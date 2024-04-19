Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В 1860-х годах появились признаки развития медицины, что вызвало потребность понимать медицинскую ситуацию в каждой стране.

2. Фрэнсис Гальтон, основатель евгеники, изучал наследственность талантов и гениев и предложил контролировать и регулировать эти процессы.

3. Первые медицинские обследования показали высокий уровень врожденных заболеваний и душевных болезней в населении.

4. Целями евгеники были: распространение знаний о наследственности, изучение рождаемости в разных социальных слоях, сбор данных о выдающихся членах семей, исследование факторов, влияющих на брак, и пропаганда важности евгеники.

5. Гальтон создал Общество евгенических исследований, профинансировал кафедру евгеники в Лондоне и способствовал созданию международных обществ и конгрессов по евгенике.

6. В Германии евгеника переросла в расовую гигиену и обсуждение стерилизации и усыпления "жизненно малоценных граждан".

7. ВОЗ, как преемник международной евгеники, в основном унаследовала ее немецкий аспект расовой гигиены и политизации.

Вывод: Лекция проводит параллели между евгеникой как первоначальным научным направлением по изучению наследственности и улучшению здоровья населения и современной ВОЗ, которая, по мнению лектора, отошла от своих изначальных целей и склонилась к политизации и расовой гигиене по немецкому образцу.