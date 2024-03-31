Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, События

Враг хочет столкнуть Россию и Среднюю Азию. Игорь Нагаев. Хроники Смуты\Март-2024

4 0

Анализ важнейших событий февраля 2024 года в авторской программе Игоря Нагаева «Хроники Смуты».

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Теракт в Крокусе-Сити был организован с целью сорвать выборы президента России и спровоцировать беспорядки, а также столкнуть Россию с государствами Центральной Азии. За терактом стояли англосаксы, возможно привлекшие украинские спецслужбы.

2. Проблема трудовых мигрантов в России назрела и требует срочного решения в интересах собственных граждан. Миграционная политика коррумпирована, мигранты зачастую не ассимилируются и создают анклавы.

3. В мировой науке наблюдается безумная гонка публикаций ради выигрыша грантов, а не ради реальных достижений. Монополия западных издательств привела к падению качества публикаций и научной нечестности.

4. Призыв размышлять в священные месяцы поста (Великий пост и Рамадан) для православных и мусульман соответственно, а не тратить время только на развлечения.

Вывод: Лекция затрагивает острые проблемы терроризма, миграции и кризиса в науке, видя корни этих проблем в действиях Запада. Звучит призыв к духовным ценностям и защите национальных интересов России. Общий тон лекции достаточно критичный и обличительный по отношению к существующим негативным тенденциям.

Источник: https://rutube.ru/video/7a337c2922f6a238eeb83eb51e4537b4/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Всё ужасное для России только начинается.
Новости Украины и Новороссии 27 мая 2017
Сводки от Ополчения Новороссии на 15 марта 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru