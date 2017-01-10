Константин Никифоров. «Большая игра» с Китаем

27 декабря в Москве прошла трёхсторонняя встреча с участием представителей России, Китая и Пакистана по урегулированию афганского кризиса. Почти одновременно российский МИД официально подтвердил наличие контактов с движением «Талибан», подчеркнув, что они ограничиваются соображениями обеспечения безопасности дипломатических миссий России на территории ИРА. Особо представители России отметили, что интересы Москвы и талибов в борьбе с ДАИШ совпадают.

Интересно, что 21 декабря в Лондоне состоялся 8-ой Китайско-британский стратегический диалог КНР и Великобритания, по итогам которого стороны обнародовали совместное заявление по Афганистану, в котором подтвердили свою готовность к долгосрочной поддержке правительства и народа Исламской Республики Афганистан.

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1222/c31521-9157851.html

“Будущие безопасность и стабильность Афганистана имеют для нас жизненный интерес, мы продолжим тесно сотрудничать друг с другом и с международным сообществом ради будущего процветания Афганистана”, — говорится в заявлении.

Стороны подтвердили готовность оказать поддержку политическому урегулированию афганского конфликта самими афганцами. Как члены Совета Безопасности ООН Китай и Великобритания будут и впредь поддерживать международные усилия по оказанию помощи силам национальной обороны и безопасности Афганистана с целью обеспечения безопасности и правопорядка в стране” ( конец цитаты)

Нет сомнений, что китайцы донесли до своих российских и пакистанских партнеров по переговорам позицию Великобритании по Афганистану. В Лондоне наверняка было сказано больше, чем сообщило агентство Синьхуа.

Итоги встречи, да и сам факт ее проведения вызвали резко негативную реакцию в Кабуле со стороны правительства и парламента. Особое недовольство вызвал вопрос о санкциях против руководства Талибана.

Зато сами талибы результаты московской встречи приветствовали.

http://afghanistantoday.ru/hovosti/taliby-privetstvovali-vozmozhnost

“Как отмечается в распространенном через СМИ пресс-релизе, (спикер политического представительства талибов в Катаре) Мухаммад Сахил Шахин назвал реальным решением афганского вопроса «признание земных реалий». Он выразил удовлетворение тем, что региональные страны с признанием политической и военной силы талибов поняли реальную действительность.

«Это очень радостная новость, что сейчас региональные страны пришли к выводу, что Исламский Эмират – политическая и военная сила Афганистана. Рекомендация на трехсторонней встрече об исключении имен членов Исламского Эмирата из черного списка – это хороший шаг к установлению мира и стабильности в Афганистане. Мы его приветствуем», – сказал Мухаммад Сахил Шахин и вновь подчеркнул, что целью борьбы талибов является независимость своей Родины – Афганистана, укрепление исламского строя, национальное единство и территориальная целостность” ( конец цитаты).

22 декабря в Казахстане в городе Алматы Центр Льва Гумилева организовал проведение круглого стола по теме «Присутствие НАТО в Афганистане: промежуточные итоги и перспективы, влияние на регион». http://www.gumilev-center.az/v-almaty-sostoyalsya-kruglyj-stol-prisutstvie-nato-v-afganistane-promezhutochnye-itogi-i-perspektivy-vliyanie-na-region/

Очень интересно выступление политолога и ученого- востоковеда Александра Князева.

«Начиная с 1838 года, когда началась первая англо-афганская война, и по сегодняшний день, любые конфликты, в том числе и военного характера, на территории Афганистана имеют не столько внутреннюю подоплеку, сколько зависят от длительного геополитического противоречия между крупными внешними центрами, такими как США, Россия, Китай, страны Персидского залива.

С этим в большей мере связано то, что за последние несколько десятилетий процесс утверждения государственных институтов в Афганистане так и не смог завершиться, чем объясняется и слабость государственности и наличие тех самых внешних причин того, что сейчас происходит в Афганистане.

