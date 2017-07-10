Константин Никифоров. Побег из Лондон-Сити. Теперь и Япония

У японцев начали сдавать нервы.

http://business-swiss.ch/2017/07/yaponskij-bank-sumitomo-mitsui-brexit/

“У руководства третьего по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group из-за предстоящего Brexit сдали нервы. По оценкам обозревателей, финансовый дом совершает преждевременные шаги, которые в будущем ему могут навредить.

В частности речь идёт о том, что кредитное учреждение планирует переместить свой европейский центральный офис из Лондона во Франкфурт-на-Майне.

В качестве официального обоснования радикального шага японский банк Sumitomo Mitsui ссылается на Brexit, в результате которого Великобритания может потерять доступ к единому финансовому рынку Европейского союза.

С переводом центрального офиса в Германию связано также перемещение рабочих мест. Напомню, что на данный момент в Лондоне на Sumitomo Mitsui работает штат в почти что 1 тысячу человек.

Обозреватели уверены, что японский банк спешит: на данный момент никто точно не знает, как именно произойдёт «бракоразводный процесс» Великобритании и ЕС.

В случае если стороны так и не договорятся, юридические лица из Евросоюза (т.е. в т.ч. и Sumitomo Mitsui) потеряют доступ на рынок Соединённого Королевства. А, как известно, именно в Лондоне сосредоточены крупнейшие финансы ЕС.

Кроме того, есть все основания полагать, что Великобритания и Швейцария смогут договориться о более привилегированном доступе к финансовым рынкам друг друга. В таком случае, бонусом для офиса в Лондоне станет также банковская система Конфедерации.

Напомню, что второй крупнейший банк Швейцарии — Credit Suisse — отказался от идеи переводить свой центр из Лондона куда-либо в ЕС” (конец цитаты)

Еще в феврале Великобритания назвала Швейцарию своим приоритетом

http://business-swiss.ch/2017/02/velikobritaniya-shvejtsariyu-prioritetom/

“Сразу же после выхода из состава ЕС Великобритания намерена заключить договор о свободной торговле со Швейцарией. Как желает официальный Лондон, данный договор не обязательно следует начинать разрабатывать «с нуля».

По мнению министра торговли Великобритании Лиама Фокса, достаточно лишь внести соответствующие изменения в текст действующих между Конфедерацией и Евросоюзом соглашений. Особо подчёркивается, что сохранение режима свободной торговли между Швейцарией и Великобритании является для Лондона приоритетом. Ещё одним важным партнёром Соединённого Королевства называется Южная Корея.

Любопытным фактом служит то, что – если не учитывать торговлю Великобритании внутри ЕС – то на Швейцарию и Южную Корею вместе приходится около 80 процентов всего товарооборота со странами, с которыми Соединённое Королевство имеет договоры о преференциальной торговле.

Всего после аннулирования членства в Европейском союзе Великобритания планирует заключить соглашения о взаимной торговле с 40 государствами. Помимо Швейцарии в приоритете для Лондона — также США. Дональд Трамп, в свою очередь, уже поприветствовал более тесное сотрудничество обеих стран.

…Сразу после результатов голосования по Brexit министр торговли Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн указал, что Конфедерация открыта для переговоров с Великобританией и заинтересована в скорейшем заключении договора, который бы заменил в отношении Соединённого Королевства текущие соглашения Швейцария-ЕС” ( конец цитаты).

Вероятно, японцы всерьез восприняли очередное заявление Goldman Sachs

http://www.dw.com/ru/goldman-sachs-видит-во-франкфурте-на-майне-альтернативу-лондону/a-39298577?maca=ru-Twitter-sharing

“Инвестиционный банк Goldman Sachs из-за Brexit расширяет свои представительства в других европейских городах, в том числе и во Франкфурте-на-Майне. “Главная мысль: Brexit приближается. Именно поэтому мы начинаем перераспределять ресурсы во Франкфурт-на-Майне и другие европейские города”, – заявил шеф европейского отделения Goldman Sachs Ричард Гнодде. Интервью с Гнодде напечатало в воскресенье, 18 июня, издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



По его словам, Goldman Sachs ищет замену Лондону – финансовый центр, находящийся на территории Евросоюза. И у Франкфурта-на-Майне “преимущественное положение”, считает Гнодде. По его словам, в самое ближайшее время Goldman Sachs более чем удвоит число сотрудников во Франкфурте. Сегодня тут работает около 200 человек, в Лондоне – 6 тысяч” ( конец цитаты).

Между тем, Лондон остается главным в Европе хабом для привлечения инвестиций в технологии, несмотря на “брексит”, заявили местные чиновники, объявив о рекордном уровне притока капитала