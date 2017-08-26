Константин Никифоров. Диктатура банков в ЕС

Мощный экономический рост и исключительно благоприятная ситуация на рынке труда позволили Германии добиться в первой половине 2017 года рекордного бюджетного профицита.

http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82/a-40231905

“Федеральный центр, земли, коммуны и социальные кассы собрали за отчетный период на 18,3 млрд евро больше, чем израсходовали, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в пятницу, 25 августа.

Это означает, что государственные кассы обеспечили собственными силами самый высокий профицит со времени воссоединения Германии. Больший размер профицита был зафиксирован лишь в первой половине 2000 года – 28,8 млрд евро, но тогда столь внушительного результата удалось достичь благодаря доходам от продажи лицензий на мобильную связь UMTS.

По оценкам экономистов, экономика Германии будет расти и впредь благодаря позитивному настрою потребителей и растущим инвестициям многочисленных предприятий. Во втором квартале текущего года объем ВВП страны вырос по сравнению с первым кварталом на 0,6 процента” ( конец цитаты).

На фоне информации об успехах собственной экономики Германия потихоньку возвращает золото на родину, причем, раньше срока.

http://business-swiss.ch/2017/08/germaniya-zoloto-na-rodinu/

“В конце 2016 года немецкий Бундесбанк заявил о намерении вернуть домой половину своих золотых резервов к 2020 году. Однако кредитное учреждение справилось со своей задачей значительно раньше запланированного… на три года!

Германия обладает вторым крупнейшим золотым запасом в мире после США – около 3’378 тонн, чья общая стоимость оценивается в более чем 120 миллиардов евро.



Резервы золота по странам (на август 2016) WDT_ID СТРАНА ЗОЛОТО (В ТОННАХ) % ОТ РЕЗЕРВОВ

1 США 8.133 76,000

2 Германия 3.378 69,900

3 МВФ 2.814 0,000

4 Италия 2.451 69,400

5 Франция 2.435 65,400

6 Китай 1.823 2,300

7 Россия 1.498 16,200

8 Швейцария 1.040 6,700

9 Япония 765 2,600

10 Нидерланды 612 63,300 Согласно заявлению кредитного учреждения в среду, 23 августа 2017 года, Германия уже забрала домой 91 тонну драгоценного металла из Парижа, чем опустошила свои золотые запасы во Франции. Как результат, Немецкий федеральный банк опередил свой план по возвращению золота из заграничных хранилищ на 3 года.



Член правления Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле уже назвал такой прогресс “полным успехом”. С его слов, центральный банк “не планирует никаких дальнейших перемещений”, а значит, половина золотых резервов Германии (как планировалось к 2020 году) будет храниться на родине.



Бундесбанк не намерен вовсе опустошать свои заграничные хранилища. В стенах центральных банков США и Лондона всё также будет находиться существенная часть немецкого золота – 1’236 тонн и 432 тонны, соответственно.



По словам г-на Тиле, изменение политической ситуации – избрание Дональда Трампа президентом США и выход Великобритании из состава ЕС – не имеет никакого значения в данном вопросе.



Существует версия, что вывод немецкого золота из Парижа преследует цель предотвратить наложение на него ареста кредиторами стран еврозоны на случай краха последней.



Транспортировка золота стоимостью 7 миллионов евро

За последние 4 года Бундесбанк забрал 300 тонн драгоценного металла из Нью-Йорка и 374 тонны из хранилища в Париже. Из целей безопасности центральный банк не раскрывает информацию о способах доставки драгоценного металла во Франкфурт.



Однако стало известно, что транспортировка золота на территорию Германии (как наземными, так и водными путями) вылилась государственному бюджету в 7,7 миллионов евро” ( конец цитаты).

В отличие от Германии в других странах- членах ЕС дела идут не столь блестяще. Если бы не помощь ЕЦБ, ряд государств Южной Европы столкнулись бы с серьезными проблемами. Немцы это прекрасно понимают и, похоже, у них заканчивается терпение безучастно смотреть на то, как их деньги утекают в казну соседей. Вот Федеральный конституционный суд Германии поставил под сомнение правомочность антикризисной программы Европейского Центробанка (ЕЦБ).

http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/a-40092688

“После поступления в высшую судебную инстанцию ФРГ многочисленных исков, направленных против скупки регулятором гособлигаций ряда стран Евросоюза на триллионы евро, КС обратился в Суд ЕС с просьбой вынести решение в ускоренном порядке, говорится в сообщении, распространенном в Карлсруэ во вторник, 15 августа.

