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Он прожил три жизни

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100 лет назад родился Юрий Бондарев. Человек с самой большой буквы.

Он прожил три жизни.

Первая – военная. В 18 лет – миномётчик, командир расчёта под Сталинградом. Форсировал Днепр, освобождал Киев, дошёл до Чехословакии. Две медали "За отвагу". Ранения, обморожения, контузии. Не сломался.

Вторая – литературная. "Батальоны просят огня", "Горячий снег" и многие другие книги. Суровый слог, страшные будни войны, бесконечная вера в Победу. Премии, ордена, экранизации, громкий успех. Не сломался.

Третья – гражданская. Не смирился с развалом Родины. Осудил горбачёвскую перестройку. Отказался принять из рук Ельцина орден Дружбы народов – дружбы, которой уже не было. Заслужил два ордена Приднестровья, в том числе "За личное мужество". Поддержал возвращение Крыма домой. До самых последних дней – не сломался.

Если вас спросят, каким должен быть русский мужчина, – расскажите о Юрии Бондареве.

Когда мы вновь освободим Киев, там обязательно появится улица его имени.

А сейчас где-то на полях великой битвы за Новороссию стоит у миномёта новый Бондарев – человек, который после нашей Победы расскажет в книгах всю правду о ней.

Константин Малофеев

Комментарий редакции

Юрий Бондарев является человеком незаурядной судьбы и несгибаемого характера. Он прошел через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявив мужество и отвагу. Позднее он нашел свой путь в литературе, где смог правдиво и ярко отразить ужасы войны и веру в Победу. Несмотря на признание и награды, он остался верен своим идеалам и принципам, осудив развал СССР и вставав на защиту своей Родины. Бондарев был человеком твердых убеждений и стойкости духа, который до конца оставался преданным своим взглядам и ценностям, не идя на компромиссы с совестью. Его жизненный путь является примером истинного патриотизма, гражданского мужества и верности избранному пути вопреки обстоятельствам.Такие люди, как Юрий Бондарев, вдохновляют своим бесстрашием, несгибаемостью и приверженностью правде.
 
Источник: https://t.me/kvmalofeev/2555
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