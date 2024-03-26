СБУ надо признать террористической организацией
Глава ФСБ Бортников заявил, что необходимо признать СБУ террористической организацией.
Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России (с) директор ФСБ Бортников
О необходимости этого пишу с 2022 года.
Многие недоумевали, зачем писать годами одно и тоже?
Вода камень точит.
Бортников:
“Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России”