С точки зрения Федерального конституционного суда, имеются веские основания полагать, что, скупая облигации государственных займов, ЕЦБ противоправно участвует в пополнении государственных бюджетов стран ЕС.

Поскольку речь идет о европейском праве, вначале свое решение должен вынести Суд Евросоюза. Судьям в Люксембурге предстоит определить, выходят ли эти действия за рамки мандата ЕЦБ, а также на каких условиях и в каком объеме Центробанк может скупать гособлигации. И лишь затем свое решение будет принимать КС ФРГ. В крайнем случае, он может запретить Немецкому федеральному банку участвовать в скупке облигаций.

Скупая с марта 2015 года в больших объемах гособлигации и прочие ценные бумаги, Европейский Центробанк стремится наводнить рынок дешевыми деньгами в целях снижения процентных ставок по кредитам, стимулирования кредитования и экономического роста” ( конец цитаты).

Год назад все было иначе.

“Конституционный суд (КС) ФРГ во вторник, 21 июня ( 2016 года), отклонил жалобу на программу Европейского Центробанка (ЕЦБ) по неограниченной скупке гособлигаций кризисных стран еврозоны. Так называется программа OMT не нарушает ограничительные предписания Европейского суда о запрете на монетарную политику в проблемных странах, говорится в решении КС. Таким образом, Немецкий федеральный банк (бундесбанк) может принимать участие в программе OMT.

Этим решением КС ФРГ подвел черту под делом, длившимся более трех с половиной лет. Причиной для его открытия стало заявление главы ЕЦБ Марио Драги, сделанное в 2012 году. Согласно ему, банк планировал скупать гособлигации в неограниченном количестве для успокоения финансовых рынков.

Истцы, среди которых был бывший депутат бундестага Петер Гаувайлер (Peter Gauweiler), ряд профессоров, а также 11 тысяч немецких граждан, видели в этом опасность, поскольку считали, что благодаря программе OMT в бюджеты финансово несостоятельных стран будут поступать деньги, полученные путем эмиссии, а также что Германия будет вынуждена нести за это солидарную ответственность” ( конец цитаты).

Потихоньку все встает на свои места. Хотя сохранность “еврозоны” для Берлина остается ” священной коровой”. Швейцарцы- те не стесняются обсуждать подобные темы. Статья “Государства еврозоны готовятся к краху банковской системы. Европейские СМИ замалчивают планируемые меры по ограничению финансовой свободы граждан”

http://business-swiss.ch/2017/08/gosudarstva-evrozony-krah-bankovskoj-sistemy/

“Государства еврозоны планируют наделить свои центральные банки полномочием замораживать на случай кризиса любые банковские счета. Т.е. обсуждаемым нововведением будут затронуты и депозиты, сумма на которых не превышает 100 тысяч евро. Тем самым власти намерены подстраховать кредитные учреждения на случай массового оттока капитала.



Что ожидает клиентов банков еврозоны?

Государства еврозоны хотят предоставить своим финансовым регуляторам право блокировать любые счета в любых банках на своей территории. Единственным требованием для активации механизма должны стать «предпосылки к массовому оттоку денег» (так называемые Bank-Runs). Что следует понимать под этими «предпосылками» — будет решать каждый регулятор сам.



Заморозка средств может продлиться до 5 рабочих дней (с возможностью продления до 20 дней).



Иными словами, в случае, если монетарные власти в какой-либо стране еврозоны (или же странах) приходят к заключению о наличии риска для местной банковской системы, то они вправе принять решение о блокировании денег на счетах вплоть до 5 (или, соответственно, 20) дней. В течение этого времени ни один клиент не сможет ни снять наличные, ни перевести деньги в другой банк. Также невозможным становится опция закрытия счёта. Фактически речь идёт о временной экспроприации права собственности граждан.



