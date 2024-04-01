ТВ-экскурсия. Гоголевская Москва (1989)
О жизни и творчестве классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя рассказывает и путешествует по “гоголевской Москве” кандидат искусствоведения, доктор исторических наук, писатель Нина Молева. Артисты Евгений Весник и Виктор Бунаков читают фрагменты произведений Н.Гоголя
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Автор сценария – Нина Молева
Режиссер – Вадим Сафронов
Оператор – Владимир Попков
Оператор – Вячеслав Бердников
Оператор – Григорий Булах
#ТВЭкскурсия #ГоголевскаяМосква
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