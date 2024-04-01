МВД предложило ужесточить контроль в сфере миграции
Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект об ужесточении контроля за мигрантами. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» уже внесён в правительство.
Главные нововведения:
— обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование при въезде, возможна регистрация биометрии в представительствах МВД за рубежом;
— режим «контролируемое пребывание» будет устанавливаться в отношении незаконно находящихся в России и тех, кому запрещено въезжать в страну;
— цифровой профиль иностранного гражданина будет представлять сведения, содержащиеся в информационных системах госорганов и организаций, которые связаны единым уникальным идентификатором;
— единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ. Он заменит все выдаваемые миграционные документы;
— реестры работодателей и иностранных работников;
— соглашение о лояльности — согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его права на въезд в РФ, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения закона;
— высылка, применяемая в отношении правонарушителей или тех, кто создаёт угрозу безопасности, и нежелательность въезда таким лицам;
— административный надзор со стороны полиции за пребыванием иностранных граждан в РФ.
Волк отметила, что комплексный законопроект в сфере миграции «создаст необходимые условия для практического осуществления мер, связанных с ограничением отдельных прав иностранных граждан и возложением на них дополнительных обязанностей».
«Все органы государственной власти, организации и граждане будут иметь возможность в режиме реального времени получить электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России. Данное подтверждение будет являться основанием для предоставления таким гражданам государственных и коммерческих услуг. В частности, электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребёнка, зачисления в вузы, колледжи, школы», – отметила представитель МВД.
По материалам сайта «МВД Медиа», RT
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. МВД РФ подготовило законопроект об ужесточении контроля за мигрантами.
2. Предлагаются следующие нововведения:
– Обязательная дактилоскопия и фотографирование при въезде, возможность регистрации биометрии за рубежом.
– Режим "контролируемое пребывание" для нелегалов и тех, кому запрещен въезд.
– Цифровой профиль иностранца с данными из госсистем.
– Единый документ, удостоверяющий личность иностранца в РФ.
– Реестры работодателей и иностранных работников.
– Соглашение о лояльности с возможностью ограничения права на въезд/пребывание при нарушениях.
– Высылка правонарушителей и тех, кто угрожает безопасности.
– Административный надзор полиции за пребыванием иностранцев.
3. Цель – создать условия для ограничения прав иностранцев и возложения на них дополнительных обязанностей.
4. Электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для получения госуслуг, регистрации сделок, обучения и т.д.
Вывод:
Законопроект МВД направлен на существенное усиление контроля над иностранными гражданами в России за счет биометрической регистрации, цифровых профилей, специальных режимов пребывания и единых документов. Это позволит ограничивать права мигрантов и облегчит высылку нарушителей, но также затруднит им доступ к услугам без электронного подтверждения легального статуса. В целом это ужесточение миграционной политики.
Кроме того, в связи с тем, что многие мигранты получили гражданство РФ незаконным путем, через коррупционные схемы, необходимо провести тщательную ревизию среди этой категории граждан. Одним из возможных механизмов может стать регулярная (например, раз в несколько лет) сдача экзаменов по русскому языку или ЕГЭ для подтверждения владения языком и базовых знаний.
При выявлении фактов незаконного получения гражданства, следует отзывать его и требовать возврата субсидий и льгот, которые были предоставлены государством этим лицам. Мигранты должны четко осознавать, что участие в коррупционных схемах для приобретения гражданства влечет за собой суровую ответственность вплоть до лишения гражданства. Только жесткие меры способны удержать их от нарушения законодательства в этой сфере.
Таким образом, наряду с ужесточением контроля в отношении иностранных граждан, необходим и механизм регулярной проверки статуса натурализованных мигрантов для пресечения незаконных путей получения гражданства.
,.,Zdravctvei`te,.,
ОТЛИЧНАЯ Новость – Россия ПРАВИЛЬНО поступает,
что…НАКОНЕЦ-то – ТАКИЕ Закон`ы ПРИНИМАЕТ!
* Значит:Опасность от РАЗНООБРАЗНЫХ – Понимает…
И то,что “ИМИ” РАЗРУШАЮТ Русь – Россия ОсоЗнаёт!
* Благодаря ТАКИМ Закон’ам – Поддержит Власть Народ!
(иначе:ДЕстабилизация-”ИМИ” и…Россия “падёт”…)
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“ЧТО” ныне НАЧИНАЕТ происходить в РФ:
_Россия Интенсивно – ИЗНУТРИ разрушается!
ТЕМ,что АЗИАтчиной(“басмачами”)- наполняется!
Россия “ИМИ” – ДЕкультуризируется И – ЗАХВАТывается!
АЗИАтчина – ОККУПАНТом ЯВЛЯЕТСЯ!
* Россия АЗИАтчиной – КОЛОНИЗИРУЕТСЯ!(и Т.Д.49-92)
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…А каковы Ваши мнения А – Уважаемые…
- Ничего ни к кому личного. Благодарю.
* С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 01-4-24.
…(неуж-то И ЭТОТ комм-ий – “не-правильный” И – вы его удалите)…
После теракта в Подмосковье мигранты начали массово уезжать из Тюмени:
https://yandex.ru/turbo/nashgorod.ru/s/news/2024-04-01/posle-terakta-v-podmoskovie-migranty-nachali-massovo-uezzhat-iz-tyumeni-5042267