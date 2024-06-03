Ольга Ускова откровенно про майские заморозки, грядущий рост цен из-за неурожая, китайский захват российского рынка, назначение Андрея Белоусова, причины отставки Сергея Шойгу, рост участия искусственного интеллекта в конфликте на Украине, битву с писателем Владимиром Сорокиным и предсказателя Ипполита.

Ольга Ускова – основатель и президент компании Cognitive Pilot, которая занимается созданием и внедрением искусственного интеллекта.

▶️ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:34 Про майские заморозки и поля

04:08 Про падение урожайности на 18%

06:05 Про автопилот

07:47 Про рост цен из-за неурожая

08:13 Про возврат заросших сельхоз земель

09:12 «Мы жили в стране неделания гвоздей»

10:54 Про коррупцию и китайский захват российского рынка

16:50 Про борьбу внутри страны

18:14 Про назначение Андрея Белоусова и отставку Сергея Шойгу

22:57 Про сельхоз технику с искусственным интеллектом

24:13 Про возможность подкалымить на тракторе с искусственными мозгами

25:30 Про американскую технику на выставке в России как бриллиант на заднице

27:32 Про битву с писателем Владимиром Сорокиным

35:20 Про народ, меняющий страну

36:44 Про кровь, спрайт и родную землю

40:45 Манифест в адрес сытых товарищей, которых скоро не будет

42:44 Про подписчиков в сети

44:56 Про рост участия искусственного интеллекта в конфликте на Украине

46:51 Про пугающее завтра и ядерный щит

51:32 Про Александра Дугина, технику и дьявола

53:00 Про нападение

55:44 Про предсказателя Ипполита

59:58 Предсказания искусственного интеллекта о преемниках президента

01:02:48 Про книгу «Раша»

01:04:35 Стих

01:05:54 P.S.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Ситуация с заморозками в мае создала сложности для фермеров, урожайность в этом году снизилась минимум на 18%.

2. Главная проблема – коррупция и экспансия китайских производителей на российский рынок под видом российских брендов.

3. Искусственный интеллект и роботизация сельского хозяйства – путь к повышению эффективности и решению продовольственной проблемы.

4. Сила общественного мнения растет, люди хотят участвовать в изменениях и борьбе с несправедливостью (история с книгой Сорокина).

5. Война на Украине ускорила развитие летальных видов вооружения на основе ИИ, что может стать новым супероружием.

6. Необходим жесткий контроль за развитием ИИ, чтобы не допустить выхода из-под контроля человека.

7. Кадровые перестановки в высших эшелонах власти могут указывать на подготовку преемника президента.

Вывод:

Беседа затрагивает широкий круг актуальных проблем – от сельского хозяйства и продовольственной безопасности до развития ИИ и возможного появления новых видов супероружия. Подчеркивается важность борьбы с коррупцией и объединения усилий общества. Прогнозируются серьезные кадровые изменения в высшем руководстве страны.