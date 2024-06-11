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Почему их танки днём сидят в окопе. Андрей Масалович | Кибердед

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Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
Краткое содержание ролика:
- Джавелин. Так ли он хорош? (Нет) Разбираем баллистику.
- как украинский контрнаступ увяз в грязи
- Самый массовый танк Европы Леопард-2 и его уязвимости
- Почему эти танки можно ремонтировать только на заводе производителя в Германии.

Ссылки на предыдущие ролики из цикла:
Абрамс: https://youtu.be/TcBkTyYPIX8?si=GNxTNlzlqGlRKvyp
Челленджер: https://youtu.be/omBc8VdmY3w?si=khStFcJhRz4szxS1
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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение противотанкового ракетного комплекса Javelin и его эффективности против российских/советских танков.
2. Javelin разрекламирован как "чудо-оружие", но на деле имеет ряд существенных недостатков и ограничений.
3. Российский ПТРК "Корнет" превосходит Javelin по некоторым характеристикам.
4. Анализ основного боевого танка НАТО – Leopard 2 и его боевого применения.
5. Leopard 2 является мощной, но не неуязвимой машиной, без явного преимущества на поле боя.
6. Немцы рекомендуют использовать Leopard 2 для обстрела целей с дистанции, а не для танковых дуэлей.

Вывод:
В беседе развенчивается миф о некоторых западных образцах вооружения как абсолютном "чудо-оружии". Javelin и Leopard 2, несмотря на качественные характеристики, имеют ряд недостатков, делающих их уязвимыми в современном бою. Российские аналоги, такие как ПТРК "Корнет", могут превосходить западные образцы по некоторым параметрам. В целом, эффективность вооружения определяется конкретными условиями применения, а не рекламными заявлениями.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AE4TEsaw0Z8
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