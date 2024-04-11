В российских СМИ и социальных сетях шквал радостных сообщений: Госдума нанесла мощный удар по нелегальной миграции – фиктивный брак больше не поможет мигрантам проникать в Россию. Отныне мигрант только после двух лет брака будет получать разрешение на временное пребывание в РФ. Канал нелегальной миграции перекрыт! Ура! Слава депутатам, почти поголовно выступившим на защиту русского народа от миграционной чумы, и позор депутату Константину Затулину – единственному проголосовавшему против!

Только вдоволь накричавшись «Ура!» и «Позор!», может быть попробуем и голову включить?

Фактически Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий браки граждан России с иностранцами. В соответствии с ним, сразу после торжественной церемонии бракосочетания перед молодоженами встает выбор: или вновь созданная молодая семья должна на два года уехать из России, или из России должен уехать один из супругов.

Предвижу полные «патриотического» гнева комментарии – «неча с иностранцами путаться!», «так им и надо!» (весь возможный набор про «чурки», и «дикари» воспроизводить не стану). Не буду приводить и списки великих русских людей, в предках которых были иностранцы. Предложу лишь вспомнить, что после краха СССР за пределами РФ осталось около 25 миллионов русских, что русские одна из крупнейших разделенных наций. Этим иностранцами теперь тоже без двухлетнего карантина нельзя будет вступать в брак с гражданами России.

Авторы и голосовавшие за законопроект депутаты об этой проблеме не знали? Не смешите! Нина Останина под одобрение зала заявила – депутатов не волнует какое впечатление произведет законопроект, главное интересы России. Если так, то почему же не решились вспомнить про русских за рубежом и прямо написать, что он касается исключительно иностранцев из республик Средней Азии.

Обвинений в ксенофобии, мужественные из мужественных испугались. Герои, одно слово.

Однако, может быть очередное ущемление в правах русских, оказавшихся вне России, «окупится» спасением страны от миграционной опасности (лес рубят щепки летят)? Опять «неувязочка». Депутат Водолацкий, один из авторов законопроекта, прямо сказал, что вводимые меры не помешают незаконным мигрантам остаться в России.

Зачем тогда был нужен этот фарс? Выпустить пар. Народ недоволен. Надо что-то делать, но так, чтобы ничего не менять в системе, порождающей массовую, по своей сути замещающую русских, миграцию. Вот и устроили шоу борьбы с фиктивными браками. Завтра столь же «мужественно» запретят сдавать свои квартиры в наем – незаконные мигранты этим пользуются.

Особенно гнусно то, что весь этот фарс прикрывали словами Президента о том, как легко при нынешней системе мигранты, даже без знания русского языка получают гражданство, а «при этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами».

Их пафосно цитировали и им дружно аплодировали депутаты ГД, в которой уже два года без движения лежит внесенный Затулиным законопроект о репатриации, максимально облегчающий получение гражданства русским людям, как и представителям других коренных народов России (удмуртам, татарам и т.д.). Принять боязно. Помнится, один высокопоставленный депутат так и заявил – вы завтра черепа измерять предложите, это фашизм.

И это те самые депутаты, которые наотрез отказались голосовать за предложенную Затулиным поправку в Конституцию о государствообразующем русском народе. Максимум на что хватило тогда их мужества – признать, что государственным в стране является русский язык, как язык государствообразующего народа (без указания какой же это народ).

Однако теперь, поучаствовав в шоу «запрет браков с иностранцами», они объявлены защитниками русского дела, а Затулин, высмеявший в своем выступлении этот фарс, предателем русского дела.

Фарс он и есть фарс

P.S. Борьба с фиктивными браками необходима. Но ею нельзя подменить коренной пересмотр миграционной политики.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий браки граждан России с иностранцами. Согласно этому закону, после свадьбы молодая семья должна на два года уехать из России, или один из супругов должен уехать.

2. Авторы законопроекта и депутаты, его поддержавшие, не учли проблему русских, проживающих за пределами России (около 25 млн человек). Теперь и они не смогут вступать в брак с гражданами РФ без двухлетнего "карантина".

3. Депутаты, "мужественно" проголосовавшие за этот законопроект, отказались принять поправку в Конституцию о русском народе как государствообразующем. Они также не стали поддерживать законопроект Константина Затулина об упрощении получения гражданства для русских и других коренных народов России.

4. Таким образом, этот законопроект является не реальной борьбой с нелегальной миграцией, а лишь "выпусканием пара" и имитацией активных действий.

Вывод: Данный законопроект не решает проблему нелегальной миграции, а лишь ущемляет права русских и других коренных народов России, при этом депутаты, его поддержавшие, на самом деле не заинтересованы в реальной защите интересов русского народа.