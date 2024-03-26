В студии канала «День» главный редактор и основатель научно-делового портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев и физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение отчета главы Росатома Алексея Лихачева перед депутатами Госдумы о достижениях и планах компании.

2. Планы Росатома по строительству новых АЭС в России и за рубежом для достижения цели 25% атомной генерации к 2045 году.

3. Прогресс Росатома в создании ядерных технологий 4-го поколения с замкнутым топливным циклом.

4. Развитие Росатомом производства литий-ионных аккумуляторов и добычи лития.

5. Проблемы и задержки в производстве российских турбин для новых АЭС.

6. Обсуждение перспектив строительства АЭС в странах Средней Азии и на Дальнем Востоке.

7. Подробности строительства новых АЭС за рубежом в Египте, Турции и других странах.

Вывод:

Беседа была посвящена обсуждению масштабных планов Росатома по развитию атомной энергетики в России и за рубежом, переходу на новые ядерные технологии, диверсификации бизнеса, а также проблемам и трудностям, с которыми компания сталкивается в процессе реализации своих амбициозных целей.