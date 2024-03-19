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Огонь искания

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- Захар, мы знаем литераторов, художников, которые литературу сделали своей жизнью. И любое событие превращалось у них в роман, рассказ, эссе. Но, наверное, бывают какие-то предельные опыты, которые не переплавляются. Является ли таковым пережитый вами теракт? Что по этому поводу скажете о себе как о художнике? И что думаете вообще о военной прозе как явлении?

- Это сложный вопрос. Действительно, когда я думаю о Саше с позывным "Злой", погибшем рядом со мной во время теракта, то я ещё не готов в какой-то форме написать произведение о нём. У меня пока не нашлось для этого ни интонации, ни пригодных слов. Вместе с тем я чувствую здесь свою обязанность. Ведь невозможно сказать: "Саш, я был так огорчён, что ничего про тебя не написал". Русские писатели всегда находили слова даже для самых трагических моментов жизни. Вспомним фронтовиков Юрия Бондарева, Константина Воробьёва, Виктора Некрасова с их беспрецедентными судьбами. Они воевали по-страшному, рядом с ними целыми ротами погибали люди. Но через 5–10 лет про эти события были написаны великие книги. То же ранее было и с "Севастопольскими рассказами" Льва Толстого, описывающими оборону города и просто чудовищные человеческие потери.

Поэтому и мы обязаны найти правильные слова, интонации, подобрать музыку и кисть, чтобы запечатлеть сегодняшнюю войну с её удивительными людьми. Увековечить и Александра Захарченко, и Арсена — "Моторолу", и Сашу — "Злого", и "Графа", и всех других героев. Это люди, не имеющие аналогов, в них была какая-то поэтическая черта, какой-то огонь искания. Сложно объяснить. Я уже многие годы хочу написать книгу про Арсена "Моторолу", которого хорошо знал, у нас складывались прекрасные отношения. Пока не получается подобрать нужные слова для этого. Но я обязан их найти.

Что касается моей жизни, то все мы, художники, любим сами с собой возиться, но история с покушением, наоборот, отбила у меня тщеславие. Мне расхотелось думать про себя, это стало менее интересно, чем до того происшествия.

То, что сегодня разворачивается и на поле боя, и в мировой политике, ещё предстоит осмыслить. И эта задача должна стоять не только перед писателями, но и перед живописцами, режиссёрами. Желательно, чтобы вообще деятели культуры были к этому причастны. Но нужно честно признаться в том, что, к сожалению, сегодня буквально единицы творческих людей имеют отношение к отражению идущей войны. Например, на фронт из литераторов приезжал Михаил Тарковский и ещё, может быть, человек пять. Дмитрий Филиппов с несколькими нашими ребятами воюют. Их можно по пальцам пересчитать. Хотя в Союзе писателей состоит 10 000 человек. То же самое и в Союзе художников, и в Союзе кинематографистов.

Я постоянно спрашиваю: если в России снимается 100 художественных фильмов в год, назовите мне имена двух именитых режиссёров, которые готовы сделать фильмы про СВО. В ответ — молчание. Говорят, мол, что-то кем-то там снимается. А нужен человек, который уже состоялся в профессии и может себе позволить, невзирая на сообщество, снять качественный фильм о Донбассе.

Всегда крупные события и поэтически, и прозаически описывались в живом режиме. Да, "Войну и мир" Толстой создал позже, но "Казаки"-то он начал сочинять сразу же, по свежим следам, когда служил на Кавказе. И "Севастопольские рассказы" писал с фронта.

Вспомните Великую Отечественную войну. В самом её начале была написана пьеса Леонида Леонова "Нашествие" и сразу же поставлена в театре. Михаил Шолохов в 1942 году во время приездов с фронта приступил к роману "Они сражались за Родину". Фильм "Два бойца" сняли в 1943-м. С первых минут войны на фронт начала работать вся культура. Задействовали композиторов, фронтовые концертные бригады. Живописцы приезжали непосредственно в состав подразделений, была задействована вся Студия военных художников имени Грекова.

Сегодня же просят время, "чтобы осмыслить события". Много мы осмыслили Приднестровскую войну, Абхазскую, Осетинскую, даже Чеченскую? Сколько у нас об этом написано прозы? Один Александр Андреевич Проханов, по сути, тащит все эти темы на себе. Слава моему учителю!

Захар Прилепин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Захар Прилепин чувствует обязанность увековечить в своих произведениях память о погибших на войне героях, таких как Александр Захарченко, Арсен "Моторола", Саша "Злой" и другие.

2. Русские писатели всегда находили слова даже для самых трагических моментов жизни, будь то Толстой с "Севастопольскими рассказами" или фронтовики-писатели времен Великой Отечественной войны.

3. Деятели культуры должны быть причастны к осмыслению и отражению современной войны, но, к сожалению, сейчас лишь единицы из них делают это.

4. В прошлом крупные события описывались в литературе и искусстве в режиме реального времени, а не после длительного промежутка, как это часто бывает сейчас.

5. Прилепин критикует отсутствие фильмов и произведений от именитых деятелей культуры о текущих событиях.

Вывод:
Захар Прилепин подчеркивает долг деятелей культуры, особенно писателей и режиссеров, увековечить в своих произведениях память о героях современной войны и события, происходящие на поле боя. Он призывает коллег-литераторов и кинематографистов не откладывать осмысление этих событий, а запечатлевать их уже сейчас, следуя традициям прошлого, когда великие произведения создавались в режиме реального времени.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/vopros_v_lob_zaharu_prilepinu
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