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С.В. Савельев – Зародыш ВОЗ

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В 1860-х годах появились признаки развития медицины, что вызвало потребность понимать медицинскую ситуацию в каждой стране.

2. Фрэнсис Гальтон, основатель евгеники, изучал наследственность талантов и гениев и предложил контролировать и регулировать эти процессы.

3. Первые медицинские обследования показали высокий уровень врожденных заболеваний и душевных болезней в населении.

4. Целями евгеники были: распространение знаний о наследственности, изучение рождаемости в разных социальных слоях, сбор данных о выдающихся членах семей, исследование факторов, влияющих на брак, и пропаганда важности евгеники.

5. Гальтон создал Общество евгенических исследований, профинансировал кафедру евгеники в Лондоне и способствовал созданию международных обществ и конгрессов по евгенике.

6. В Германии евгеника переросла в расовую гигиену и обсуждение стерилизации и усыпления "жизненно малоценных граждан".

7. ВОЗ, как преемник международной евгеники, в основном унаследовала ее немецкий аспект расовой гигиены и политизации.

Вывод: Лекция проводит параллели между евгеникой как первоначальным научным направлением по изучению наследственности и улучшению здоровья населения и современной ВОЗ, которая, по мнению лектора, отошла от своих изначальных целей и склонилась к политизации и расовой гигиене по немецкому образцу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hqS8xM7WXPc
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