В связи с этим, вопрос присутствия сил НАТО в Афганистане не может быть решен внутри страны, он должен быть решен путем нахождения консенсуса между внешними центрами, главными из которых сейчас являются США и РФ…

Поскольку у Москвы со времени подписания женевских соглашений по выводу войск из Афганистана нет собственного проекта в стране, то будущее военного присутствия иностранных сил будет решаться скорее теми странами, чья позиция относительно Афганистана определена предельно ясно. Произойдет столкновение интересов политического проекта США и экономического проекта Китая. Россия в этом случае может рассчитывать лишь на статус «при участии».

Несмотря на то, что в предвыборной программе нового президента США Дональда Трампа Афганистан не упоминается, одним из ключевых пунктов обозначено противодействие распространению влияния Китая. Афганистан выступает в этом случае лишь одной из наиболее важных политических площадок, на которых сталкиваются интересы этих держав. К этой борьбе против монополии Китая подключается и ведомая Западом и Израилем Индия.

На сегодняшний день в Пекине присутствует достаточно высокий уровень раздражения тем, что происходящее в Афганистане препятствует реализации масштабных китайских трансграничных проектов экономического освоения Азии, для китайцев принципиально важна стабилизация обстановки в Афганистане. Пекин будет вынужден искать инструменты для оказания влияния на сферу безопасности в стране.

Помимо антикитайской позиции нового американского президента, не стоит забывать, что многие проблемы, связанные с дестабилизацией ситуации в Афганистане, имеют пакистанское происхождение. Последние два-три года Пакистан разрывают противоречия, прозападную направленность правящей элиты начинает размывать присутствие китайских денег. Все большая часть правящих кругов Пакистана начинает склоняться в сторону реализации в стране интересов Пекина, завершение этого процесса в значительной мере повлияет на ситуацию с безопасностью в соседнем Афганистане.

Возвращаясь к вопросу, касающемуся присутствия сил НАТО в стране, неоспорим тот факт, что текущая власть в стране существует благодаря наличию военных баз ISAF в Кабуле и других провинциях, натовцы играют немаленькую роль стабилизирующего фактора”.

Директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана Султан Акимбеков выразил свое мнение : «На нынешний фактический момент, в связи с межобщинной разобщенностью Афганистана, западники в стране — это и проблема, и, одновременно, решение. Именно они выступают посредниками и объединяющим, стабилизирующим фактором между разными общинами, которые, в противном случае, вступили бы в жесткую конфронтацию, заручившись поддержкой той или иной внешней стороны.

Хотя ключевой фактор нестабильности на сегодняшний день, даже не присутствие натовских войск, а то, что силы национальной безопасности Афганистана скорее полицейское образование, нежели полноценная армия, без единиц тяжелого вооружения, и критически зависят от американской воздушной поддержки и американского финансирования…

В этом году уходящая администрация Барака Обамы приняла несколько решений о продолжении финансирования афганской армии на период до 2020 года, $5-7 млрд. в год американцы потратят на финансирование афганского государства, армии и полиции.

Сейчас американцы непосредственно имеют 9 баз, которые расположены в ключевых точках и обладают превосходством в вооружении и так далее.

Следуя американскому законодательству на пересмотр и отмену решений о продолжении финансирования практически всех госструктур Афганистана, Дональд Трамп в любом случае потратит от двух до трех лет, то есть на этот период американское присутствие в любом случае сохранится.

В случае же вывода американского контингента, Китаю, который на сегодняшний день предпочитает держаться в тени и не участвовать напрямую в стабилизационных процессах, придется занять более активную позицию, и здесь уже ключевую роль начнет играть ШОС, как площадка для конструктивного диалога региональных игроков» (конец цитаты).

Еще год назад мулла Ахтар Мансур провозгласил главной целью движения Талибан построение исламского эмирата в отдельно взятой стране и отказался от внешней экспансии. Соседи Афганистана до сих пор с недоверием относятся к этим заявлениям покойного лидера талибов. Как ни крути, талибы- исламские фундаменталисты, что там у них на уме, одному Аллаху ведомо? Так и проскальзывает в выступлениях это недоверие.”Западники”, пусть и американские марионетки, ближе постсоветской элите, понятней, по крайней мере.

