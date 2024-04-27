20 апреля в Винницкой области Украины, на автодороге между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе произошел инцидент, ставший резонансным ЧП даже для нынешнего времени, с его тотальным беспределом, творящимся на ее обломках. Страну облетела шокирующая новость: «Вояки полицейских расстреляли!»

Данная криминальная история, с каждым днем обрастающая все большим количеством подробностей самого скандального свойства, по сей день остается в «нэзалэжной» в центре внимания. Ибо чем дальше, тем более очевидно становится: речь идет не о некоем вопиющем частном случае, а о ситуации, исчерпывающе демонстрирующей, во что конкретно превратилась украинская армия, которая за пару последних лет окончательно обрела все черты классической ОПГ – организованной преступной группировки.

Ночной рейс и роковой груз

Все обстоятельства предельно странных и откровенно «мутных» событий той ночи достоянием гласности наверняка не станут никогда. Начать нужно с того, что полиция остановила вроде бы «для проверки документов» джип Suzuki Grand Vitara с более, чем характерным внешним видом. Камуфляжная окраска, иностранные номера – на таких транспортных средствах сегодня в «нэзалэжной» передвигаются, как правило, исключительно вояки из ВСУ. Подобных машин украинские «волонтеры», заработавшие на этом огромные суммы благодаря предоставленным властями льготам, натащили в страну великое множество – якобы исключительно «для нужд фронта» Где осело основное количество ввезенных беспошлинно импортных авто – история отдельная. Но немалая их часть и вправду досталась укровоякам.

Понятно, что тормозить такие машины (пусть даже и во время комендантского часа), а тем более проверять документы на них или досматривать ни одни полицаи, находящиеся в своем уме, не стремятся – ибо себе дороже. В лучшем случае, нарвешься на матерное приглашение в пеший эротический тур, а в худшем… В худшем может быть и так, как это случилось на ночной винницкой дороге. Какая нелегкая дернула патрульных останавливать однозначно «стрёмный» джип – непонятно. Тем более, что, как выяснилось впоследствии, в машине у них уже сидел задержанный – некий гражданин, «которого везли в отделение полиции для составления протокола по факту домашнего насилия». Вот и ехали бы себе! Но нет… Можно попробовать объяснить это чрезмерной ретивостью молодого полицейского, вздумавшего остановить военных, но скорее дело в другом – все было совсем не так, как гласит официальная версия.

В соответствии с ней не совсем понятно, с чего конкретно начался конфликт между двумя военнослужащими в\ч А0416 ВСУ – отцом и сыном, Валерием и Виталием Василаке, а также патрульными полицейскими Максимом Шарапанским и его напарником Максимом Зарецким. Якобы причиной остановки послужили «неисправные фары». Ну, а дальше по накатанной полицейской процедуре: «Ваши документы!», «Документы на машину!», «Откройте багажник!» Позволю себе повториться – случай для современной Украины совершенно уникальный. Люди в форме ВСУ просто посылают полицаев подальше – и едут по своим делам. Что им за это будет?!

Тем не менее, дело почему-то дошло до осмотра багажника. Именно там и были обнаружены явно армейского вида ящики, накрытые масксетями, с содержимым которых неугомонный полицейский рвался ознакомиться. Однако вместо этого Василаке - младший принявшись лупцевать сунувшегося в багажник Шарапанского, который кинулся наутек. Зарецкий же, выскочив из машины, не нашел ничего лучшего, как открыть огонь по разбушевавшемуся вояке. И получил в ответ от Василаке-старшего четыре пули из ТТ, оказавшиеся смертельными. Шарапанский отделался весьма негероическим ранением в зад… Не особо скрывавшихся папашу с сыном (первый был ранен при перестрелке) задержали очень быстро. По официальной версии, место службы в Черноморске Одесской области они якобы покинули самовольно и собирались бежать за границу. Вот только совершенно непонятно, зачем при этом их машины была битком набита ящиками с боевыми гранатами и патронами. Сотня Ф-1 с соответствующим количеством запалов – и 25 тысяч (!) патронов калибра 5.45 мм – такой объем груза наводит на очень конкретные подозрения.



