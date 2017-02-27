Константин Никифоров: ВТО как инструмент глобалистов

Историческое соглашение ВТО о либерализации мировой торговли вступило в силу

http://www.dw.com/ru/историческое-соглашение-вто-о-либерализации-мировой-торговли-вступило-в-силу/a-37675927 “Первое крупное соглашение о либерализации глобальной торговли в рамках Всемирной торговой организации вступило в силу. Как сообщила ВТО в среду, 22 февраля, Соглашение об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement – TFA) ратифицировали уже более двух третей из 164 членов организации, что достаточно для его вступления в силу. Глава ВТО Роберту Азеведу ожидает, что новый договор стимулирует рост мировой экономики на 0,5 процентного пункта в год. Документ, принятый в ходе конференции на Бали в 2013 году, предусматривает упрощение таможенных формальностей, свертывание субсидий, расширение помощи развивающимся странам и облегчение доступа к мировым рынкам для бедных стран. По словам члена правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефана Маира (Stefan Mair), первый многосторонний договор со времени создания ВТО является “правильным ответом на объявленный президентом США Дональдом Трампом курс на изоляцию”( конец цитаты).

Значительная часть мировой элиты продолжает делать ставку на глобализацию, причем ее двигателем видят развитие китайской инициативы “Пояс и путь”

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0224/c31520-9182398.html

“Джакарта, 24 февраля /Синьхуа/ — Перед глобализацией сейчас стоят разные вызовы, и выдвинутая Китаем инициатива “Экономический пояс Шелкового пути” и “Морской Шелковый путь 21-го века” /”Пояс и путь”/ станет будущим двигателем глобализации. Об этом в четверг заявил бывший генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/ Паскаль Лами( 5-ый генеральный директор ВТО с 2005 по 2013 год, француз, социалист- К.Н.). На состоявшейся в столице Индонезии лекции на тему “Деглобализация или реглобализация” П. Лами отметил, что инициатива “Пояс и путь” — это производная мудрости, и Китай в рамках этой инициативы увеличит инвестиции в сферу инфраструктуры в странах, расположенных в пространстве “Пояса и пути”, и это именно то, что экстренно необходимо многим странам и активно приветствуется ими. По его словам, развитие инфраструктуры помогает содействию глобальной торговле. Инициатива “Пояс и путь” позволяет улучшить инфраструктуру в странах вдоль “Пояса и пути”, что вызвало международное одобрение действий Китая. Будучи свидетелем ускорения темпов открытости Китая после вступления в ВТО, П. Лами подчеркнул, что в момент, когда некоторые страны идут по пути к торговому протекционизму, можно надеяться, что Китай станет стабилизирующей силой в глобальной торговле”( конец цитаты).

Примечательно, что ставку именно на развитие экономических отношений с Китаем начинает делать Франция



Так, премьер-министр Франции высоко оценил сотрудничество с Китаем, выигрышное для обеих сторон

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0224/c31520-9182388.html

“Париж, 23 февраля /Синьхуа/ — Премьер-министр Франции Бернар Казнев с 21 по 23 февраля находился с официальным визитом в Китае. В дни визита он дал эксклюзивное интервью французской газете “Паризьен”, заявив, что тесное сотрудничество между Францией и Китаем дает эффект во многих областях, и от него выигрывают обе стороны.

В интервью Б.Казнев отметил, что французско-китайское сотрудничество дало прекрасные результаты во многих областях и вопросах, включая космонавтику, авиацию, мирные ядерные технологии, пищевое сельскохозяйственное и побочное производство, заботу о престарелых. И целью его нынешнего визита стало дальнейшее углубление этих отношений двусторонней кооперации. Б.Казнев привел в пример сотрудничество между китайской автомобилестроительной компанией “Дунфэн” и французским концерном “Пежо-Ситроен”, назвав его исключительно успешным и выигрышным для обеих сторон” ( конец цитаты).

Французам явно не дают покоя успехи своего соседа в торговле с КНР. Ведь в прошлом году Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0225/c31518-9182579.html

“Берлин, 24 февраля /Синьхуа/ — Согласно опубликованным сегодня Федеральным статистическим управлением ФРГ данным, Китай в 2016 году обогнал США и стал крупнейшим торговым партнером Германии. Согласно данным, общий объем импортно-экспортной торговли между Германией и Китаем составил в прошлом году около 170 млрд евро /1 евро равен примерно 1,06 доллара США/. На втором месте — Франция, на которую приходится 167 млрд евро, США занимают третье место, объем их торговли с Германией в прошлом году снизился до 165 млрд евро”( конец цитаты).

Альтернативы глобализации в ЕС пока не видят, поэтому, председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в германском бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder)и призвал европейских политиков к большей уверенности в себе при контактах с новым президентом США Дональдом Трампом.

http://www.dw.com/ru/соратник-меркель-предостерег-трампа-от-торговых-войн-с-ес/a-37712740

“Необходимо твердо ответить администрации США на ее игру мускулами в торговой политике, заявил один из ближайших соратников канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в интервью изданиям Funke Mediengruppe, публикуемом в субботу, 25 февраля. “Если Дональд Трамп введет штрафные таможенные пошлины против немецких и европейских товаров, Европа должна тоже наложить штрафные пошлины на импорт американской продукции”, – считает Каудер. По его словам, Германия как страна-экспортер зависит от свободной торговли. “Мы должны напомнить нашим друзьям в Вашингтоне, что торговые войны, которые велись ранее” не приносили успеха ни одной из сторон, подчеркнул Фолькер Каудер.

Дональд Трамп в рамках протекционистской политики в отношении американской продукции обещал ввести высокие пошлины для компаний, производящих товары для стран Северной Америки на заводах в Мексике. Эти угрозы касались и немецкого концерна BMW”( конец цитаты).

Г-н Каудер прав в одном- кроме ряда противоречивых заявлений США не предложили еще собственной программы проводимой ими экономической политики. Вот мир за отсутствием альтернативы и старается двигаться по накатанной колее. Китай предлагает сотрудничество, и этим подкупает партнеров.