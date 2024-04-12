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Космическая гонка. Почему СССР оказался первым в космосе/ Михаил Котов

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В честь Дня Космонавтики и в честь успешного запуска ракеты-носителя «Ангара А5» публикуем доклад журналиста Михаила Котова о космической гонке, прозвучавший в первый день лектория «Наука в истории».
#цифроваяистория #егоряковлев #космос #михаилкотовци #наука

Шестнадцатый научно-популярный фестиваль «Неизвестная Вторая мировая» 20 и 21 апреля: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2807282/

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Начало космической гонки: в 20-х годах XX века в СССР были организованы первые ракетные лаборатории и группы энтузиастов, таких как Сергей Королев.

2. Достижения Германии: в 1930-х годах немцы во главе с Вернером фон Брауном создали первые жидкостные ракеты А2 и А4 (Фау-2).

3. Послевоенная ситуация: в 1945 году союзники захватили немецкие ракетные технологии, но американцам удалось заполучить больше, чем СССР.

4. Развитие советской ракетной программы: на основе трофейных Фау-2 Королев разработал ракеты R1, R2 и R5, а затем создал легендарную ракету Р-7 (Восток).

5. Запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года: это произошло благодаря решению Королева использовать недоработанную Р-7 как космическую ракету.

6. Реакция США: американцы были шокированы успехом СССР и начали активную космическую программу, хотя поначалу им не удавалось сразу повторить советский успех.

Вывод: Успешный запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году стал значимой вехой в космической гонке между СССР и США, продемонстрировав технологическое превосходство советской ракетной программы и во многом определив дальнейшее развитие мировой космической отрасли.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ek_LwnrerTw
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