Константин Никифоров: Зачем Борис Джонсон зовёт Москву в союзники

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции для борьбы с ДАИШ. Об этом говорится в его статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты «Дейли телеграф»

https://www.bfm.ru/news/352071

“По словам главы британского МИД, Москва могла бы «присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против «Даиш» и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом Трампом». При этом, как заверяет политик, «Запад со временем поможет восстановить страну»…

ТАСС подчеркивает, что Джонсон уверен в том, что в сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака: нет сомнений в том, что в атаке с применением оружия массового поражения в сирийской провинции Идлиб принимали участие два самолета, которые «взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие». «Британские ученые изучили образцы, взятые с (тел и одежды) жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина или похожего на него (химического) вещества», — пишет глава британского МИД.

Как считает Джонсон, Россия должна содействовать «реальному прекращению огня, чтобы положить конец использованию химического оружия и бочковых бомб, чтобы добиться политического урегулирования, которое освободит сирийцев» от власти президента Башара Асада. «Россияне спасли его. Они способны помочь добиться его ухода через контролируемый переходный процесс, который сохранит ключевые институты государства и принесет стране стабильное плюралистическое будущее», — полагает Джонсон” ( конец цитаты).

Порадовал пассаж про плюралистическое будущее. Например, оно наступило уже в Ливии и Йемене. Самое интересное, почему именно сейчас поступило такое предложение? Буквально пару недель назад о таком и помыслить было сложно.

Министры иностранных дел группы “G7″ совместно с верховным представителем ЕС во время встречи в Италии 10-11 апреля в том числе обсудили ситуацию в Ираке.

http://kurdistan.ru/2017/04/12/news-29042_Bolshaya_semerka_p.html

“Группа государств “Большая Семерка” (“G-7″) подчеркнула свою постоянную поддержку “единству и территориальной целостности” Ирака, и призвала Багдад и Эрбиль к сотрудничеству в военной сфере в качестве модели будущего политического сотрудничества после поражения ДАИШ в Ираке…

Совместное коммюнике “G-7″ приветствовало соглашение между курдскими и иракскими правительствами, которое дало возможность иракским силам безопасности и солдатам пешмерга совместно бороться против ИГ в Мосуле с октября прошлого года.

“Мы надеемся, что это военное сотрудничество может стать моделью политического сотрудничества в Ираке после поражения ИГ”, – говорится в совместном заявлении министров иностранных дел “G7″.

По словам высокопоставленного курдского чиновника, Курдистан уже обсуждал вопрос о проведении референдума по независимости с тремя членами “G7″: США, Францией и Соединенным Королевством.

Хошияр Зибари, член “Демократической партии Курдистана” (ДПК), сказал в воскресенье “Rudaw”, что курдское руководство обсуждает референдум и с постоянными членами Совета Безопасности ООН.

В заявлении “G7″ говорится, что “стабильность и благое управление Ираком” окажут влияние на общее будущее региона. “Мы вновь заявляем о нашей неизменной поддержке независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Ирака”, – говорится в заявлении.



Призыв “G7″ к объединению в Ираке после поражения ИГ вполне соответствует ожиданиям иракского премьер-министра. Хейдар аль-Абади надеется, что его страна выйдет из войны как единое и сильное государство, а курды и арабы разделят одно видение восстановления районов, пострадавших от войны.

Единая иракская риторика явно контрастирует с оценкой президента Курдистана, Масуда Барзани, будущих отношений между Багдадом и Эрбилем после поражения экстремистской группировки. Барзани сказал в марте, что падение Мосула, вероятно, положит начало развалу Ирака, подчеркнув, что было слишком много массовых убийств и разногласий между различными компонентами Ирака, что не оставляет места для примирения.

Президент Курдистана уверен, что независимый Курдистан сделает Ближний Восток более стабильным.

Курдское руководство с самого начала наступления в Мосуле подчеркивало, что хорошее военное сотрудничество не переросло в сотрудничество по другим аспектам. Доля Эрбиля в иракских доходах по-прежнему сокращается с начала 2014 года, что вызвало серьезный продолжающийся финансовый кризис в Курдистане, и что, в свою очередь, по крайней мере частично, приостановило приток иностранных инвестиций в курдские районы.

Надежды в столицах иностранных государств, в том числе в Вашингтоне и в других странах, в отношении “благого управления” в Ираке проистекают из того факта, что премьер-министр Абади отличается от своего предшественника Нури аль-Малики, который на одном этапе пребывания в должности угрожал применением военной силы против курдских пешмерга в пограничных районах вблизи Киркука.

Но Зебари, который был самым долговременным министром иностранных дел Ирака, и, кроме того, был министром финансов Ирака, и который работал с Малики и Абади в Багдаде до прошлого года, сказал в воскресенье в интервью “Rudaw”, что он не видит разницы между ними в отношении их политики.

По словам Зебари, хотя Абади отличается в своем подходе, – он не ищет конфронтации, а ищет решения, – однако он, как и Малики, придерживается той же позиции в отношении Эрбиля” ( конец цитаты).

