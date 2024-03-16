О планах развертывания французских войск на Украине.



В 20х числах февраля 2024 года Макрон поставил задачу министерству обороны Франции изучить вопрос отправки трех рот Иностранного легиона на Украину.

27 февраля 2024 года по приказу французского командования началось формирование трех рот бойцов Иностранного легиона для отправки на Украину.

5 марта 2024 года командование Иностранного легиона и французское военное руководство утвердили штатное расписание БТГр на 1500 солдат и офицеров.

В состав этой БТГр должны входить: до 6 бронетанковых и мотопехотных рот, 2 инженерных роты, 1 рота материального обеспечения + оперативная группа.

На этапе формирования выяснилось, что из числа членов Иностранного легиона такую группу сформировать не получится, поэтому в нее начали включать персонал министерства обороны Франции. Итоговое соотношение составило 1 к 2 – 2 регуляра на 1 легионера.

В первой половине марта БТГр приступила к боевому слаживанию на полигоне ла Куртин. Перед ней поставлена задача завершить подготовку к переброске на Украину к середине апреля 2024 года. Сам приказ на переброску ожидается во второй половине апреля.

Данный процесс координируется с рядом других государств НАТО.

Аналогичные БТГр формируются сейчас на территории Германии и Польши.

(с) SouthFront (https://southfront.press/breaking-france-already-conducts-combat-training-of-its-battalion-group-assigned-for-ukraine/)



Комментарий редакции

Несмотря на предупреждения России, НАТО продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине, перешагивая через все "красные линии". Фронт на Украине истощается, и украинским войскам срочно требуется подкрепление. Поэтому члены НАТО переходят от скрытого вмешательства к открытому, отправляя на Украину свои войска и военную технику.

Если Россия не примет решительных мер по пресечению такой деятельности НАТО, альянс будет только наращивать свое участие в конфликте. С другой стороны, возможно, России сейчас выгодно "перемалывать" войска и технику НАТО на территории Украины, поэтому нет необходимости кардинально менять военную ситуацию.

Таким образом, НАТО явно идет на дальнейшую эскалацию конфликта, открыто вовлекая в него своих военнослужащих. А Россия должна определиться, стоит ли ей предпринимать ассиметричные ответные меры или позволить НАТО и дальше увязать в этом конфликте.