Противостояние США Китаю в Афганистане имеет историю. Интересная информация от турецкого политолога Энгина Озера, проливающая свет на этот вопрос http://afghanistantoday.ru/hovosti/kabul-orbite-pekina

“Полтора десятилетия назад, в начале 2001 года, контролировавшим тогда Кабул движением «Талибан» был подписан тайный договор с Тегераном и Пекином о реализации проекта строительства трансафганского газопровода, по которому иранский газ кратчайшим путем попадал бы в Китай.

В обмен на землю под газопроводом и его охрану силами «Талибана» Пекин предлагал Кабулу щедрое финансирование его инфраструктурных проектов. Не остался бы в накладе и Тегеран, мягко выйдя из-под наложенных на него международных санкций.

Саудовский след

Однако, как только договор о намерениях перестал быть тайным, рядом третьих стран были предприняты увенчавшиеся в итоге успехом попытки недопущения его реализации. Речь о России (?- К.Н.), Саудовской Аравии и США.

В Белом доме, до того момента закрывавшем глаза на происходившее в Афганистане, вдруг узрели в стране «гуманитарную катастрофу», а из факта уничтожения талибами Бамианских статуй Будды (одного их многих подобных) устроили мировую истерию.

В сентябре 2001 года случилась самая масштабная трагедия в новейшей истории США. И хотя из 19 участвовавших в проведении терактов 15 были саудитами, «приговорен» был именно Афганистан — на основании того, что якобы на его территории скрываются заказчики и организаторы NYС 11.09.01 и собственно сам лидер «Аль Каиды» Усама Бен ЛАДЕН, с семьей которого правящие кланы США имели общие бизнес-проекты.

До того признававшая «Талибан» как Исламский Эмират Афганистан и тесно с ним сотрудничавшая королевская семья Саудовской Аравии разрывает с Кабулом все отношения и поддерживает антиталибскую коалицию во главе с США. Что объяснимо: Эр-Рияд, наряду с Москвой, являлся ключевым поставщиком углеводородов в Китай и не хотел возвращения былого величия Тегерана, с которым саудиты расправились руками Вашингтона и Тель-Авива на рубеже 70-80-х годов прошлого века.

Пришедший к власти благодаря поддержке США и их союзников Хамид КарзайЙ, несмотря на широкие связи с Ираном и Китаем, все же предпочел «заморозить» проект трансафганского газопровода — вполне вероятно, по рекомендации своих саудовских друзей.

НАТО в помощь

После официально объявленного вывода сил НАТО в 2011 году Пекин расширил сотрудничество с Кабулом, что ряд наблюдателей склонен расценивать как совпадение, т.к. КНР нет особой разницы, кто будет обеспечивать безопасность инвестиций в Афганистане — «Талибан» или НАТО, никакой идеологии — только бизнес( на счет НАТО глубокие сомнения- К.Н.).

В частности, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) получила разрешение на разведку нефти. Это первый и пока единственный подобный прецедент — никаким другим иностранным компаниям разрешения на нефтедобычу не выдавались.

Также вблизи Кабула гигантская Китайская металлургическая корпорация (China Metallurgical Construction Group Corporation, MCC) ведет работы на крупнейших в мире месторождениях меди — общая стоимость разведанных запасов в ценах 2015 года составляет без малого 100 млрд долларов.

В проект китайской стороной уже вложено свыше 3 млрд. долларов, что явно свидетельствует и о серьезности намерений, и о имеющихся «железобетонных» гарантиях. Как от самого Пекина, так от Брюсселя (штаб-квартира НАТО) и Вашингтона (главный оператор блока).

Литиевая «батарея» для афганской экономики

Китай сегодня является одним из основных потребителей лития, используя его в производстве широкой номенклатуры оборудования как гражданского, так и военного назначения.

В свою очередь Афганистан располагает одними из крупнейших в мире запасов этого стратегического металла, и он может стать спасением для экономики разрушенной многолетней войной страны. Быть «сырьевым придатком» Китая или Запада — пока еще не то, чтобы в тягость для бедного Афганистана, это его мечта и надежда” ( конец цитаты).



