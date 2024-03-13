Россия – пусть мучительно, через заморозки и ошибки – но нащупывает идеалы и ценности светлого образа мира. Это, прежде всего, семья как союз мужчины и женщины с несколькими детьми, а также семья как родство народа и гармонияс государством.

Второе – это служение ближнему как главный критерий заслуги перед обществом. Лучшие – не те, кто много потребляет, а те, а о отдаёт.

Третье – это справедливость, как правило распределения благ, так и нравственная категория. Каждый поступок гражданина, и особенно статусного чиновника, рассматривается сквозь призму справедливости. Не в силе Бог, а в правде, и тот сильнее, у кого правда.

Четвёртое – примат духовности над материальными благами. Ценности дороже и важнее ценников. Один идейный человек сильнее сотен денежных мешков.

Пятое – общие интересы важнее частных, чувство локтя важнее эгоистичных хотелок. В идеале частные желания должны быть гармонизированы с общими интересами. Возлюби ближнего, как самого себя.

Эти смыслы и идеалы мы уже почувствовали, можем их кратко сформулировать и готовы им руководствоваться на практике. Осталось только активно внедрять их на практике и требовать их соблюдения в общественной жизни.

Традиционализм – это не нафталин и уныние, это созидательная полнокровная жизнь, борьба за светлые идеалы.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Семья как союз мужчины и женщины с несколькими детьми, а также семья как родство народа и гармония с государством.

2. Служение ближнему как главный критерий заслуги перед обществом.

3. Справедливость как правило распределения благ и нравственная категория.

4. Примат духовности над материальными благами.

5. Общие интересы важнее частных, чувство локтя важнее эгоистичных хотелок.

Вывод:

Перечисленные традиционные ценности, такие как семья, служение обществу, справедливость, духовность и коллективизм, носят преимущественно идеологический и нравственный характер. Их реализация не требует масштабных материальных вложений, а скорее зависит от внутренней трансформации сознания и поведения самих людей.

Каждый человек может начать с себя, не дожидаясь каких-то установок и реформ "сверху". Если все члены общества совершат осознанный переход от идеологии потребления и эгоизма к идеологии жертвенности, служения и коллективизма, эти ценности органично вступят в свои права.

Однако если люди будут пассивно ожидать, пока государство или кто-то другой сделает всё за них, не предпринимая личных усилий по воплощению этих идеалов, то общество так и останется разобщенным, утратив связь с исконными традиционными устоями.

Именно личная ответственность и преобразование изнутри, а не ожидание внешних перемен, является ключом к торжеству высоких нравственных ценностей в обществе.