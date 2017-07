Константин Никифоров. “Log-in-Allianz” vs. Google

Несколько немецких медиаконцернов объединились против Google, Facebook и Amazon. Альянс призван упростить пользование сервисами и противостоять американским конкурентам, о чем стало известно в пятницу, 28 июля.

http://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82-googleco/a-39875253

“Новый холдинг включает в себя конкурирующие между собой телеканалы ProSiebenSat.1 и RTL, онлайн-концерн United Internet с его сервисами электронной почты Web.de и GMX, а также портал онлайн-продаж Zalando. Компании сообщили о создании единой процедуры регистрации, позволяющей пользователям получить доступ сразу ко всем платформам нового альянса.

… Так немецкие корпорации отреагировали на аналогичное предложение американских сервисов Facebook, Google и Twitter, разрешающих использование своих аккаунтов на других сайтах и тем самым повышающих собственную популярность. Amazon же предлагает всевозможные виды услуг от онлайн-шоппинга до просмотра видео на автономной платформе.

Компании стран ЕС на протяжении нескольких последних лет жалуются на доминирование сервисов США на европейском онлайн-рынке. В частности, глава медиаконцерна Axel Springer Матиас Дёпфнер (Mathias Döpfner) обратил внимание на эту проблему еще в 2014 году, когда выступил с публичным обращением “Мы боимся Google”.

Новый холдинг получил имя “Log-in-Allianz”.Четыре участника нового объединения Log-in-Allianz призывают другие немецкие сервисы к сотрудничеству. “Каждая следующая фирма, которая поддержит нашу инициативу, сделает пользование их платформой более выгодным для потребителя и одновременно укрепит немецкий цифровой рынок”, – заявила шеф телекомпании RTL-Deutschland Анке Шеферкордт (Anke Schäferkordt). Директор телеканала ProSiebenSat.1 Томас Эбелинг (Thomas Ebeling), в свою очередь, отметил, что альянс был создан в противовес “монополистским и непрозрачным алгоритмам американских игроков”.

Объединение зарегистрировано как независимое учреждение и обещает работать в соответствии с правилами защиты информации ФРГ. “Log-in-Allianz делает ставку на общедоступные платформы в сочетании со следованием строжайшим правилами защиты данных, которые будут опубликованы в мае 2018 года”, – заверил глава корпорации United Internet Ральф Доммермут (Ralph Dommermuth). Новый холдинг намерен таким образом отгородиться от американских онлайн-сервисов, которым неоднократно предъявлялись обвинения в связи с нарушением европейской политики конфиденциальности.

Кроме того, телекомпании ProSiebenSat.1 и RTL совместно с французскими партнерами организовали рекламное предприятие, призванное противостоять деятельности американских гигантов на европейском рынке” (конец цитаты).

Сфера IT- технологий и электронная коммерция- это те области, в отличие от машиностроения и автомобилестроения, где позиции немецкого бизнеса (не говоря про остальной ЕС) слабее заокеанских партнеров. Вот стараются немцы, как могут, нивелировать преимущество американцев.



Например, суд ЕС скоро рассмотрит спор немецких СМИ с корпорацией Googlе

http://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-google/a-38772324

“Согласно немецким законам, СМИ могут требовать платы за коммерческое использование их контента поисковыми машинами. Google отказывается это делать.

Европейский суд в Люксембурге примет решение по затянувшемуся конфликту между американской корпорацией Google и немецкими издательствами, который разгорелся вокруг закона о смежных правах. Земельный суд Берлина обратился в европейскую судебную инстанцию с просьбой прояснить, должны ли были власти ФРГ перед принятием этого закона проинформировать о нем Брюссель, сообщил во вторник, 9 мая, председательствующий судья Петер Шольц (Peter Scholz). Если Европейский суд сочтет, что такое уведомление было необходимо, то закон нельзя будет применять.

Речь идет об иске против Google, с которым обратилось общество по коллективному управлению авторскими и смежными правами VG Media, представляющее 150 немецких и международных телеканалов и радиостанций, а также 200 интернет-изданий.

…Согласно немецкому закону о смежных правах, СМИ имеют право требовать оплату за коммерческое использование их контента, в частности, поисковыми машинами. Исключением являются отдельные слова и короткие отрывки из статей, которые Google и его конкуренты могут использовать бесплатно. Компания Google отказывается платить за использование статей из СМИ.



Закон о смежных правах был принят в августе 2013 года – за месяц до парламентских выборов и в конце срока полномочий коалиции консерваторов и либералов. Министерство юстиции приняло решение не обращаться с уведомлением к Еврокомиссии, поскольку в таком случае закон нельзя было принять до выборов.

Страны ЕС обязаны уведомлять Еврокомиссию о законопроектах, если они содержат “технические предписания”, целью которых являются “службы информационного общества”, указывает агентство dpa” (конец цитаты).

Данный закон приняли как раз накануне переговоров о TTIP: Берлин как мог, стремился уравнять стартовые позиции стран перед созданием зоны свободной торговли. Но в 2016 году противникам соглашения удалось на время снять проблему, отказавшись от договора. Сейчас снова заговорили о его необходимости, пусть и на несколько других, более справедливых (как считают европейцы) условиях. Вашингтон тоже не против, но в США достаточно своеобразное понимание ” свободы торговли”: выгоду в первую очередь должны получить они.

Интересно, несколько ранее ЕС оштрафовал Google

http://business-swiss.ch/2017/06/shtraf-google-es-rekord/

“Штраф Google со стороны Еврокомиссии за нарушение антимонопольного законодательства вышел на рекордную сумму. Скажу кратко: размер административного взыскания исчисляется в миллиардах евро.