По официальной версии, данная мера должна защитить банки еврозоны от потери ликвидности и следующего за ней банкротства. Данная позиция изложена в разработанном ЕС плане от 10 июня 2017 года, который стал доступным СМИ через каналы Reuters лишь недавно.



Обсуждение деталей должно состояться в сентябре. За текущей версией плана стоит Эстония, которая в настоящее время выполняет функцию президента Евросоюза.



Разрабатываемый механизм является ответом на недавний массовый отток капитала из испанского банка Banco Popular. В конечном итоге, повсеместные снятие наличности и вывод денег в другие банки обанкротили Banco Popular.



Государства еврозоны последовательно закручивают гайки

Возможность клиентов в массовом порядке снимать деньги наличными или переводить их из одного банка в другой давно стоит еврочиновникам, как кость в горле.



Напомню, что ещё в ноябре 2016 года Еврокомиссия требовала, чтобы центральные банки стран еврозоны получили право блокировать счета. Правда, тогда речь шла лишь о депозитах, сумма на которых превышает 100 тысяч евро.



Сейчас же государства еврозоны намерены принять куда более радикальный вариант. Заморожены могут быть даже банковские счета, сумма на которых – менее 100 тысяч евро.



Еврозона обречена!

Текущее обсуждение в Брюсселе о замораживании счетов клиентов банков еврозоны – крайне тревожный, но отнюдь не неожиданный тренд. Понять государства еврозоны можно: попытки вывести экономики из кризисного состояния так и не увенчались успехом, но что-то делать всё -таки нужно. Поэтому, если не удаётся сохранить евро по-хорошему, то его стараются сохранить по-плохому (сокращая финансовые свободы граждан, как это началось с изъятия купюры 500 евро из обращения).



Любые статистические данные показывают, что экономические показатели (уровень безработицы, стоимость жизни, квота задолженности) в южных странах еврозоны на данные момент являются куда хуже того, что те же страны имели непосредственно до ввода единой валюты евро. В Греции и Испании молодых людей между 20 и 30 годами называют «потерянное поколение». Как раз в южных странах ЕС валюта евро убила конкурентоспособность местных производителей и экспортёров.



После начала открытой фазы кризиса в Греции государства еврозоны ещё имели возможность отказаться от евро. В альтернативе — реформировать его, предусмотрев правила исключения той или иной страны из состава участников. Однако тогда соображения политической целесообразности (дальнейшее углубление евроинтеграции любой ценой!) и диктат банков (в конечном итоге, текущая институциональная конструкция ЕС позволила слияние банковской и политической власти) оказались громче доводов разума.



Рецепты печатанья миллиардов евро в застенках ЕЦБ и вливание их в токсичные бумаги, банки и страны ничего полезного не принесли. Лишь сами частные банки-держатели токсичных активов смогли выиграть, продав хлам Европейскому центральному банку. Тем самым банкиры смогли избежать за счёт налогоплательщиков стран еврозоны неминуемого банкротства, обусловленного собственными просчетами и спекуляциями.



Неверность пути по сохранению еврозоны подтверждается, к примеру, тем, что в 2008 году канцлерин Ангела Меркель клятвенно обещала, что первый пакет помощи Греции станет и последним. Как якобы более ничего не понадобится! Напомню, что сейчас мы имеем дело уже с третьим пакетом помощи для Афин.



Вероятность, что государства еврозоны разрешат блокирование счетов до 100 тысяч евро «на случай кризиса», я оцениваю как значительную. В конечном итоге, мало кто из политиков в Брюсселе хочет краха итальянских банков. Для последних смертельным будет уже даже отток капитала в 7-10 процентов от суммы их балансов. Именно Италия в настоящее время стала главным «проблемным ребёнком» еврозоны. Долг страны подошел к отметке в 135,5 процентов ВВП; доля «токсичных активов» банков Италии составляет минимум 20 процентов.



Только за 2017 года южная соседка Швейцарии потеряла значительную часть своих кредитных учреждений (часть их них была всё -таки спасена через национализацию благодаря вмешательству правительства).



