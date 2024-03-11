Антонио Вивальди “Маленькая симфония соль мажор”. Камерный оркестр МГК (1981)
Антонио Вивальди. “Маленькая симфония соль мажор”. Играет Камерный оркестр Московской государственный консерватории. Дирижер – Михаил Тэриан.
Фрагмент концертной программы “Концерт камерного оркестра МГК. Дирижер – М.Тэриан”.
Главная редакция музыкальных программ, 1981 г.
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