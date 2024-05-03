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Дети интернета / Основы выживания в сети / Андрей Афанасьев и Доктор Боровских

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Возможно, одна из самых больших опасностей для здоровья и жизни человека таится в интернет технологиях. Если судить по состоянию психики нынешнего подрастающего поколения, имеющего свободный доступ к интернету с его содержимым, то под угрозой находится наше будущее. Оказывается, сегодня деструктивный контент в инете выводит из строя намного больше людей, чем любое оружие.  Речь идет о спасении наших детей, потому что именно они являются главной мишенью для врагов России. Предлагаем вам взвешенную оценку ситуации и пути выхода из нее от нашего друга и соратника Андрея Афанасьева, автора книги «Дети интернета».

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Интернет и новые медиа оказывают разрушительное воздействие на психику детей и подростков, формируя у них зависимость и отрывая от семьи, культуры и нравственных ценностей.

2. Социальные сети и видеохостинги используют алгоритмы, целенаправленно втягивающие детей в деструктивный контент – от ЛГБТ-пропаганды до наркотиков и суицидального контента.

3. Школа и система образования, вместо того чтобы оберегать детей, сами активно вовлекают их в эту среду через цифровизацию и продвижение соответствующих платформ.

4. Родители оказываются бессильны противостоять этому, так как дети с ранних лет привыкают к гаджетам и интернету как замене реального общения.

5. Необходимы просветительские проекты, анализ угроз и выработка системы противодействия деструктивному влиянию на детей через интернет.

Вывод: Беседа выражает серьезную озабоченность негативным влиянием современных технологий и интернет-среды на нравственность, ценности и психическое здоровье подрастающего поколения. Собеседники призывают к осознанию этих рисков и активным действиям по защите детей от деструктивного цифрового контента.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O5VtwJi5vWQ
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