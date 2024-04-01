Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект об ужесточении контроля за мигрантами. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» уже внесён в правительство.

Главные нововведения:

— обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование при въезде, возможна регистрация биометрии в представительствах МВД за рубежом;

— режим «контролируемое пребывание» будет устанавливаться в отношении незаконно находящихся в России и тех, кому запрещено въезжать в страну;

— цифровой профиль иностранного гражданина будет представлять сведения, содержащиеся в информационных системах госорганов и организаций, которые связаны единым уникальным идентификатором;

— единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ. Он заменит все выдаваемые миграционные документы;

— реестры работодателей и иностранных работников;

— соглашение о лояльности — согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его права на въезд в РФ, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения закона;

— высылка, применяемая в отношении правонарушителей или тех, кто создаёт угрозу безопасности, и нежелательность въезда таким лицам;

— административный надзор со стороны полиции за пребыванием иностранных граждан в РФ.

Волк отметила, что комплексный законопроект в сфере миграции «создаст необходимые условия для практического осуществления мер, связанных с ограничением отдельных прав иностранных граждан и возложением на них дополнительных обязанностей».

«Все органы государственной власти, организации и граждане будут иметь возможность в режиме реального времени получить электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России. Данное подтверждение будет являться основанием для предоставления таким гражданам государственных и коммерческих услуг. В частности, электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребёнка, зачисления в вузы, колледжи, школы», – отметила представитель МВД.

По материалам сайта «МВД Медиа», RT

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. МВД РФ подготовило законопроект об ужесточении контроля за мигрантами.

2. Предлагаются следующие нововведения:

– Обязательная дактилоскопия и фотографирование при въезде, возможность регистрации биометрии за рубежом.

– Режим "контролируемое пребывание" для нелегалов и тех, кому запрещен въезд.

– Цифровой профиль иностранца с данными из госсистем.

– Единый документ, удостоверяющий личность иностранца в РФ.

– Реестры работодателей и иностранных работников.

– Соглашение о лояльности с возможностью ограничения права на въезд/пребывание при нарушениях.

– Высылка правонарушителей и тех, кто угрожает безопасности.

– Административный надзор полиции за пребыванием иностранцев.

3. Цель – создать условия для ограничения прав иностранцев и возложения на них дополнительных обязанностей.

4. Электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для получения госуслуг, регистрации сделок, обучения и т.д.

Вывод:

Законопроект МВД направлен на существенное усиление контроля над иностранными гражданами в России за счет биометрической регистрации, цифровых профилей, специальных режимов пребывания и единых документов. Это позволит ограничивать права мигрантов и облегчит высылку нарушителей, но также затруднит им доступ к услугам без электронного подтверждения легального статуса. В целом это ужесточение миграционной политики.

Кроме того, в связи с тем, что многие мигранты получили гражданство РФ незаконным путем, через коррупционные схемы, необходимо провести тщательную ревизию среди этой категории граждан. Одним из возможных механизмов может стать регулярная (например, раз в несколько лет) сдача экзаменов по русскому языку или ЕГЭ для подтверждения владения языком и базовых знаний.

При выявлении фактов незаконного получения гражданства, следует отзывать его и требовать возврата субсидий и льгот, которые были предоставлены государством этим лицам. Мигранты должны четко осознавать, что участие в коррупционных схемах для приобретения гражданства влечет за собой суровую ответственность вплоть до лишения гражданства. Только жесткие меры способны удержать их от нарушения законодательства в этой сфере.

Таким образом, наряду с ужесточением контроля в отношении иностранных граждан, необходим и механизм регулярной проверки статуса натурализованных мигрантов для пресечения незаконных путей получения гражданства.