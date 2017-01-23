Константин Никифоров. Популярный продукт — на легальный рынок…

Немного нашел про марихуану, она же каннабис и гашиш, всё одно- конопля.

О последних новостях с рынка легализованных наркотиков в Северной Америке информирует The Huffington Post.http://actualpolitics.ru/article/14234

“Согласно исследованию легального, медицинского и нелегального рынков марихуаны в США и Канаде, подготовленному ArcView Market Research, в прошлом году жители двух стран потратили на каннабис порядка 53,3 млрд. долларов. При этом нелегальный рынок составил 46 млрд. долларов или 87% от всего объема продаж марихуаны.

“Необходимо переориентировать спрос на уже широко популярный продукт в легальные каналы”, – говорится в 25-страничном докладе ArcView Market Research. По мнению авторов исследования, в отличие от других миллиардных рынков, рынок марихуаны находится в уникальном положении: его не нужно создавать с нуля, а следует просто перевести на легальное положение”.

Немного еще про гашиш.

http://meta.kz/other/155834-afganistan-lidiruet-v-mire-po-proizvodstvu.html

“В исследовании по ситуации с производством гашиша и конопли в Афганистане, которое ООН провела впервые, не сказано о том, в какие конкретно страны осуществляются нелегальные поставки гашиша и каннабиса.

Тем не менее, глава управления ООН по наркотикам Антониу Мариа Кошта указал, что производства этих наркотиков представляют серьезную угрозу.

“Этот доклад показывает, что проблема наркотиков в Афганистане гораздо более сложная, чем просто торговля опиумом. К сокращению поставок конопли из Афганистана необходимо подходить более серьезно и рассматривать эту проблему как часть национальной стратегии по контролю над наркотиками”, – отмечает Антониу Мариа Кошта в предисловии к исследованию, проведенному на основании данных, полученных из 1634 деревень в 20 афганских провинциях.

“Афганистан является самым большим производителем опиума. Но гораздо менее известен тот факт, что ежегодно в Афганистане каннабис выращивают на площадях от 10 тысяч до 24 тысяч гектаров. И хотя масштабы культивации каннабиса в некоторых других странах выше, невероятно высокие показатели урожая афганской конопли (145 килограммов гашиша с гектара – по сравнению с 40 килограммами с гектара в Марокко) делают Афганистан крупнейшим мировым производителем гашиша, оценки объема которого колеблются между 1,5 и 3,5 тысячи тонн в год”, – отмечается Антониу Мариа Кошта.



Главной причиной такой ситуации ООН считает высокий спрос на каннабис и небольшие затраты на его выращивание на фоне падения цен на легально производимые сельхозкультуры. Так, в среднем доход от гектара конопли составляет 3,9 тысячи долларов, а от гектара опиумного мака – 3,6 тысячи. При этом вырастить гектар конопли для афганского крестьянина в три раза дешевле, чем гектар опиумного мака”.

Данные староваты, но показательны. В Афганистане уникальная природа, словно сам Господь создал эту землю для выращивания “дури”. Только ради одних этих денег американцы оттуда не уйдут так просто.