В студии канала «День» главный инженер, заместитель генерального директора АО «Ленгидропроект» Вадим Петров. Ведущий – физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Ленгидропроект – старейший проектный институт в России, занимающийся проектированием гидроэлектростанций. Имеет большой опыт реализации крупных проектов ГЭС в России и за рубежом.

2. В настоящее время институт занимается проектированием двух ГЭС на Дальнем Востоке – Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС на реках Зея и Селемджа соответственно. Эти станции будут иметь противопаводковую функцию и дадут импульс экономическому развитию Амурской области.

3. Процесс проектирования ГЭС сложный, многоэтапный, требующий комплексного учета гидрологических, экологических, технических и экономических факторов. Особое внимание уделяется экологическим аспектам.

4. Ленгидропроект опирается на отечественных поставщиков оборудования и программного обеспечения, обеспечивая импортонезависимость проектов.

5. Институт испытывает кадровый дефицит и решает эту проблему сотрудничеством с профильными вузами, стажировками и практиками для студентов.

6. Помимо новых проектов ГЭС, институт также занимается модернизацией и ремонтом действующих станций, а также проектами в тепловой энергетике и электросетевом хозяйстве.

Вывод:

Ленгидропроект, имея богатый исторический опыт, продолжает играть ключевую роль в развитии гидроэнергетики России. Новые перспективные проекты на Дальнем Востоке позволят более полно использовать гидроэнергетический потенциал страны и внесут вклад в экономическое развитие регионов. При этом институт уделяет большое внимание экологическим аспектам и опирается на отечественную промышленность, обеспечивая импортонезависимость проектов.