И совершенно неожиданно появилась информация по газу. Не понятно, почему именно сейчас?

http://www.afghanistantoday.ru/hovosti/territorii-pushtunskih-plemen

“В различных частях Федерально управляемой территории племен (FATA) по итогам геологоразведочных и сейсмических исследований обнаружены крупные запасы природного газа, объем которых оценивается в настоящее время в 20 триллионов кубометров.

«Геологоразведочные и сейсмические исследования завершены в нескольких районах полосы племен, в нескольких районах может быть добыто приблизительно 20 триллионов кубометров газа», – рассказал газете «Dawn» директор Центра содействия нефте- и газодобыче FATA Азхар Махбуб на состоявшемся в среду в Пешаваре семинаре. Центр создан в структуре Управления развития FATA (FDA).

Директор рассказал, что министерство нефти и газа выдало нескольким компаниям лицензии на геологоразведочные работы с целью выявления наличия запасов нефти и газа в 15 регионах FATA.

По его словам, геологоразведочные работы уже завершены в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ахтар Махбуб также рассказал, что аналогичные изыскания сейчас проводятся в районе Пешавара, Кохата, Дера Исмаил Хана и в агентстве Оракзай. Началась разведка в Северном Вазиристане. Лицензию на разведку в агентстве Северный Вазиристан получила компания «MOL Pakistan Oil & Gas Company».

Непосредственно газодобыча начнется после завершения всех исследований.

По словам директора, инвесторы поставлены в известность о необходимости начать работы в течение шести месяцев, в противном случае их лицензии будут аннулированы федеральным министерством”( конец цитаты)..

Реакция Афганистана довольно предсказуемая

http://afghanistantoday.ru/hovosti/afganistan-budet-dobivatsya-0



“Афганистан не позволит Пакистану одному разрабатывать обнаруженные в Вазиристане месторождения природного газа. Об этом сообщило министерство нефти и шахт Афганистана.

Официальный представитель министерства 3абиулла Сарвари в понедельник сообщил радио «Свобода», что правительство Афганистана направляет в Пакистан делегацию – обсудить обнаруженные в районе линии Дюранда месторождения газа, и провести переговоры о механизмах использования природных ресурсов в этом районе.

Напомним, что Афганистан линию Дюранда официальной границей между двумя странами не признает.

Министерство утверждает, что они до сих пор переговоры по газу и другим природным ресурсам рассматривают с чисто технической точки рения.

«Мы знаем, что на той стороне линии Дюранда были подтверждены запасы газа. Афганское правительство в этой связи направляет делегацию в Пакистан. Решено в продолжение поездки этой делегации сформировать двустороннюю комиссию, чтобы обе стороны достигли технического соглашения по поводу использования и разработки этих запасов», – сказал он…

Еще в 70-е годы одна французская компания совместно с Афганистаном в тех районах проводила обследование с воздуха и подтвердила возможность наличия подземных месторождений по обе стороны линии Дюранда. Но по поводу непосредственной газодобычи до сих пор никто интереса не проявил.

…По мнению эксперта инженера Матиуллы Харути, сейчас представляется очень трудным заставить услышать голос афганского правительства по этому поводу. Тем не менее, нужно, чтобы афганские власти обсудили этот вопрос с ООН и дружественными странами. По его словам, вопрос о линии Дюранда – это одна сторона. Но с технической точки рения также нужно, чтобы существовало согласие между двумя странами по поводу газодобычи в районах, прилегающих к этой линии.

По мнению ведомства, по этому поводу переговоры нужны не только с Пакистаном, но и вообще со всеми соседними странами, и необходимо более тесное взаимодействие по вопросу о совместном использовании природных ресурсов”( конец цитаты).

В афганском уравнении появилась новая неизвестная величина. 20 трлн. кубометров- это очень много. Данные по запасам газа в мире здесь



http://fb.ru/article/165141/zapasyi-gaza-v-mire-zapasyi-prirodnogo-gaza-v-mire