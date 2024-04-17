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“Мирный отель” превращается…

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"Мирный отель" в Чернигове оказался очень крупной располагой противника.
На середину дня противник признал уже более 40 убитых солдат и офицеров и десятки раненых. Разбор завалов продолжается. В Чернигове объявили траур.
Это конечно удачно накрыли. В городе СБУ ищет тех, кто сливал российским военным информацию об этом отеле и помогал с наведением ракет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9099416.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Чернигов
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31715 26969
    марина 19 мин. назад

      В Незалежной празднуют очередную перемогу – Украина таки едет в НАТО!

      И поедет она по новой – европейской! – колее, которая свяжет Ужгород с Евросоюзом. Уже заложены первые звенья новой железнодорожной колеи Чоп – Ужгород, а активное строительство развернётся в мае текущего года.

      А это значит только одно: фактически дан старт встраивания украинской логистики в натовскую.

      Ещё в июле прошлого года Еврокомиссия представила план интеграции железнодорожных путей Украины в европейские, для чего необходимо построить более 3000 километров европейской колеи на территории Украины, которые войдут в четыре железнодорожных коридора ЕС.

      В Брюсселе не скрывают: всё это делается для беспрепятственного перемещения европейских военных грузов и личного состава по территории Евросоюза и Украины.

      Напомним, речь идёт о расстоянии между рельсами: на постсоветском пространстве это 1520 мм, в Европе – 1435 мм. Из-за разницы стандартов при пересечении границы приходится менять колесные тележки, что забирает время. Вот в Брюсселе и решили, что для беспрепятственной доставки военных грузов на Украину можно и новую колею – европейскую – проложить.

      Строительство первой железнодорожной колеи европейского размера начато на участке Чоп – Ужгород. Согласно проекту, длина этого участка составит 22 километра и уже в недалёком будущем соединит Украину с Венгрией и Словакией. Начнётся строительство в мае текущего года (сейчас ведутся подготовительные работы) и завершится к июлю 2025 года. Финансируется строительство из европейского фонда Connecting Europe Facility, сообщает телеграм-канал «Два майора».

      Но украинский участок – всего лишь один из элементов строящейся железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая пройдёт через Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин протяжённостью в 870 км. А всё вместе – это реализация европейского проекта «Военная мобильность».

      Предполагается, что в недалёком будущем в эту железнодорожную сеть войдёт и Финляндия, после чего логистические возможности скандинавских стран будут расширены, а регион войдёт в так называемый «военный Шенген», этот проект сейчас активно продвигается руководством вооружённых сил стран альянса.

      Что касается Украины, то после электрификации нового участка железной дороги Чоп – Ужгород, европейская колея будет продлена от Ужгорода до Львова. В глобальных же планах – строительство европейской колеи до Харькова и Одессы.

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