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МВД предложило ужесточить контроль в сфере миграции

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Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект об ужесточении контроля за мигрантами. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» уже внесён в правительство.

Главные нововведения:

— обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование при въезде, возможна регистрация биометрии в представительствах МВД за рубежом;

— режим «контролируемое пребывание» будет устанавливаться в отношении незаконно находящихся в России и тех, кому запрещено въезжать в страну;

— цифровой профиль иностранного гражданина будет представлять сведения, содержащиеся в информационных системах госорганов и организаций, которые связаны единым уникальным идентификатором;

— единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ. Он заменит все выдаваемые миграционные документы;

— реестры работодателей и иностранных работников;

— соглашение о лояльности — согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его права на въезд в РФ, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения закона;

— высылка, применяемая в отношении правонарушителей или тех, кто создаёт угрозу безопасности, и нежелательность въезда таким лицам;

— административный надзор со стороны полиции за пребыванием иностранных граждан в РФ.

Волк отметила, что комплексный законопроект в сфере миграции «создаст необходимые условия для практического осуществления мер, связанных с ограничением отдельных прав иностранных граждан и возложением на них дополнительных обязанностей».

«Все органы государственной власти, организации и граждане будут иметь возможность в режиме реального времени получить электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России. Данное подтверждение будет являться основанием для предоставления таким гражданам государственных и коммерческих услуг. В частности, электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребёнка, зачисления в вузы, колледжи, школы», – отметила представитель МВД.

По материалам сайта «МВД Медиа», RT

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. МВД РФ подготовило законопроект об ужесточении контроля за мигрантами.

2. Предлагаются следующие нововведения:
   – Обязательная дактилоскопия и фотографирование при въезде, возможность регистрации биометрии за рубежом.
   – Режим "контролируемое пребывание" для нелегалов и тех, кому запрещен въезд.
   – Цифровой профиль иностранца с данными из госсистем.
   – Единый документ, удостоверяющий личность иностранца в РФ.
   – Реестры работодателей и иностранных работников.
   – Соглашение о лояльности с возможностью ограничения права на въезд/пребывание при нарушениях.
   – Высылка правонарушителей и тех, кто угрожает безопасности.
   – Административный надзор полиции за пребыванием иностранцев.

3. Цель – создать условия для ограничения прав иностранцев и возложения на них дополнительных обязанностей.

4. Электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для получения госуслуг, регистрации сделок, обучения и т.д.

Вывод:

Законопроект МВД направлен на существенное усиление контроля над иностранными гражданами в России за счет биометрической регистрации, цифровых профилей, специальных режимов пребывания и единых документов. Это позволит ограничивать права мигрантов и облегчит высылку нарушителей, но также затруднит им доступ к услугам без электронного подтверждения легального статуса. В целом это ужесточение миграционной политики.

Кроме того, в связи с тем, что многие мигранты получили гражданство РФ незаконным путем, через коррупционные схемы, необходимо провести тщательную ревизию среди этой категории граждан. Одним из возможных механизмов может стать регулярная (например, раз в несколько лет) сдача экзаменов по русскому языку или ЕГЭ для подтверждения владения языком и базовых знаний.

При выявлении фактов незаконного получения гражданства, следует отзывать его и требовать возврата субсидий и льгот, которые были предоставлены государством этим лицам. Мигранты должны четко осознавать, что участие в коррупционных схемах для приобретения гражданства влечет за собой суровую ответственность вплоть до лишения гражданства. Только жесткие меры способны удержать их от нарушения законодательства в этой сфере.

Таким образом, наряду с ужесточением контроля в отношении иностранных граждан, необходим и механизм регулярной проверки статуса натурализованных мигрантов для пресечения незаконных путей получения гражданства.

Источник: https://www.stoletie.ru/lenta/mvd_predlozhilo_uzhestochit_kontrol_v_sfere_migracii_417.htm
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1519 1223
    Valeriy Bondarik час назад

      ,.,Zdravctvei`te,.,

      ОТЛИЧНАЯ Новость – Россия ПРАВИЛЬНО поступает,
      что…НАКОНЕЦ-то – ТАКИЕ Закон`ы ПРИНИМАЕТ!
      * Значит:Опасность от РАЗНООБРАЗНЫХ – Понимает…
      И то,что “ИМИ” РАЗРУШАЮТ Русь – Россия ОсоЗнаёт!
      * Благодаря ТАКИМ Закон’ам – Поддержит Власть Народ!
      (иначе:ДЕстабилизация-”ИМИ” и…Россия “падёт”…)
      ^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      “ЧТО” ныне НАЧИНАЕТ происходить в РФ:

      _Россия Интенсивно – ИЗНУТРИ разрушается!
      ТЕМ,что АЗИАтчиной(“басмачами”)- наполняется!
      Россия “ИМИ” – ДЕкультуризируется И – ЗАХВАТывается!
      АЗИАтчина – ОККУПАНТом ЯВЛЯЕТСЯ!
      * Россия АЗИАтчиной – КОЛОНИЗИРУЕТСЯ!(и Т.Д.49-92)
      ————————————–
      …А каковы Ваши мнения А – Уважаемые…

      - Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      * С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 01-4-24.
      …(неуж-то И ЭТОТ комм-ий – “не-правильный” И – вы его удалите)…

    • 18801 17219
      Руса 48 мин. назад

        После теракта в Подмосковье мигранты начали массово уезжать из Тюмени:
        https://yandex.ru/turbo/nashgorod.ru/s/news/2024-04-01/posle-terakta-v-podmoskovie-migranty-nachali-massovo-uezzhat-iz-tyumeni-5042267

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