О привлечении украинских беженцев
О привлечении украинских беженцев
Относительно споров на тему того, надо ли заниматься привлечением в Россию тех, кого кокаиновый фюрер фактически лишил украинского гражданства, то здесь необходим разумный баланс между желанием привлечь дополнительные рабочие руки в страну и соображениями безопасности, чтобы среди привлекаемых не затесались агенты украинских террористов.
С одной стороны необходимо расширить возможности по подаче заявлений украинскими беженцами для получения вида на жительство в России. С другой стороны – необходимы расширенные меры фильтрации, дабы контролировать расширяющийся поток желающих.
Интерес представляют квалифицированные рабочие, инженеры, программисты. Те категории, которые проблематично замещать мигрантами и Средней Азии. Но опять же с оглядкой на вопрос фильтрации.
Также стоит учитывать, что окно Овертона работает в обе стороны, поэтому активная работа с этим контингентом в интересах вербовки/получения информации (в том числе и через родственников), также возможна по линии уже наших спецслужб.
Стоит помнить, что среди беженцев есть как те, кто вполне способен легко влиться в российское общество и кого можно называть нашими людьми, так и различные сбежавшие от войны рагули. Обеспечить просеивание – задача государства. Пока какого-то конкретного решения государством не принято.
Позиции "всех пускать" и "никого не пускать" представляют оторванными от реальности.
Комментарий редакции
Основные выводы из статьи:
1. Украина фактически лишила поддержки и гражданства своих граждан, находящихся за рубежом, вынудив их искать убежище в других странах, в том числе в России.
2. Если Россия действительно намерена освободить всю территорию Украины, то рано или поздно ей придется интегрировать этих украинских беженцев в качестве новых граждан.
3. Перед Россией стоит двойная задача: с одной стороны, привлечь квалифицированную рабочую силу из числа украинских беженцев (инженеров, программистов и др.), которую сложно заменить мигрантами из Средней Азии. С другой стороны, обеспечить тщательную проверку и фильтрацию беженцев для выявления потенциальных агентов украинских спецслужб.
4. Необходимо выработать сбалансированный подход, расширив возможности для подачи заявлений на вид на жительство, но одновременно усилив меры безопасности и контроля за притоком беженцев.
5. Среди украинских беженцев есть как те, кто способен интегрироваться в российское общество, так и радикальные элементы. Задача государства – обеспечить эффективное "просеивание" этого контингента.
6. Крайние позиции "впустить всех" или "никого не впускать" являются нереалистичными. Необходим взвешенный подход, учитывающий интересы безопасности и потребности в рабочей силе.
Таким образом, России необходимо уже сейчас разработать механизмы интеграции украинских беженцев, включая процедуры получения гражданства и жесткие меры проверки и контроля для обеспечения безопасности.
,,,Privet,,,
…Ну и – каковы Ваши Мнения НА-СЕЙ-СЧЁТ,
…ЧТО думает ОБ-ЭТОМ – Читающий народ…
…какие перспективы их ЖДУТ,кто-ЧТО Произнесёт…
:-( ИЛИ,как ОБЫЧНО – НЕ ОТКРОЕТЕ рот,,,
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_НЕ молчи’те(НЕ бойтесь…)- Говори’те=ПИШИте… :-)
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- С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 28-4-24.