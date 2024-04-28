О привлечении украинских беженцев



Относительно споров на тему того, надо ли заниматься привлечением в Россию тех, кого кокаиновый фюрер фактически лишил украинского гражданства, то здесь необходим разумный баланс между желанием привлечь дополнительные рабочие руки в страну и соображениями безопасности, чтобы среди привлекаемых не затесались агенты украинских террористов.

С одной стороны необходимо расширить возможности по подаче заявлений украинскими беженцами для получения вида на жительство в России. С другой стороны – необходимы расширенные меры фильтрации, дабы контролировать расширяющийся поток желающих.

Интерес представляют квалифицированные рабочие, инженеры, программисты. Те категории, которые проблематично замещать мигрантами и Средней Азии. Но опять же с оглядкой на вопрос фильтрации.

Также стоит учитывать, что окно Овертона работает в обе стороны, поэтому активная работа с этим контингентом в интересах вербовки/получения информации (в том числе и через родственников), также возможна по линии уже наших спецслужб.

Стоит помнить, что среди беженцев есть как те, кто вполне способен легко влиться в российское общество и кого можно называть нашими людьми, так и различные сбежавшие от войны рагули. Обеспечить просеивание – задача государства. Пока какого-то конкретного решения государством не принято.

Позиции "всех пускать" и "никого не пускать" представляют оторванными от реальности.



Комментарий редакции

Основные выводы из статьи:

1. Украина фактически лишила поддержки и гражданства своих граждан, находящихся за рубежом, вынудив их искать убежище в других странах, в том числе в России.

2. Если Россия действительно намерена освободить всю территорию Украины, то рано или поздно ей придется интегрировать этих украинских беженцев в качестве новых граждан.

3. Перед Россией стоит двойная задача: с одной стороны, привлечь квалифицированную рабочую силу из числа украинских беженцев (инженеров, программистов и др.), которую сложно заменить мигрантами из Средней Азии. С другой стороны, обеспечить тщательную проверку и фильтрацию беженцев для выявления потенциальных агентов украинских спецслужб.

4. Необходимо выработать сбалансированный подход, расширив возможности для подачи заявлений на вид на жительство, но одновременно усилив меры безопасности и контроля за притоком беженцев.

5. Среди украинских беженцев есть как те, кто способен интегрироваться в российское общество, так и радикальные элементы. Задача государства – обеспечить эффективное "просеивание" этого контингента.

6. Крайние позиции "впустить всех" или "никого не впускать" являются нереалистичными. Необходим взвешенный подход, учитывающий интересы безопасности и потребности в рабочей силе.

Таким образом, России необходимо уже сейчас разработать механизмы интеграции украинских беженцев, включая процедуры получения гражданства и жесткие меры проверки и контроля для обеспечения безопасности.