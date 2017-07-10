Константин Никифоров. Побег из Лондон-Сити. Теперь и Япония
У японцев начали сдавать нервы.
http://business-swiss.ch/2017/07/yaponskij-bank-sumitomo-mitsui-brexit/
“У руководства третьего по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group из-за предстоящего Brexit сдали нервы. По оценкам обозревателей, финансовый дом совершает преждевременные шаги, которые в будущем ему могут навредить.
В частности речь идёт о том, что кредитное учреждение планирует переместить свой европейский центральный офис из Лондона во Франкфурт-на-Майне.
В качестве официального обоснования радикального шага японский банк Sumitomo Mitsui ссылается на Brexit, в результате которого Великобритания может потерять доступ к единому финансовому рынку Европейского союза.
С переводом центрального офиса в Германию связано также перемещение рабочих мест. Напомню, что на данный момент в Лондоне на Sumitomo Mitsui работает штат в почти что 1 тысячу человек.
Обозреватели уверены, что японский банк спешит: на данный момент никто точно не знает, как именно произойдёт «бракоразводный процесс» Великобритании и ЕС.
В случае если стороны так и не договорятся, юридические лица из Евросоюза (т.е. в т.ч. и Sumitomo Mitsui) потеряют доступ на рынок Соединённого Королевства. А, как известно, именно в Лондоне сосредоточены крупнейшие финансы ЕС.
Кроме того, есть все основания полагать, что Великобритания и Швейцария смогут договориться о более привилегированном доступе к финансовым рынкам друг друга. В таком случае, бонусом для офиса в Лондоне станет также банковская система Конфедерации.
Напомню, что второй крупнейший банк Швейцарии — Credit Suisse — отказался от идеи переводить свой центр из Лондона куда-либо в ЕС” (конец цитаты)
Еще в феврале Великобритания назвала Швейцарию своим приоритетом
http://business-swiss.ch/2017/02/velikobritaniya-shvejtsariyu-prioritetom/
“Сразу же после выхода из состава ЕС Великобритания намерена заключить договор о свободной торговле со Швейцарией. Как желает официальный Лондон, данный договор не обязательно следует начинать разрабатывать «с нуля».
По мнению министра торговли Великобритании Лиама Фокса, достаточно лишь внести соответствующие изменения в текст действующих между Конфедерацией и Евросоюзом соглашений. Особо подчёркивается, что сохранение режима свободной торговли между Швейцарией и Великобритании является для Лондона приоритетом. Ещё одним важным партнёром Соединённого Королевства называется Южная Корея.
Любопытным фактом служит то, что – если не учитывать торговлю Великобритании внутри ЕС – то на Швейцарию и Южную Корею вместе приходится около 80 процентов всего товарооборота со странами, с которыми Соединённое Королевство имеет договоры о преференциальной торговле.
Всего после аннулирования членства в Европейском союзе Великобритания планирует заключить соглашения о взаимной торговле с 40 государствами. Помимо Швейцарии в приоритете для Лондона — также США. Дональд Трамп, в свою очередь, уже поприветствовал более тесное сотрудничество обеих стран.
…Сразу после результатов голосования по Brexit министр торговли Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн указал, что Конфедерация открыта для переговоров с Великобританией и заинтересована в скорейшем заключении договора, который бы заменил в отношении Соединённого Королевства текущие соглашения Швейцария-ЕС” ( конец цитаты).
Вероятно, японцы всерьез восприняли очередное заявление Goldman Sachs
http://www.dw.com/ru/goldman-sachs-видит-во-франкфурте-на-майне-альтернативу-лондону/a-39298577?maca=ru-Twitter-sharing
“Инвестиционный банк Goldman Sachs из-за Brexit расширяет свои представительства в других европейских городах, в том числе и во Франкфурте-на-Майне. “Главная мысль: Brexit приближается. Именно поэтому мы начинаем перераспределять ресурсы во Франкфурт-на-Майне и другие европейские города”, – заявил шеф европейского отделения Goldman Sachs Ричард Гнодде. Интервью с Гнодде напечатало в воскресенье, 18 июня, издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По его словам, Goldman Sachs ищет замену Лондону – финансовый центр, находящийся на территории Евросоюза. И у Франкфурта-на-Майне “преимущественное положение”, считает Гнодде. По его словам, в самое ближайшее время Goldman Sachs более чем удвоит число сотрудников во Франкфурте. Сегодня тут работает около 200 человек, в Лондоне – 6 тысяч” ( конец цитаты).
Между тем, Лондон остается главным в Европе хабом для привлечения инвестиций в технологии, несмотря на “брексит”, заявили местные чиновники, объявив о рекордном уровне притока капитала
http://www.bbc.com/russian/news-40504868
“В первой половине 2017 года объем прямых инвестиций в технологический сектор достиг 4,5 млрд. фунтов стерлингов (5,8 млрд долларов), заявили в организации London & Partners, созданной мэрией для продвижения бизнеса и туризма в Лондоне.
Венчурные инвестиции в лондонские технологические компании составили 1,4 млрд. долларов.
Это больше, чем в какой-либо из полугодовых периодов раньше, сообщили в London & Partners, добавив, что репутация города, как центра притяжения технологий и бизнеса, осталась прежней.
“Брексит” создал некоторые сложности, однако Лондон продолжает привлекать более чем в два раза больше инвестиций, чем любой другой европейский город”, – говорит Лора Сайтрон, исполнительный директор компании.
Она добавляет: “Здесь есть все, что нужно компаниям для процветания: подходящая для бизнеса политика города, финансы, инфраструктура, университеты с мировым престижем и талантливые люди”.
…Согласно данным London & Partners, лондонский технологический сектор привлек больше венчурного капитала, чем любой другой европейский город с момента голосования по “брекситу”. Лондон обошел даже такие города как Дублин, Париж и Амстердам.
С момента, как Соединенное Королевство проголосовало за выход из Евросоюза 23 июня 2016 года, город получил 2,3 млрд долларов для 544 сделок в технологическом секторе.
Берлин, второй самый популярный у венчурных инвесторов город, за тот же период привлек меньше миллиарда долларов на 136 сделок, сообщает London & Partners.
Одной из компаний, получившей в Лондоне £388 млн (около 500 млн долларов) инвестиций в первую половину 2017 года, стал стартап в сфере виртуальной реальности Improbable.
Исполнительный директор Improbable Герман Нарула рассказывает, что хотя инвестиции в технологический бизнес, желающий развиваться, могут прийти откуда угодно, Лондон – отличное место для работы.
“В Лондоне есть доступ к огромным технологическим талантам, и это также привлекательное место для работы на глобальные рынки, что необходимо для такого бизнеса”, – сказал Нарула” ( конец цитаты).
Источник: pravosudija.net