Значение нового регулирования

По сути, обсуждаемое регулирование по заморозке банковских депозитов особо ничего не изменит. И ранее государства еврозоны (основные примеры: Греция и Кипр — почитайте о кипрском кризисе) не раз прибегали к данному методу. В случае открытого кризиса в Италии, Испании и т.п. их правительствам не помешает заблокировать счета даже отсутствие соответствующего законодательного правила.



p.s. Национальный банк Швейцарии, предвидя крах еврозоны, до и в результате которого миллиарды евро могут потечь в Конфедерацию, что ещё больше укрепит швейцарский франк, предпринимает меры, по которым размещение денег в Швейцарии для иностранцев становится затратным. Этой цели служат негативные проценты и сборы по обслуживанию счетов” ( конец цитаты).

Не улучшает ситуации и “развод” с Великобританией. ЕЦБ призывает банковские круги подготовиться к ее выходу из ЕС

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0818/c31520-9256996.html

“Франкфурт-на-Майне, 17 августа Член исполнительного комитета Европейского центрального банка /ЕЦБ/ Сабина Лаутеншлегер в среду заявила, что все европейские банки, как большие, так и малые, должны подготовиться к “жесткому выходу” Великобритании из ЕС.

С. Лаутеншлегер подчеркнула, что хотя Лондон в дальнейшем по-прежнему останется важным глобальным финансовым центром, тем не менее, он больше не будет являться “точкой автоматического доступа” в ЕС.

Она отметила, что некоторые крупные банки достигли сдвигов в перемещении своей деятельности в еврозону, однако немногие из них приняли окончательное решение. Банковским кругам следует как можно быстрее принять решение, потому что в соответствии со стандартной процедурой они ограничены во времени.

По ее словам, у ЕЦБ нет возможности пойти на компромисс в вопросе стандартов надзора. Банк уже провел консультации с регуляторами стран-членов ЕС по некоторым позициям политического курса, а также достиг с ними единства мнений.

Что касается способов предотвращения появления “фиктивных банков”, С. Лаутеншлегер заявила, что ЕЦБ усилит проверку новых банков! ( конец цитаты).

Складывается впечатление, что Лондон вообще не собирается ничего платить. И в Брюсселе готовятся к такому, самому худшему варианту.

Если уж заговорили об Англии, то по информации СМИ европейские компании как раз и не страшатся Brexit. Наоборот, Великобритания становится даже более привлекательной

http://business-swiss.ch/2017/08/evropejskie-kompanii-brexit/



“Европейские компании не ощущают негативных последствий решения Великобритании выйти из состава Европейского союза. Об этом свидетельствуют обнародованные данные опроса. Некоторые швейцарские банки даже намерены расширять своё представительство в Соединённом Королевстве. …Европейские компании не боятся выхода Великобритании из состава ЕС. Согласно обнародованным результатам опроса Thomson Reuters, 70 процентов европейских предприятий пока не чувствуют на себе никаких негативных последствий состоявшегося Brexit.

Всего в исследовании приняло участие 200 финансовых гигантов из Великобритании и Европейского союза.



На данный момент предпринимательская деятельность в Соединённом Королевстве продолжает двигаться в соответствии с запланированным курсом.



По словам менеджера Thomson Reuters Лоурренса Киддла, европейские компании не высказали серьёзных опасений касательно Brexit, чем не оправдали некоторые негативные прогнозы. В целом, лишь 12 процентов всех респондентов решились перенести своё представительство прочь из Великобритании.



…Согласно результатам опроса, треть всех респондентов опасаются сокращения числа сотрудников в Великобритании в рамках политики Brexit. Любопытно, что лишь 19 процентов изъявили желание перебазировать своё рабочее место подальше от острова.



Королевский банк Шотландии уже перешел от слов к делу. В начале августа 2017 года кредитное учреждение решило перевести 150 сотрудников на постоянную работу в Амстердам.



Тем не менее, каждый пятый респондент видит в политике Brexit новые возможности. В частности, частный банк Швейцарии Julius Bär намерен открыть в Соединённом Королевстве 3 новых представительства, что позволит ему привлечь больше состоятельных клиентов Великобритании.



Amazon собирается открыть ещё один офис в Бристоле, где будет работать около 1’000 человек” ( конец цитаты).

Произойдет простой передел рынка. Лондон как был, так и останется мировым финансовым центром.