У курдов растет понимание, что их банально решили “кинуть”. Именно обещание независимости и было тем манком, на который они повелись, ввязавшись в полномасштабную войну с ДАИШ. Ради воплощения вековой мечты пехота пешмерга и сегодня кладет свои головы под Мосулом и Раккой. Курды являются самыми боеспособными войсками международной коалиции. И их уход затянет сражение с исламистами на неопределенное время. А что, исконно свои территории курды освободили, а там уж Ирак пусть сам с помощью западных и арабских союзников как нибудь решает собственные проблемы. Для международной коалиции это станет катастрофой.

Вначале недели Тобиас Элвуд, возглавляющий делегацию британских советников, прибыл в Багдад, а затем отправился в Курдистан для встреч с курдскими высокопоставленными должностными лицами, включая президента Курдистана, Масуда Барзани, и премьер-министра Регионального правительства Курдистана (КРГ) Нечирвана Барзани.

http://kurdistan.ru/2017/04/13/news-29049_Masrur_Barzani_Pora.html

“Глава Совета Безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил в среду, что победа над ДАИШ- это возможность для иракских властей рассмотреть “реалистичные решения” вечных конфликтов в Ираке.

По словам Масрура Барзани, “поражение ДАИШ представляет собой возможность рассмотреть долгосрочные и реалистичные решения для урегулирования бесконечного конфликта в Ираке”.

Что касается независимости курдского региона Ирака, Барзани заявил, что в этом году будет проведен референдум о независимости Курдистана, на котором будет услышано мнение народа.

Эти высказывания главы СБ Курдистана прозвучали на встрече с замминистра Великобритании по Ближнему Востоку и Северной Африке Тобиасом Элвудом в среду в Эрбиле”( конец цитаты).

Запад как может, старается отговорить курдов от проведение референдума. А уж если не удастся, то делать это после победы над ДАИШ. Если курды выйдут из коалиции сейчас, придется звать на помощь Иран, больше поблизости нет боеспособных сил. Забавно получится: коалиции, созданной именно для борьбы с Ираном, придется к нему идти на поклон, Западу грозит потеря лица.

Возникает вопрос: почему бы не разделиться? Для Ирака предлагаемые условия неприемлемы: курды требуют передачи им Киркука- центра нефтедобычи. Кстати, сейчас над городом развивается именно курдский флаг. Жестко против стоит Иран

http://kurdistan.ru/2017/04/12/news-29041_Iran_pytaetsya_pomes.html



“Командующий иранскими силами “Кудс”, Касим Сулеймани, посетил Сулейманию в Иракском Курдистане на фоне переговоров о независимости курдского региона Ирака.

Согласно газете “Sharq al-Awsat”, Сулеймани встретился с членами партии “Патриотический союз Курдистана” (ПСК), чтобы воспрепятствовать проведению референдума о независимости Курдистана.

Хусейн Язданпана, заместитель главы иранской “Партии свободы Курдистана”, сказал в интервью газете, что визит главы иранских элитных сил имел две основные цели.

Первая заключается в попытке воспрепятствовать процессу референдума в регионе Курдистана.

Иран заявил, что поддерживает территориальную целостность Ирака. “Единство Ирака и устойчивая безопасность в этой стране имеют для нас первостепенное значение”, – заявил в феврале спикер парламента Ирана Али Лариджани.

По словам Язданпана, Иран обеспокоен тем, что независимый Курдистан изменит политическую географию Ближнего Востока, и, став демократическим государством, сформирует тесный союз с Соединенными Штатами, что разобьет иранские надежды на создание маршрута дружественных шиитских союзников через Сирию к Средиземному морю.

При этом, у Ирана, как и у Турции, есть свое собственное беспокойное курдское население.

“Иран постарается лучше остановить процесс референдума”, – сказал Язданпана.

Комитет, сформированный совместно ПСК и “Демократической партией Курдистана” (ДПК), в выходные встретился с иностранными консульствами в Эрбиле, включая иранское, чтобы обсудить планы проведения референдума о независимости в этом году.



Вторая цель Сулеймани, по словам Язданпана, заключалась в том, чтобы попытаться нарушить сотрудничество ПСК и ДПК в деле проведения референдума.

Высокопоставленный чиновник ПСК на условиях анонимности сообщил “Sharq al-Awsat”, что Сулеймани попросил ПСК не заключать никаких сделок с ДПК и поддержать бывшего иракского премьер-министра, шиита Нури аль-Малики.

Реагируя на визит Сулеймани в Иракский Курдистан, заместитель министра полиции ОАЭ генерал-лейтенант Дхахи Халфан написал в своем “Твиттере”, что для курдов, предков Салах-ад-дина аль-Аюби, настало время “объявить свою независимую страну, и я первый из людей Пророка Мухаммеда готов узнать вашу страну”.

Он добавил, что курды являются щедрым народом и не заслуживают такого обращения со стороны своих соседей” ( конец цитаты)

Вполне в недалекой перспективе просматривается война между шиитским югом Ирака и курдами, разумеется, за единство страны первых и независимость вторых. Война с ДАИШ в этом случае может показаться игрой “Зарница”. В этих условиях Лондон и зовет Москву в союзники. Пусть формально, но дать знать Тегерану и Эрбилю, что победа над ДАИШ в приоритете…