Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика, Творчество

4 повестки ухилянта Зеленского

47 1


4 повестки ухилянта Зеленского, от которых он уклонился в 2014-2015 годах, предпочтя в том числе поездку в Горловку в гости с Игорю Безлеру и выступление перед ополченцами Донецкой Народной Республики.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9094564.html
Метки: 2014, 2015, безлер, война на украине, всу, горловка, ДНР, документы, донбасс, Зеленский, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 22 мая 2019
Новости Украины и Новороссии 10 февраля 2020
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
«Хотим жить с Россией! А нам вбивают в головы - все беды от нее...»
Лукашенко: Россия поставит Белоруссии современное вооружение
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru