Относительно вопросов про проталкивание фашистского прихвостня Ильина в РГГУ и моей позиции.

1. Ильин является фашистским прихвостнем, который был на стороне тех, с кем в Великую Отечественную Войну воевал мой дед.

2. В той войне не было никаких третьих сторон – либо с нами, либо с ними. Ильин был не с нами. Ильин был с Красновым, Сахаровым, Нжде, Бандерой, Шухевичем, Шкуро, Шмелевым и прочей коричневой шоблой кормившейся с рук наших врагов.

3. Студентам РГГУ желаю успехов в борьбе с попытками проталкивания фашистского прихвостня Ильина. История с Ильиным в любом случае поставит на данном ВУЗе коричневое пятно.

4. Отсутствие внятной идеологии в государстве рождает на свет подобных идеологических кадавров, когда из фашистского прихвостня пытаются слепить белыми нитками светоч русской философии. Как и все искусственное – отомрет естественным путем, как и относительно недавние попытки героизации фашистского прихвостня Маннергейма, авторы который нынче на этот счет стыдливо помалкивают.