Поисковый гигант Google попался в сети антимонопольного законодательства Евросоюза. Комиссия ЕС обвинила компанию в нарушении норм конкурентного права.



Как сказано в официальном заявлении, Google выдавал в результатах поиска собственный сервис Google Shopping выше остальных предложений коммерческих компаний. В последний сервис попадают лишь непосредственные клиенты, которые заплатили корпорации за продвижение их товара на первые позиции.



Теперь регулятор ЕС решил привлечь компанию к ответственности. Еврокомиссия выставила Google штраф на рекордную сумму за всю историю антимонопольного права – 2,42 миллиарда евро.



У компании имеется 90 дней на то, чтобы исправить свои ошибки и уплатить штраф. В противном случае Еврокомиссия пригрозила наложить ещё одно административное взыскание, правда, на этот раз по отношению к материнской компании Alphabet: в размере 5 процентов от мирового оборота. А ведь лишь за один день компания генерирует доход в 12 миллионов долларов!



Рекламное пространство Google и для конкурентов?

Все мы знаем, как работает механизм коммерческого продвижения продуктов в интернете: пользователь ищет необходимый товар в поисковике, переходя по выданным результатам запроса.



В нашем случае поисковиком выступает Google, который получает деньги за те самые клики. Более того, ему также платят деньги компании с целью продвижения их товара на верхние позиции в результатах поиска.



По словам Европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, Google выстраивал цепочку результатов поиска в свою пользу, продвигая нужные продукты. Учитывая доминирующее положение на международном рынке, Google получал два источника дохода: деньги от компаний и от кликов пользователей.



При помощи давления административных наказаний, Комиссия ЕС хочет заставить Google обеспечить равные условия для поискового продвижения всех продуктов. Это означает, что компании придётся открыть доступ к ценному рекламному месту также и своим конкурентам. Отсюда и вытекает нежелательная потеря прибыли.



Судебный ответ на штраф Google?

Сам Google не считает себя виноватым и готов доказать это в суде. Его финансовое состояние полностью позволяет понести судебные издержки. Текущие валютные резервы компании насчитывают около 90 миллиардов долларов. Однако угрозу для поискового гиганта составляют отнюдь не денежные расходы.



Не исключено, что по примеру Комиссии ЕС в суд могут обратиться конкуренты Google с целью компенсировать полученные убытки от некорректной поисковой политики. Аналогичная тенденция наблюдается в США, где критики также неоднократно указывали на злоупотребление Google своим положением на местном рынке” ( конец цитаты).

Размер штрафа для Google не критичен. Но опасен прецедент.

Между тем

http://www.forbes.ru/tehnologii/347845-sud-osvobodil-google-ot-uplaty-nalogov-vo-francii-na-eu11-mlrd

“‍Административный суд Парижа освободил компанию Google от уплаты налогов во Франции на сумму в €1,1 млрд с продажи рекламы на территории страны, передает AFP со ссылкой на решение суда. Франция планирует обжаловать решение парижского суда.



В феврале прошлого года появились сообщения о том, что власти Франции заподозрили Google в уклонении от уплаты налогов на сумму около €1,6 млрд. В мае в штаб-квартире американского интернет-гиганта в Париже прошли обыски.



По итогам расследования минфин Франции потребовало от Google выплатить €1,6 млрд в качестве неуплаченных налогов, позже сумма штрафа была снижена. В июне этого года госпредставитель в административном суде Парижа сообщил, что Google может избежать этих выплат, поскольку компания не имеет постоянного представительства в стране. По этой причине налоговые службы Франции не имеют права взыскивать с компании недополученные налоги, сказал он.



Суд отметил, что ирландская дочерняя компания Google не облагается налогом во Франции. «Французская компания Google Ireland Limited (GIL) не облагалась налогом во Франции в период с 2005 по 2010 год», — приводит агентство решение суда” (конец цитаты).

Кстати, Alphabet Inc (ex Google) является холдинговой компанией, которая участвует в бизнесе приобретения и эксплуатации различных компаний. Он работает через сегменты Google и другие сегменты. Сегмент Google включает его основные интернет-продуктов, такие, как поиск, объявления, торговли, Maps, YouTube, приложения, Облако, Android, Chrome, Google Play, а также аппаратных продуктов, таких как Chromecast, Chromebooks и Nexus. Сегмент Другие ставки включает в себя такие компании, как Access или Google Fiber, Calico , Nest, Verily , GV, Google Capital, X и других инициатив. Компания была основана Лоуренсом Э. Пейджом и Сергеем Брином 2 октября 2015 года, со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния



Акционеры

Название Доля (%)

Свободное обращение 99,82

The Vanguard Group, Inc. 6,69

Fidelity Management & Research Co. 5,55

BlackRock Fund Advisors 4,15

SSgA Funds Management, Inc. 4,01

T. Rowe Price Associates, Inc. 2,64

Capital Research & Management Co. (Global Investors) 1,41

Northern Trust Investments, Inc. 1,22

Capital Research & Management Co. (World Investors) 1,21

Wellington Management Co. LLP 1,13

Geode Capital Management LLC 1,04

MassachusettsFinancial Services Co. 0,87

PRIMECAP Management Co. 0,81

American Century Investment Management, Inc. 0,81

Invesco PowerShares Capital Management LLC 0,78



Кто руководит, объяснять не надо?.

Занятный сюжет вырисовывается. Будем с интересом следить за его развитием.