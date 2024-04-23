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НТРК “Курьер”. Транспортная комплектация

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НРТК "Курьер" в различных комплектациях.

1. Минный транспортер. Есть опция установки минных шлагбаумов на дороге. Само собой, при желании можно использовать и как камикадзе (в стиле заминированных МТЛБ),
2. Перевозка грузов. Надо перегнать груз через открытое место в посадку. Навалил туда добра, включил РЭБ и поехал.
3. Перевозка людей. Можно перевезти раненого/убитого.





Видео с отзывами штурмовиков о боевом применении "Курьеров" тут https://t.me/boris_rozhin/121035 Мужики всем довольны.
Актуальный сбор на операторов НРТК "Курьер", которые скоро отправляются на фронт тут https://t.me/boris_rozhin/121035

В ближайшие годы мы увидим достаточно стремительное развитие сегмента военных наземных дронов (штурмовых и обеспечивающих), которые займут свою нишу между пехотинцем и бронетехникой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9110110.html
Метки: будущее, вс рф, дроны, робототехника, Россия, технологии, фотографии
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