Случайная закономерность

Понятно, что наиболее дурно пахнущие детали трагедии останутся под спудом и будут скрыты властями. А вопросов в данном деле возникает множество. Ведь судя по всему (да хотя бы по фото из соцсетей) отец и сын Василаке – не какие-то затюканные мобилизованные селяне, а кадровые профессиональные военные. Службу ранее они проходили в составе считающейся «элитной» 28-1 ОШМбр ВСУ, и лишь недавно оказались в какой-то заштатной в\ч под Одессой. И с чего бы им вдруг дезертировать, пытаться покинуть страну? И, тем более – устраивать перестрелки с полицаями? Самое смешное, что украинские пропагандисты еще до того, как вскрылись подробности такого роды быстренько попытались объявить Василаке… «российскими диверсантами»! Мол, они известны, как «прихожане московских попов» (так сейчас на Украине именуют всех представителей канонической Православной церкви) – значит точно на «клятых москалей» работали! Не получается. Не складывается ну никак. Равно, как никакой критики не выдерживает и версия о «дезертирстве». Практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что эти персонажи участвовали в некоей очень масштабной схеме по торговле оружием и боеприпасами, будучи при этом уверены в собственной неприкосновенности и безнаказанности. А нарвавшись на чрезмерно ретивых «стражей порядка» – психанули, «слетели с катушек», принялись махать кулаками, а потом и палить. В момент, когда оказавшийся не робкого десятка молоденький полицейский открыл огонь, у Василаке просто сработали боевые навыки, доведенные до инстинкта.

В пользу этой версии свидетельствует и то, что при обыске в жилище задержанных были изъяты новые партии оружия, гранат и боеприпасов – в еще более широком ассортименте и товарных, так сказать, количествах. Естественно, командование их подразделения, которое наверняка было и в теме, и в доле, будет выставлять убийц «самоходчиками» и дезертирами, чтобы только скрыть свое участие в данном деле. Ну, а убийцы, попарившись какое-то время на нарах СИЗО, отправятся на передовую – «искупать кровью», где скорее всего «героически погибнут» при совершенно невыясненных обстоятельствах. Если и вправду не дезертируют. Кстати, о дезертирах – по оценкам известного на Украине юриста, адвоката Ростислава Кравца, с момента начала СВО зафиксировано самовольное оставление расположения своих частей не менее, чем 100 тысячами военнослужащих ВСУ! И, практически, никто из них не понес за таковое реальной ответственности – даже те, кто впоследствии возвращались в свои подразделения. Ничего удивительного – военный суды в стране ликвидированы полностью, а так называемая «служба военного правопорядка» представляет собой структуру, не имеющую ни реальных сил, ни полномочий, ни желания для наведения в войсках хотя бы минимального порядка. Вот армия и превратилась в самую натуральную банду. Стаи укровояк не только бесчинствуют в прифронтовых регионах – они занимаются вымогательством, совершают разбойные нападения, грабежи и, конечно же, убийства мирных граждан буквально по всей стране. Кстати, особо много таких случаев фиксируется на Западной Украине.

Ну, а уж торговля оружием, боеприпасами и взрывчаткой, как и любая другая контрабанда – это их самый излюбленный промысел. В данном аспекте очень показателен инцидент, имевший место в конце сентября прошлого года на одном из блокпостов на выезде из Харькова, службу на котором нес «сводный отряд» из полицейских, пограничников, нацгвардейцев, а также представителей упоминавшейся выше «военной службы правопорядка». К блоку подъехала кавалькада из четырех джипов – и вывалившиеся из таковых вооруженные до зубов бойцы ВСУ в самой категоричной форме потребовали… раз и навсегда прекратить попытки досмотра их машин! После чего, детально и нецензурно разъяснив оппонентам, кто они такие и чем чревато невыполнение оглашенных требований, убыли восвояси. Без стрельбы и трупов обошлось буквально чудом…

Украинская армия, ряды которой скоро (после пополнения их принудительно отправляемыми в войска зеками) будут состоять из самых законченных «отморозков», демонстрирует все больше признаков окончательной деградации и полного разложения. Самые худшие традиции приснопамятной махновщины превращаются для этой страны из истории в реалии современности.

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Винницкой области Украины произошел инцидент, когда военнослужащие ВСУ Василаке открыли огонь по полицейским, один полицейский был убит.

2. Версия о том, что Василаке пытались дезертировать и бежать за границу, не выдерживает критики. Более вероятно, что они были участниками схемы по торговле оружием и боеприпасами.

3. В багажнике их машины были обнаружены ящики с боевыми гранатами и 25 тысяч патронов, а при обыске жилища - еще оружие и боеприпасы.

4. Армия Украины превратилась в организованную преступную группировку, военнослужащие занимаются вымогательством, грабежами, убийствами мирных граждан по всей стране.

5. Торговля оружием, боеприпасами и взрывчаткой стала излюбленным промыслом украинских военных.

6. Украинская армия деградирует и демонстрирует признаки полного разложения.

Вывод: статья рисует мрачную картину глубокого морального и правового разложения вооруженных сил Украины, которые, по сути, превратились в банду преступников, занимающихся торговлей оружием, грабежами и убийствами. Армия утратила дисциплину и порядок, а ее ряды пополняются криминальными элементами.