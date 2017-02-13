Константин Никифоров. Третья сила

Полковник Махмуд Аль-Загиль

Наконец и США обеспокоились масштабом боестолкновений в столице Ливии- Триполи. Об этом 11 фев. заявил и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.https://ria.ru/world/20170211/1487727088.html

“Ранее сообщалось, что в Ливии произошли ожесточенные столкновения между сторонниками поддерживаемого международным сообществом правительства национального согласия ( ПНС-2) во главе с Фаезом ас-Сарраджем и сторонниками так называемого правительства национального единства ( ПНС-1, позже трансформировавшегося в ВНК) во главе с Халифой аль-Гвейли.

“США с серьезной обеспокоенностью отмечают сообщения о том, что множество военных автомобилей из организации, называющей себя “национальной гвардией Ливии”, вошли в Триполи. Это может еще больше дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию с безопасностью в Триполи”, — заявил Тонер.



Он призвал ливийцев работать над созданием общенациональной армии под гражданским контролем, которая сможет защитить граждан страны и бороться с терроризмом.

“Отсутствие единства и координации между ливийскими силами идет на пользу только ДАИШ и другим террористическим группировкам, которые пытаются воспользоваться территорией и ресурсами Ливии”, — заявил представитель госдепартамента.

Он повторил, что США призывают ливийцев поддержать правительство национального согласия…” ( конец цитаты).



События развивались следующим образом. В среду вечером в районах Абу Слим и Салах ад- Дин произошли ожесточенные столкновения между вооруженной бригадой из Мисураты (ВНК) под командованием Салаха аль-Бурки и отрядами Центральных сил безопасности в Триполи, принадлежащих к Абдул Гани Аль-Киклаhttp://www.libyanexpress.com/clashes-between-misurata-and-tripoli-brigades-break-out-in-tripoli/

Применялись танки и тяжелые минометы. Была стрельба в районе Айн-Зара и Сурман. Ситуация прояснилась утром. Оказалось, это в столицу пришла Ливийская национальная гвардия

Триполи, 9 Февраля 2017г.:https://www.libyaherald.com/2017/02/09/new-militia-grouping-supports-ex-premier-khalifa-ghwell/

“Ряд вооруженных группировок на Западе Ливии, но в основном из Мисураты, сегодня объявили о создании Ливийской Национальной гвардии (ЛНГ), группировка, которая поддерживает экс-премьер-министра Правительства национального спасения( ПНС-1) Ливии Халифа Гвейли.

Сообщалось, что десятки транспортных средств( около 300 единиц, в том числе и бронетехника) из Мисураты вступили в Триполи. Сегодня силы ЛНГ маршировали по центральным улицам столицы, включая площадь мучеников. Подобные демонстрации СНГ прошли в городах Завии и Гарьяне.



Командир ЛНГ, полковник Махмуд Аль-Загиль , сказал, что избавление Ливии от ДАИШ есть их главная цель. “Мы будем охранять государственные объекты и границы Ливии…Мы будем бороться с хаосом, вызванным распространением оружия и будем защищать все посольства и зарубежные дипломатические миссии, примем участие в борьбе с незаконной миграцией,”- пояснил он.

.Эта группировка претендует на задачи, которые Президентский совет назначил новой “президентской” “гвардии. Три дня назад ЕС приветствовало развертывания первых подразделений охраны как важный шаг для защиты учреждений, созданных в результате ливийского политического Соглашения и дипломатические миссии в Триполи” ( конец цитаты).

Интересно, что глава ЛНГ заявил дополнительно, что служит Всеобщему национальному конгрессу ( ВНК) и не признает поддерживаемое ООН правительство Национального согласия ( ПНС-2). Таким образом, третья сила заявила на свои “законные” права на власть в Ливии.

Характерно, мисуратяне уже сражаются и на стороне ВНК, и ПНС-2, и даже за ДАИШ. Полный сумбур в головах у людей.



Представитель госдепа мог бы уточнить, что в Триполи сцепились братья- мусульмане ( ПНС-2) с салафитами и Аль- Каидой ( ВНК). Террористы истребляют террористов, Так сейчас в Идлибе в Сирии, вооруженным путем через кровопролитие происходит межевание между умеренной и радикальной оппозицией. Именно то, что не смогли сделать американцы.

Можно было только приветствовать такое развитие событий в Ливии, но вот местом для разборок выбрали густонаселенные городские кварталы. Страдают и гибнут мирные жители.

Между тем Турция решила не стоять в стороне в миротворческом вопросе 10 Февраля 2017 г.:https://www.libyaherald.com/2017/02/11/turkey-looks-to-train-and-build-unified-libyan-army/

“Турция и Ливия договорились рассмотреть возможность участия Турции в организации и обучении профессиональной Ливийской армии. Первым шагом будет отправка группы ливийских пилотов в Турцию для обучения пилотированию на турецких вертолетах и управление БПЛА.

… Председатель Президентского совета Файезз Серрадж ( во время визита в Турцию- К.Н.) .. посетил завод, на котором производится авиационное оборудование , включая вертолеты ( Серрадж подписал контракт на приобретение 30 военных ударных вертолетов турецкого производства Т129 – К.Н.).

…В среду было объявлено, что будет сформирован совместный комитет между странами, чтобы ускорить возвращение турецких компаний в Ливию с целью возобновления ими работ на остановленных в свое время проектах”( конец цитаты).



Настало время объявиться четвертой силе- каддафистам. Там очень сложная ситуация. Но шанс на успех есть.