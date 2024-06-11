Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.Краткое содержание ролика:- Джавелин. Так ли он хорош? (Нет) Разбираем баллистику.- как украинский контрнаступ увяз в грязи- Самый массовый танк Европы Леопард-2 и его уязвимости- Почему эти танки можно ремонтировать только на заводе производителя в Германии.

Ссылки на предыдущие ролики из цикла:

Абрамс: https://youtu.be/TcBkTyYPIX8?si=GNxTNlzlqGlRKvyp

Челленджер: https://youtu.be/omBc8VdmY3w?si=khStFcJhRz4szxS1

Клуб Кибердеда https://t.me/deedcoin_club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение противотанкового ракетного комплекса Javelin и его эффективности против российских/советских танков.

2. Javelin разрекламирован как "чудо-оружие", но на деле имеет ряд существенных недостатков и ограничений.

3. Российский ПТРК "Корнет" превосходит Javelin по некоторым характеристикам.

4. Анализ основного боевого танка НАТО – Leopard 2 и его боевого применения.

5. Leopard 2 является мощной, но не неуязвимой машиной, без явного преимущества на поле боя.

6. Немцы рекомендуют использовать Leopard 2 для обстрела целей с дистанции, а не для танковых дуэлей.

Вывод:

В беседе развенчивается миф о некоторых западных образцах вооружения как абсолютном "чудо-оружии". Javelin и Leopard 2, несмотря на качественные характеристики, имеют ряд недостатков, делающих их уязвимыми в современном бою. Российские аналоги, такие как ПТРК "Корнет", могут превосходить западные образцы по некоторым параметрам. В целом, эффективность вооружения определяется конкретными условиями применения, а не рекламными заявлениями.