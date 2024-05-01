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Первомай. Технологии миропорядка

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Первое мая – самый полезный и высокоорганизованный праздник в СССР.

В этот день от советского античного человека требовалась самоорганизация коллективной личности. Трудовые коллективы и предприятия приводили себя и окружающую среду в порядок накануне, а непосредственно 1 мая выходили на демонстрацию.
Демонстрация – это не просто поход по улицам. Плакаты, транспаранты, знание маршрута, организация и движение колонн, согласованность действий и много других мелких подробностей, которые делали советского гражданина коллективной личностью.
Государство в свою очередь тоже изрядно напрягалось, чтобы обеспечить такую самоорганизацию общества. Во-первых, чиновникам и госслужащим надо было организовать собственные коллективы на демонстрацию. Во-вторых, требовалась синхронизация и согласованность действий всех ветвей, веточек и сучков власти: от ГАИ и воинских частей до ЖЭКов и райсоветов.
Демонстрация 1 мая это такое коллективное действие, где способности каждого управленца видны. Уверен, сегодня большинство руководителей госпредприятий будут неспособны организовать подобие Первомая.

Итак, демонстрация 1 мая это не просто дань традиции. Это социально-политическая технология, укрепляющая миропорядок.
Теплая ламповость советского общества, которую мы так ценим в фильмах и книгах о нашей античности, прорастает в Первомае и демонстрациях.
Народность и безопасность советского государства тоже уходит корнями в традиции 1 мая. Участковые ходили без оружия, потому что все понимали про свой район.

При этом не надо испытывать иллюзий. На демонстрации ходило меньшинство советских граждан. А из тех, кто ходил – многие делали это формально и по принуждению.
Однако, хорошо организованное меньшинство при деятельном соучастии государства задавало темп всему обществу.
Дополнительный эффект: советское общество было всегда готово к мобилизации и переходу из режима "мир" в режим "тыл".

Всех с Первомаем! Сделайте сегодня что-то добровольно и с пользой для общества!

Семен Уралов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Первомай был высокоорганизованным праздником в СССР, требующим самоорганизации коллективной личности.
2. Демонстрация 1 мая была не просто походом, а коллективным действием, демонстрирующим способности управленцев.
3. Государство играло важную роль в обеспечении самоорганизации общества для проведения демонстраций.
4. Первомай был социально-политической технологией, укрепляющей миропорядок и отражающей "ламповость" советского общества.
5. Народность и безопасность советского государства были связаны с традицией 1 мая.
6. Не все советские граждане участвовали в демонстрациях, но хорошо организованное меньшинство задавало тон обществу.
7. Советское общество было всегда готово к мобилизации благодаря опыту Первомая.

Вывод:
Первомай и демонстрации в СССР были не просто праздничной традицией, но и социально-политической технологией, укреплявшей коллективизм, самоорганизацию и готовность общества к мобилизации. Они отражали "ламповость" советского общества и способствовали поддержанию миропорядка через активное участие государства и организованного меньшинства граждан.

Источник: https://t.me/su2050/4914
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