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Отказ от свободы мысли

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Выборов нет.
И права на свободу мысли тоже нет.
Борьба за демократию на Украине достигает со времен майдана все новых и новых высот.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9123914.html
Метки: диктатура, евромайдан, идиоты, Нацизм, Украина, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27619 25681
    жора шапов три часа назад

      Так, по пляну, действуют паразиты-оккупанты. Кагал-хунта. А не Украина.

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      1
    • 683 583
      dloca 13 мин. назад

        правильнее называть конвенция по правам и вольностям, бо со свободой что-то плохо сталось, корень обод говорит мне что, что-то вернется, а по вольностям можно думать шо хошь.

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