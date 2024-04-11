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Секретные курганы Петербурга

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. В Ленинградской области в начале 20-го века было обнаружено множество курганов, заполненных костным порошком, но об их существовании практически нигде не упоминается.

2. В период с 1873 по 1885 год руское археологическое общество варварским способом вскрыло около 5,877 курганов, действуя крайне небрежно и спешно, зачастую присваивая себе ценные находки, например, монеты.

3. Некоторые из обнаруженных монет были римского происхождения, что свидетельствует о торговых связях региона с Римской империей, но эта информация была сокрыта.

4. Обряд погребения в курганах эволюционировал от сжигания тел с последующим измельчением костей до простого захоронения в неглубоких ямах, но при этом курганы не были затронуты историческими катаклизмами, такими как "всемирный потоп" 19 века.

Вывод: Автор видео утверждает, что история происхождения и изучения курганов в Ленинградской области была искажена или сокрыта руским археологическим сообществом, которое действовало непрофессионально и вело себя недобросовестно, скрывая ценные находки и артефакты, противоречащие устоявшейся исторической картине.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nqdcEJLU4Fs
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