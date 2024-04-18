О проталкивании фашистского прихвостня Ильина в РГГУ
Относительно вопросов про проталкивание фашистского прихвостня Ильина в РГГУ и моей позиции.
1. Ильин является фашистским прихвостнем, который был на стороне тех, с кем в Великую Отечественную Войну воевал мой дед.
2. В той войне не было никаких третьих сторон – либо с нами, либо с ними. Ильин был не с нами. Ильин был с Красновым, Сахаровым, Нжде, Бандерой, Шухевичем, Шкуро, Шмелевым и прочей коричневой шоблой кормившейся с рук наших врагов.
3. Студентам РГГУ желаю успехов в борьбе с попытками проталкивания фашистского прихвостня Ильина. История с Ильиным в любом случае поставит на данном ВУЗе коричневое пятно.
4. Отсутствие внятной идеологии в государстве рождает на свет подобных идеологических кадавров, когда из фашистского прихвостня пытаются слепить белыми нитками светоч русской философии. Как и все искусственное – отомрет естественным путем, как и относительно недавние попытки героизации фашистского прихвостня Маннергейма, авторы который нынче на этот счет стыдливо помалкивают.
Отрывок из работы русского философа Ильина :
“«Германия — главный национальный враг России».http://apocalypse.orthodoxy.ru/problems/005.htm..
Это же полная противоположность КОЛОНЕЛЮ..Это же поклеп на Ильина..Он называет Германию и фашистов основным врагом русских и раскрывает их планы..Он ,как высланный большевиками человек призывает эмигрантов не мыслить по схеме -”враг моего врага -мой друг”Сын аристократа, крестным отцом которого был сам император Александр III, Иван Ильин тем не менее одобрительно воспринял Февральскую революцию, видя в ней освобождение народа. Но после Октября 1917 г. наступило разочарование. На конференции общественных деятелей в Москве он заявил: “Революция превратилась в корыстное разграбление государств”.”Если внутри смутно, нечисто, злобно, жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя форма, никакой запрет, никакая угроза, никакое “избирательное право”, – был убежден Ильин.”Украина признается наиболее угрожаемою частью России в смысле отделения и завоевания, – писал Ильин. – Украинский сепаратизм есть явление искусственное, лишенное реальных оснований. Он возник из честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги. Малороссы суть ветвь единого, славянороссийского народа. Эта ветвь не имеет причин враждовать с другими ветвями того же народа и отделяться в отдельное государство. Отделившись, это государство предает само себя на завоевание и разграбление иностранцам.
Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой. Иностранцы, подготовляющие расчленение, должны помнить, что они объявляют этим всей России вековую борьбу. Не будет мира и хозяйственного расцвета при таком расчленении.
“Национальная Россия не ищет ничьей погибели, но она сумеет ответить своевременно на всякую попытку расчленения и будет бороться до конца”
П.С.В присутствии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II под шум неторопливо падающих на землю листьев прах Ильина и Деникина был погребен в некрополе Донского монастыря со всеми, как подобает в таких случаях, почестями.
“Уходят ли от постели больной матери? – вопрошал себя и своих соотечественников Ильин. – Да еще с чувством виновности в ее болезни? Да, уходят – разве только за врачом и лекарством. Но, уходя за лекарством и врачом, оставляют кого-нибудь у ее изголовья. И вот – у этого изголовья мы и остались”.
Это и про нас, сегодняшних граждан России.