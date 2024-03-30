Как противостоять радикалам, или Цена страха | Николай Азаров
Николай Азаров о задачах государства в борьбе с терроризмом.
Ведущий: Максим Романычев
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Николай Азаров выразил соболезнования пострадавшим от теракта в торговом центре и подчеркнул, что главная цель террористов – посеять страх.
2. Азаров рассказал об истории терроризма в России в конце 19 – начале 20 века, покушениях на императоров и государственных деятелей.
3. Он выделил два вида терроризма: внутренний, связанный с личными мотивами преступников, и внешний, организованный другими государствами.
4. Для борьбы с внутренним терроризмом важно правильное воспитание в семье и обществе, культивирование ценности человеческой жизни.
5. Внешний терроризм в отношении России координируется западными спецслужбами и украинскими властями при поддержке США.
6. Азаров критиковал безвизовый режим въезда в Россию, который облегчает проникновение террористов из-за рубежа.
7. Он призвал к беспощадной борьбе с террористами, недопустимости каких-либо компромиссов и строгому наказанию виновных.
Вывод: Николай Азаров дал развернутый анализ проблемы терроризма, ее исторических корней и современных проявлений в отношении России. Он подчеркнул необходимость жестких контрмер, воспитания патриотизма в обществе и решительной позиции государства в противостоянии этой угрозе.