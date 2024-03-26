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СБУ надо признать террористической организацией

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Глава ФСБ Бортников заявил, что необходимо признать СБУ террористической организацией.
Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России (с) директор ФСБ Бортников

О необходимости этого пишу с 2022 года.
Многие недоумевали, зачем писать годами одно и тоже?
Вода камень точит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9050869.html
Метки: бортников, война на украине, гур моу, сбу, терроризм, Украина, фсб
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 19581 10335
    Дмитрий только что

      Бортников:

      “Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России”

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