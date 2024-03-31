Анализ важнейших событий февраля 2024 года в авторской программе Игоря Нагаева «Хроники Смуты».

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Теракт в Крокусе-Сити был организован с целью сорвать выборы президента России и спровоцировать беспорядки, а также столкнуть Россию с государствами Центральной Азии. За терактом стояли англосаксы, возможно привлекшие украинские спецслужбы.

2. Проблема трудовых мигрантов в России назрела и требует срочного решения в интересах собственных граждан. Миграционная политика коррумпирована, мигранты зачастую не ассимилируются и создают анклавы.

3. В мировой науке наблюдается безумная гонка публикаций ради выигрыша грантов, а не ради реальных достижений. Монополия западных издательств привела к падению качества публикаций и научной нечестности.

4. Призыв размышлять в священные месяцы поста (Великий пост и Рамадан) для православных и мусульман соответственно, а не тратить время только на развлечения.

Вывод: Лекция затрагивает острые проблемы терроризма, миграции и кризиса в науке, видя корни этих проблем в действиях Запада. Звучит призыв к духовным ценностям и защите национальных интересов России. Общий тон лекции достаточно критичный и обличительный по отношению к существующим негативным тенденциям.