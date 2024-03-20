Помогал борьбе с Кремлем за 1 млн. долларов.

WT: не взятка, а «борьба за свободу» — Хантер Байден объяснил, за что получал миллионы долларов на Украине



На закрытом заседании конгресса сын американского президента поведал, что состоял в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, чтобы «помогать борьбе» Запада с Москвой. Более того, по его словам, к этому его подтолкнул бывший польский президент Александр Квасьневский, сообщает The Washington Times.

Республиканцы обвиняют Хантера в том, что он наживался на имени отца и торговал его влиянием. Но сын главы Белого дома настаивает, что в 2014 году экс-президент Польши Александр Квасьневский, который также входил в совет директоров Burisma, убедил его, что он, Хантер, является «борцом за свободу или, по крайней мере, символом свободы».

По словам Хантера, бывший польский политик поведал ему, что Западу необходимо «противостоять» Путину и способствовать «демократическим порывам» Украины. А компания Burisma якобы представляла собой ни много ни мало «оплот против российской агрессии».

Подобные показания выглядят весьма сомнительно. Ведь даже представители Госдепартамента в то время сетовали, что присутствие Байдена — младшего в составе Burisma создавало «большую неловкость для всех американских чиновников, продвигающих программу борьбы с коррупцией на Украине», подчёркивается в статье.

Примечательно, что среди прочего тогдашний вице-президент Байден был отправлен на Украину для того, чтобы призвать самую коррумпированную страну Европы встать на путь исправления. Но в итоге семья политика быстро показала Киеву, как «практиковать старое доброе американское кумовство и торговать влиянием», заключает The Washington Times.

https://russian.rt.com/inotv/2024-03-20/WT-ne-vzyatka-a-borba – цинк

Несовершеннолетних проституток и кокаин употреблял тоже в интересах борьбы за свободу.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Хантер Байден утверждает, что получал миллионы долларов от украинской энергетической компании Burisma за "помощь в борьбе с Кремлем".

2. Бывший польский президент Александр Квасьневский убедил Хантера, что работа в Burisma – это борьба за свободу и демократию на Украине против российской агрессии.

3. Однако даже Госдеп США считал, что присутствие Хантера Байдена в Burisma создавало неловкость для борьбы с коррупцией на Украине.

4. Статья подводит к выводу, что на самом деле семья Байдена извлекала личную выгоду и "торговала влиянием" вместо борьбы с коррупцией на Украине.

Вывод: Несмотря на заявления Хантера Байдена о высоких целях, статья указывает, что его работа в Burisma расценивалась как коррупция и использование семейных связей для личной наживы под прикрытием борьбы за демократию на Украине.