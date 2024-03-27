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Черная дыра в игровой индустрии // Алина Браздейкене. ЛКМ

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Пока делается следующий выпуск, мне кажется полезным рассказать не только про фасад индустрии в виде ее продуктов, но и про изнанку. В конечном итоге экономика напрямую влияет на всё, начиная от жанра и заканчивая качеством этих самых игр. Давайте же позволим себе немного диванной аналитики, взглянем на тенденции и попытаемся понять, на что будет похожа игровая индустрия в следующие несколько лет.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы выпуска:

1. Отсутствие оригинальности в игровой индустрии – разработчики предпочитают копировать успешные идеи и создавать франшизы, а не рисковать с новыми концепциями.

2. Уменьшение денежных потоков в индустрии из-за рецессии, что приводит к сокращению числа проектов в разработке.

3. Рост бюджетов и цен на крупные игры, но без гарантии роста качества продуктов.

4. Завышенные финансовые прогнозы игровых компаний для привлечения инвестиций, которые часто не оправдываются.

5. Волна сокращений персонала в игровой индустрии (около 10 000 человек за год) из-за рецессии.

6. Усиление внедрения агрессивных монетизационных моделей (гачи, микротранзакции) в попытке увеличить прибыль.

7. Ухудшение положения работников индустрии, рост популярности профсоюзов.

8. Узость игрового кругозора, фокус лишь на крупных западных проектах, в то время как существует огромное разнообразие игр на других рынках и платформах.

Вывод: игровая индустрия переживает серьезный кризис, вызванный рецессией, что приводит к сокращениям, отказу от инноваций, ухудшению условий для работников и агрессивным монетизационным моделям. Однако за пределами западного рынка ААА-игр существует огромное разнообразие, которое часто остается незамеченным.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ETxNyACb5RE
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