Константин Никифоров. Визит в Москву послесловие

В Европе по-своему оценили визит кардинала Паролина в Россию.

http://www.dw.com/ru/faz-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83/a-40216864

“Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Даниэля Деклерса (Daniel Decklers), в котором он подводит итоги визита в Россию государственного секретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина:

“Среди множества приправленных вежливостью гладких фраз, которыми изобиловали переговоры госсекретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина, с государственным и церковным руководством России, обращают на себя внимание два высказывания. Прежде всего, это требование к Москве второго человека в ватиканской иерархии соблюдать нормы международного права. По сути, оно является свидетельством неприятия (Ватиканом. – Ред.) аннексии Крыма и “гибридной войны”, которую Путин ведет на востоке Украины против киевских властей”, – пишет комментатор FAZ Даниэль Деклерс.

“Другой фразой, сказанной на витиеватом дипломатическом языке и обращающей на себя внимание, является призыв к российским властям предотвратить сползание Венесуэлы к военной диктатуре. Ведь Москва тесно связана с режимом венесуэльского президента Мадуро” ( конец цитаты).

Венесуэла сейчас если и не на первых страницах новостей, то про нее не забыли. Особенно Запад пристально наблюдает за складывающимся альянсом ( если это слово применимо) Каракас-Москва

http://www.bbc.com/russian/features-41120498

“Financial Times пишет, что в то время как США понемногу ужесточают наложенные на Венесуэлу финансовые санкции, Россия обнаружила для себя возможность увеличить свое влияние в Латинской Америке и заручиться геополитическим плацдармом на заднем дворе США.

“Мы этого давно ожидали, и сейчас это случилось, – цитирует газета неназванного российского эксперта, который консультирует Кремль по вопросам отношений с Латинской Америкой. – Это означает, что вес России увеличивается. Кто у них остался кроме нас?”, – продолжает он.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он вскоре посетит Россию. Ни Кремль, ни министерство иностранных дел России не подтверждают факт подобного визита в ближайшем будущем, но само заявление Мадуро демонстрирует, что его режим рассматривает Москву как кредитора последней инстанции.

В то время как остальные потенциальные кредиторы отказываются иметь дело с Венесуэлой, так как в стране ухудшаются как финансовый, так и политический кризисы, Москва готова приобретать венесуэльские нефтяные активы, которые могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе.

Ранее в этом году “Роснефть” предоставила венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) дополнительный кредит в размере одного миллиарда долларов как предоплату за поставки венесуэльской нефти.

“Мадуро давно уже говорит о своем визите в Москву, но сейчас ему просто необходимо туда поехать: ему нужна финансовая помощь, и Россия осталась практически единственной страной, которая может это ему предоставить”, – цитирует FT Виктора Семенова из московского Института Латинской Америки.

Другой, неназванный газетой российский эксперт по странам Латинской Америки говорит, что ожидается, что в ближайшие недели Венесуэла запросит мораторий на выплату своей задолженности России, а также новые кредиты.

Москва, пишет газета, давно уже выступает на стороне авторитарных режимов, даже если кажется, что в краткосрочной перспективе они обречены на провал.

В этой игре свою роль играет также и “Роснефть”. Как и все российские государственные компании, это с одной стороны коммерческая организация, а с другой – инструмент внешней политики.

С коммерческой точки зрения, “Роснефть” заинтересована Венесуэлой, так как компания может заручиться поставками нефти и другими активами по ценам ниже рыночных.

Сама “Роснефть” отказалась комментировать эти сообщения Financial Times.

Кроме того, пишет газета, Россия сейчас строит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова, которые будут экспортироваться по всей Латинской Америке” ( конец цитаты).

Белый дом на этом фоне решил продемонстрировать оппозиционным демократам свою непреклонность в вопросах отношения с Россией

https://teknoblog.ru/2017/09/01/81808

“Администрация президента Дональда Трампа заявила, что готова блокировать попытки “Роснефти” получить контроль над компанией Citgo Petroleum, которая принадлежит нефтегазовой госкомпании Венесуэлы PDVSA.



Напомним, Citgo владеет в США тремя НПЗ, девятью трубопроводами и 48 терминалами для хранения нефтепродуктов, а также сетью АЗС: в целом, это 5% американского нефтяного рынка. В ноябре 2016 года “Роснефть” получила в залог 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения по кредиту на 1,5 млрд долларов. Если PDVSA допустит дефолт по обязательствам, “Роснефть” может получить некоторый контроль над Citgo.



Ранее несколько сенаторов Конгресса США (в основном, демократов) потребовали от президента заблокировать сделку с акциями Citgo именно на том основании, что «Роснефть» может вдруг стать игроком на американском рынке нефтепродуктов. И Белый дом, судя по всему, их услышал, отмечает издание The Wall Street Journal.



Трудность только в том, что «Роснефти» абсолютно не нужны ни акции Citgo, ни проблемы, с ними связанные, ни американский бензиново-дизельный рынок. Руководство российской госкомпании уже начало переговоры с PDVSA, намереваясь обменять обеспечение в виде акций Citgo на какие-нибудь стабильные активы в самой Венесуэле.



Однако Белому дому необходимо поддерживать демонический образ «Роснефти», чтобы администрацию Трампа перестали обвинять в русофильстве. Поэтому источник в администрации постарался напугать WSJ возможностью того, что «Роснефть» каким-то невероятным образом сумеет аккумулировать мажоритарную долю Citgo и запустит руку в самое сердце нефтегазовой индустрии США.



Издание заверили, что Министерство финансов “обеспечит защиту национальной безопасности, если до этого дойдет”. Источник подчеркнул, что Комитет по иностранным инвестициям США обладает широкими полномочиями в данной области, позволяющими, в том числе, блокировать финансовые операции, угрожающие интересам страны” ( конец цитаты).

