Главная » Видео, Новые технологии, Творчество

Больше ракет! В России восстанавливают производство ТАНТАЛА

11 0


На екатеринбургском заводе выплавлен первый слиток из танталового порошка — уникального материала, без которого не произвести электронику, ядерные реакторы, космические ракеты и вооружение. За этот металл прямо сейчас развернулась жестокая война в африканской Демократической Республике Конго. Как связаны данные события, при чём здесь группа «Вагнер», Казахстан и национализация в России? Разберём этот острый сюжет, а также расскажем о новой истории спасения после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Производство тантала в России и его стратегическая важность.
2. Ситуация в Демократической Республике Конго вокруг добычи тантала и других редких металлов, связанная с деятельностью иностранных сил и повстанческих группировок.
3. Восстановление полного цикла производства тантала в России для обеспечения технологической независимости.
4. Процесс национализации ключевых промышленных предприятий в России.
5. Теракт в "Крокус Сити Холл" и героические поступки людей, спасавших жизни.

Вывод:
Выпуск освещает важные события, связанные с обеспечением России стратегическими редкими металлами, такими как тантал, необходимыми для развития высокотехнологичных отраслей. Восстановление полного цикла производства тантала и национализация ключевых предприятий позволяют России избежать зависимости от зарубежных поставщиков и конфликтов за ресурсы, подобных ситуации в Демократической Республике Конго. Также затрагивается тема террористической угрозы и героизма обычных людей в чрезвычайных ситуациях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XVN9vd6vIg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ракеты эпохи Возрождения
Новости России и Крыма. Сегодня 25 марта 2015
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
ЩИТ И МЕЧ РОССИИ КОВАЛСЯ в СССР. БРАТЬЯ УТКИНЫ ЛЕГЕНДАРНЫЕ создатели ракетного комплекса (БЖРК)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru