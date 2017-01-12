Константин Никифоров. Немного про Ливию

https://ria.ru/world/20170111/1485513353.html

“11 января 2017 года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил тяжелый авианесущий крейсер “Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов”, совершающий переход в основной пункт базирования в составе авианесущей группы Северного Флота”, — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Сообщается, что на борту авианесущего крейсера командующего Ливийской национальной армией приветствовали старший на походе вице-адмирал Соколов, командование и экипаж корабля.



“После небольшой экскурсии по кораблю состоялась видеоконференция маршала Халифы Хафтара с Министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы борьбы с международными террористическими группировками на Ближнем Востоке”, — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в завершение визита на крейсер маршалу Хафтару была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения”( конец цитаты).

Ливийская национальная армия- никакая не армия в классическом понимании этого слова, поскольку государства Ливия не существует.Просто бывший полковник Хафтар ( позже сам себе присвоил звания сперва генерала, потом маршала, с одобрения Палаты представителей в Тобруке) объединил под своим началом остатки национальной армии Каддафи с примкнувшими к нему боевиками из различных группировок на востоке страны, в Киренаике, а также на юге.Судя по всему, ему не дают покоя лавры Наполеона Бонапарта ( подробнее в его интервьюhttp://www.corriere.it/esteri/17_gennaio_02/generale-haftar-l-italia-libia-si-schierata-parte-sbagliata-dcdd026c-d122-11e6-bd06-82890b12aab1_amp.html).

Хафтара поддерживают Франция, Египет и с недавних пор Россия ( хотя никаких интересов у нас там, кажется, нет, официально ничего не заявлено).

https://ria.ru/world/20161227/1484675130.html

27 дек.”Ливийская национальная армия не подчиняется поддерживаемому ООН правительству в столице Триполи, ее командующий Халифа Хафтар является союзником парламента, заседающего на востоке страны в городе Тобрук.

“Мы убеждены, что ливийцы должен найти компромисс по поводу участия ( Хафтара) в новом руководстве страны”, — отметил замглавы МИД Гатилов, отвечая в письме на вопрос агентства Bloomberg. По словам Гатилова, генерал активно борется с боевиками террористической группировки ДАИШ и помогает правительству восстановить контроль над объектами нефтяной промышленности.

“Безусловно, Хафтар является ведущей политической и военной фигурой”, — отметил замглавы МИД РФ.

Гатилов, как сообщает агентство, также отметил, что политика спецпосланника ООН в Ливии Мартина Коблера по поддержке правительства в Триполи, чьи отношения с Хафтаром находятся в тупике, означает наличие препятствий в вопросах урегулирования политического кризиса в стране.



По словам замглавы МИД РФ, правительство национального согласия, несмотря на международнее признание, не может начать работу должным образом, поскольку осуществляет контроль над весьма ограниченной территорией в Ливии.



В то же время Гатилов отметил, что РФ поддерживает связи со всеми сторонами в Ливии, в том числе с главой правительства национального согласия Фаезом ас-Сарраджем и его вице-премьером Ахмедом Майтигом.

Хафтар известен как противник исламистов, войска под его командованием ведут борьбу с группировкой ДАИШ в городе Бенгази. Хафтар в 2016 году посетил Москву в июне и в ноябре для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем совбеза. По словам командующего, поставки вооружений не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.



В Ливии в настоящее время царит двоевластие – на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное в марте этого года при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем.

Акиля Салех Иса руководит избранным на выборах 2014 года парламентом, который фактически управляет обширными территориями восточного района. При этом парламент отказывается признавать правительство национального согласия и президентский совет в Триполи под руководством ас-Сарраджа” ( конец цитаты).

Хафтар считает врагами не только исламистов, но и каддафистов и борется с последними по мере возможностей.Хотя в его группировке сражаются сторонники Каддафи (легко узнаваемые по зеленым повязкам на голове), их обычно бросают в самые жаркие места боев ( на убой ?).



Угон самолета на Мальту 23 декабря имел неожиданные последствия.Развернулись боевые действия за базу Таманахинт, откуда и взлетел захваченный угонщиками самолет.Применялась даже авиация. Сражение приняло настолько ожесточенный характер, что заставило вмешаться западных партнеров, крайне раздосадованных поведением своих подопечных.

https://ria.ru/world/20170104/1485163537.html ВАШИНГТОН, 4 янв Госдепартамент США отмечает, что столкновения между противоборствующими силами в Ливии возобновились в последнее время, заявил журналистам представитель госдепартамента Джон Кирби.

“Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем сегодня возобновившиеся бои между ливийцами в центральном регионе страны. Мы считаем, что эти бои только помогут ДАИШ и другим экстремистам”, — сказал Кирби…

Кирби напомнил, что лишь недавно ливийские силы успешно выбили ИГ из Сирта на востоке Ливии. Он призвал ливийцев поддержать международно признанное правительство страны и мирные выборы”( конец цитаты).



Обращение не помогло, бои продолжились. В итоге база досталась сторонникам Хафтара ( 12 бригада под командованием Бин Наэля), вытеснившим сторонников Президентского совета ПНС-2 ( бригада мисуратян “Щит Катара” №3).

Сейчас Хафтар добивает в Бенгази исламистов из Совета Шуры революционеров Бенгази(BRSC) и Бригады обороны Бенгази ( все- чистейшая Аль- Каида). Сражение за второй по численности населения город Ливии продолжается два года и наконец близко к завершению.Разбиты боевики в анклавах Ганфуде и Сабри, хафтарники “зачищают” Бенгази. Мисурата, претендующая на лидерство в Ливии под флагом ПНС-2, активно помогала своим союзникам- исламистам в Бенгази и поэтому крайне недовольна не только занятием Хафтаром Бенгази, но и портов “Нефтяного полумесяца” в сентябре. Нас ожидает очередной раунд борьбы за власть. Пока силы сторон примерно равны, вот Хафтар и ищет новых союзников, в том числе и в лице России.Усердно ведется обработка племен юга, традиционно поддерживающих каддафистов. Ясно одно- до мира еще далеко..



Между тем, Италия решила восстановить дипотношения с Ливией в полном объеме и объявила о назначении послом в Триполи Джузеппе Перроне.

Для защиты посольства с 9 на 10 января началась переброска в столицу итальянских сил специального назначения на трех судах, включая эсминец ЗУРО “Francesco Mimbelli” .

http://www.afrigatenews.net/content/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

Абдулла Бельахак, представитель совета палаты представителей во вторник 10 января, сообщил, что итальянские корабли загруженные оружием и солдатами, вошли в ливийские территориальные” воды.

Бельахак заявил, что совет был удивлен вторжением итальянских кораблей с оружием и солдатами в ливийские территориальные воды, добавив, что “этот шаг отражает стремление Италии к неоколониализму при пособничестве некоторых сторон ради своих узких интересов и сохранении их власти в Ливии”.

В заявлении он призвал Италию немедленно вывести свои войска, описав эти действия как незаконные и нарушающие международные конвенции и законы, и подчеркнул, что совет палаты также примет все меры для сдерживания Италии, чтобы она уважала ливийский национальный суверенитет.

Комитет по обороне и национальной безопасности ливийского парламента осудил преступления итальянских войск, нарушивших суверенитет Ливии, как говорится в заявлении, нарушение “было проведено с помощью предателей и агентов, которые предали мученическую кровь наших предков, которые вписали лучшие примеры героизма и джихада в историю во время сопротивления итальянскому вторжению в прошлом”…

Комитет по обороне и национальной безопасности в палате представителей в Тобруке призвал всех “сынов нации снова выступить перед лицом планируемой передачи Ливии под итальянскую оккупацию.”



Еще жестче выступили зинтанцы https://www.facebook.com/AJEL.Ardalsharif.News/?hc_location=ufi

Они потребовали от Италии в 24 часа покинуть территорию и территориальные воды ливийской Джамахирии, иначе они остановят поставки всего газа и нефти из Западного региона в Италию.

Особенно взбесило ( самое уместное слово) ливийцев, то, что итальянцы начали вторжение 10 января. Именно в этот день в 1939 году Муссолини объявил о включении страны в состав Итальянского королевства, что являлось фактической аннексией. Любят на Западе символы!

У итальянцев уже есть военная база в самой Мисурате, скромно именуемая “полевым госпиталем”. На ней расквартировано 900 военнослужащих, в основном это спецназ, занятый охраной нефтяных объектов компании ENI и обучением местных ополченцев, а также “борьбой с терроризмом нелегальной миграцией”, как выразилась итальянская газета “La Stampa”. База работает в соответствии с соглашением между президентским советом Серраджа и Министерством внутренних дел Италии.

Появление в одной точке российской авианосной группы и итальянского флота-совпадение? Возможно, вот только посол Италии несколько отложил по времени своей переезд в Триполи.