На видео вы видите то, чем уже довольно долгое время завален весь Лайк, Тик-ток, ВК, Телеграмм, и прочие популярные у детей ресурсы. Привожу этот пример для того, чтобы родители наконец-то поняли главное – это не просто музыка. Люди подобные Инстасамке не развлекают, они формируют вашим детям определенные модели поведения, заранее прописанные заказчиками. Но про них позже. Посмотрели видео, как вам? На возраст обратили внимание? Это на самом деле и есть ее главная целевая возрастная аудитория. И это далеко не единственный искусственно выведенный в топ хит Инстасамки, есть и такие. Представили, какие видео эти же дети сейчас снимают на песню ИЧОЭ? Погуглите ее текст, только не перед едой…

Ну и раз уж так получилось, что она сама выбрала для себя кличку из животного мира (самка), то значит и нам стоит поговорить о том, кто же ее хозяева. Ну согласитесь, ведь не может же быть на самом деле так, чтобы такая популярная самка была беспризорной, да еще и без ошейника? И чтобы она "всесама".

На телевидении она участник шоу "Голос" и новогоднего "огонька", в соцсетях она лицо ВК как лучший исполнитель года, ее лицо на всех экранах аэропорта Шереметьево. Ее крутят на детских утренниках и на выставке достижений России в ВДНХ (видимо в качестве достижения). И это «всесама»?

Так кто же ее хозяева? И зачем эти люди целенаправленно уродуют целое поколение детей, навязывая им подобные бл…кие (уж извините, нет других слов) модели поведения через таких лидеров мнений?

Они компрачикосы (от исп. comprachicos — «скупщики детей»). Термин, которым Виктор Гюго окрестил преступное сообщество торговцев детьми. В Европе XVII–XVIII веков они покупали детей, умышленно уродовали их внешность, а затем перепродавали как шутов, акробатов, придворных карликов, певцов-кастратов и т. п., либо использовали в качестве попрошаек.

Вам это ничего не напоминает? Пересмотрите видео еще раз. Кем стала эта девочка после многократных инъекций инстасамкой? Всем вышеперечисленным. И дальнейшая её судьба будет мало чем отличаться от судьбы тех изуродованных компрачикосами детей.

Зачем это нужно было им тогда, думаю понятно, но зачем современные медиа-компрачикосы делают это сейчас?

Да для того же самого! Посмотрите на эту девочку, кем она стала? Теперь она отлично монетизируемый товар для всех крупных интернет-платформ, идеальный пользователь вечно бегущий за трендами. Бездумный пожиратель проплаченной рекламодателями рекламы, их бесплатный работник, вечный производитель и потребитель контента, главного товара всех интернет-гигантов. И именно через такой контент они формируют свою будущую кормовую базу.

Но зачем же так? Можно же загнать молодежь в эти цифровые бараки и каким-то другим, более гуманным способом, например позитивным и умным контентом?

Нет, нельзя! Потому что навязывание через медиасреду положительных и правильных образов приведет к страшному, дети начнут умнеть! Они научатся анализировать, думать о рисках, ценить свое время, то есть перестанут приносить доход этим компаниям, что категорически недопустимо.

Чтобы этого не произошло, нужно дегенеративное медиа-жорево, которое очень дешевое и легко монетизируемое, и которого, что очень важно, можно производить много! Причем эти помои оскотиненные пользователи будут производить для себя сами, и чавкать ими со все большим упоением по мере нарастания их деградации. Поэтому, вот вам – "за деньги -да!" Жрите что дают!

Они и есть компрачикосы нашего времени. Ради собственной прибыли они уродуют детей точно так же, как это делали все их предшественники.

Представьте себе фабрику, на которую рабочие бегут сами, работают по 14 часов в день, производят продукцию, приносящую фабрике стабильный доход, но при этом совсем не требуют зарплаты! Еще и сами иногда приплачивают за всякие «удобства». Представили? На этих фабриках ежедневно трудятся миллионы, и они называются социальные сети…

И это происходит не только у нас. Далее я приведу цитату из книги Мери Айкен «Киберэффект».

В развитых странах сложилась традиция бойкотировать товары, изготовленные детьми на потогонных фабриках третьего мира. Мы исходим из убеждения, что этих ребят лишают детства. Знакомство с экстремально вредным контентом в интернете точно так же его лишает. Не нужно быть особо одаренным ученым или киберпсихологом, чтобы это понимать.

Но все же разница между современными и средневековыми компрачикосами есть. Знаете в чем? Средневековые родители прекрасно понимали, что и ради чего эти люди делают, или могут сделать с их детьми. А современные родители это понимают?…

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Популярные блогеры, такие как Инстасамка, формируют у детей негативные модели поведения через свой контент.

2. Этот контент создается намеренно крупными интернет-платформами (ВКонтакте, TikTok и др.) для монетизации молодежной аудитории и превращения ее в "бездумных потребителей".

3. Автор сравнивает это с деятельностью средневековых "компрачикосов" – торговцев детьми, которые их калечили.

4. Цель интернет-гигантов – создать зависимую от контента аудиторию, которая будет сама генерировать контент и приносить прибыль.

5. Позитивный и развивающий контент им невыгоден, так как приведет к более сознательной аудитории.

6. Это международная проблема, схожая с эксплуатацией детского труда на фабриках в развивающихся странах.

7. В отличие от прошлого, современные родители не осознают угрозу такого контента для своих детей.

Вывод: Автор утверждает, что крупные интернет-компании намеренно распространяют вредный контент для молодежи с целью создания зависимой аудитории потребителей, не заботясь о негативных последствиях для развития детей, что сравнивается с деятельностью средневековых торговцев детьми. Родителям необходимо осознать эту угрозу.