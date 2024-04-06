Жизнь без болезней. Как обрести здоровье и долголетие
Психосоматическая природа практически всех болезней указывает нам на то, что болезни – следствие духовных неправильны установок. О том, как провоцируются и создаются болезни и как быть душевно, а так же, как следствие и здоровым телесно – в беседе Виктории Ахметовой и Александра Усанина.
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00:01:44 Национализм в разных людях.
00:02:42 Решение проблемы расизма.
00:03:23 Как все негативные эмоции разрушают наше здоровье?
00:04:41 Множество "классов" в жизни человека
00:05:14 От чего зависит здоровье ребёнка в первые семь лет?
00:08:18 Важность состояния сознания при зачатии детей.
00:11:21 Два подхода обучения жизни.
00:12:34 Как произвести изменения к лучшему и убрать все проблемы?
00:13:39 Что такое состояние "святости"?
00:15:04 Суть всех восточных учений. Связь микро- и макро- космоса.
00:15:42 Цель жизни
00:18:16 Чем опасна месть и ненависть?
00:18:59 Как стать святым (за одну жизнь)?
00:25:51 Секрет примирения
00:27:55 Главный принцип Александра Евгеньевича Усанина.
00:28:43 На что нужно перенастроить нынешнюю систему образования и систему культуры?
00:29:17 Почему произошла революция?
00:31:07 Каким должен быть учитель?
00:35:57 Отличие детей, рождённых вне семейного союза.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Перерождение (реинкарнация) – человек получает то, что заслужил. Рождение ребенка зависит от состояния сознания и образа жизни родителей.
2. Ненависть и месть разрушительны, их следует избегать. Лучше понять своего обидчика, поставить себя на его место и простить.
3. Для духовного развития и достижения состояния святости нужен духовный наставник, а не только чтение духовной литературы.
4. Важно, чтобы брак был официально зарегистрирован, а не просто гражданское сожительство. Это показатель ответственности и серьезности намерений.
Вывод: Беседа носит духовно-философский характер, затрагивая темы реинкарнации, влияния мыслей и поступков на судьбу человека, важности духовного наставничества и официального брака. Основной посыл – необходимость духовного самосовершенствования и осознанного отношения к жизни.