То, что “Роснефти” не нужен венесуэльский бизнес в США, и так известно.

http://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8/a-40231379?maca=ru-Twitter-sharing



“PDVSA уже несколько месяцев в закрытом режиме ведет переговоры с “Роснефтью” о капиталовложениях в самые производительные нефтяные месторождения, сообщало ранее агентство Reuters. Речь идет примерно о девяти новых объектах в дополнение к уже имеющимся в распоряжении концерна пяти объектам.

Согласно документам PDVSA, “Роснефть” при помощи посредников ежедневно сбывает 225 тысяч баррелей нефти из Венесуэлы, что соответствует примерно 13 процентам всего экспорта нефти из этой страны. По подсчетам Reuters, с 2006 года власти РФ и “Роснефть” перечислили Каракасу 17 млрд долларов кредитов, что неоднократно позволяло предотвратить дефолт в стране. Второй крупнейший кредитор Каракаса – Китай с 2007 по 2014 годы предоставил кредиты на общую сумму около 60 млрд долларов, также с условием погашения нефтью” ( конец цитаты).

Обращает внимание, что США не форсируют события. Единственное, на что пошел Трамп- подписал указ, запрещающий финансовые операции с новыми государственными ценными бумагами Венесуэлы

https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-sanctions-venezuela-maduro/4001115.html

“Указ Трампа запрещает проводить финансовые сделки с правительством Мадуро и государственной нефтяной компанией PDVSA.



Посол США в ООН Никки Хейли заявила: «Мы не намерены мириться с диктатурой, которую он пытается создать, и мы не намерены уважать его позорную ассамблею». Хейли подразумевает организованную Мадуро Конституционную Ассамблею, присвоившей законодательные полномочия – в обход парламента, который контролирует оппозиция.



Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал санкции «худшим актом агрессии против Венесуэлы за последние 200 лет». Он также предположил, что США намерены добиться начала в стране гуманитарного кризиса и уморить венесуэльский народ голодом.



Белый дом пояснил, что цель его действий – восстановление демократии в Венесуэле. Для этого, Мадуро должен провести честные и свободные выборы и освободить всех политзаключенных” ( конец цитаты).

Надо полагать, все еще впереди. Просто американцы взяли небольшой тайм- аут. Дело в том, что с 6 по 11 сентября пройдет апостольский визит Папы Франциска в соседнюю с Венесуэлой Колумбию.

http://ru.radiovaticana.va/news/2017/08/14/%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0/1330663

“В контексте подготовки к приезду Папы, говорится в сообщении колумбийского епископата, «усилия Церкви направлены на духовные и пастырские аспекты, в число которых входят: приём Святейшего Отца и гостей из его окружения; пастырская подготовка верующих по всей территории страны; организация богослужений и других встреч, входящих в программу Папского визита, информирование верующих».

Колумбийский епископат подчёркивает нынешний процесс национального примирения в стране после исторического соглашения, подписанного в сентябре прошлого года между правительством и Революционными вооружёнными силами Колумбии” ( конец цитаты).

Примирение чем интересно- освободилась масса боевиков, которые сейчас сидят без дела.

http://ru.radiovaticana.va/news/2017/07/31/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/1327933

Руководитель отдела пастырского служения поместного епископата монс. Эктор Фабио Энао отметил, что, несмотря на успехи в примирении между правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК), священники в деревнях не находятся в безопасности и поэтому необходимо предоставить им дополнительную защиту:

«За последние годы были убиты десятки священников. Многие из них погибли от рук наркоторговцев, других казнили военизированные или партизанские группы, однако ни один из священников никогда не сомневался в своей миссии. Несмотря на страх, который является нормальным чувством в этих условиях, никто из священников никогда не думал оставить своих людей одних, при этом хорошо зная о неизбежном риске» ( конец цитаты).

Одни проблемы от человека с ружьем. Надо же их энергию куда- то направить? Папа не будет в открытую призывать к борьбе с диктатором в Каракасе, слишком прямолинейно. Но на то он и иезуит, сможет облечь мысль в подобающую форму. Кому надо- поймут правильно.

Вспомнились иезуитские редукции ( резервации).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8



“Индейские резервации иезуитов — часть общей стратегии католической церкви XVII—XVIII веков по созданию резерваций (исп. reducciones de Indios) для христианизации коренного населения Нового Света. Задуманы и осуществлены резервации впервые были перуанским иезуитом Диего де Торрес Больо, а также его помощниками — Антонио Руисом де Монтоя и др.



Территории, на которых действовал иезуитский орден, подразделялись на «провинции», границы которых не обязательно совпадали с границами государств и административных образований. Колониальная Америка орденом подразделялась на Парагвайскую, Мексиканскую и Перуанскую «провинции», при этом иезуитская провинция Парагвай включала в себя территорию современного Парагвая, а также территории всей Аргентины, Уругвая и бразильской провинции Рио-Гранде-до-Сул.



Эти резервации отличались от резерваций в других регионах тем, что они не стремились привить индейцам европейский образ жизни, а лишь обратить их в христианство. Под руководством иезуитов индейцы достигли существенной автономии в рамках Испанской и Португальской колониальных империй” ( конец цитаты).

Итоги государственного управления орденом неоднозначны, но опыт-то есть. Как и память.

Если цель США – разрушить государственность в том числе и Венесуэлы, о чем писал Т. Мейсан http://pravosudija.net/article/terri-meysan-voennye-plany-ssha, то не хочет ли Ватикан поучаствовать в процессе, обустройства, так сказать, посткризисного ( или послевоенного) пространства? Год назад счел бы это предположение бредом или научной фантастикой. А сейчас думается: почему бы и нет?