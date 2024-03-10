«Посейдон», «Суррогат» и «Витязь». Достижения российской морской робототехники
В конструкторском бюро «Рубин» продолжается работа над перспективным сверхтяжёлым автономным роботом «Суррогат-В», который предназначен для совместных действий с подводными лодками. Так же прошёл модернизацию уникальный беспилотник «Витязь-Д», покоривший Марианскую впадину. Расскажем о назначении этих проектов, а том как движется работа над ядерным «Посейдоном» и не только, а также о новом герое в сегодняшнем выпуске сразу после краткой сводки позитивных новостей.
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Военная робототехника и беспилотные подводные аппараты:
– Работа над перспективным сверхтяжелым автономным роботом "Суррогат-В" для совместных действий с подводными лодками.
– Модернизация уникального беспилотника "Витязь-Д", покорившего Марианскую впадину.
– Упоминание о ядерных беспилотниках "Посейдон" и их носителях.
2. Промышленное развитие и производство в различных регионах России:
– Открытие новых производственных линий, заводов и комбинатов в различных отраслях.
3. Достижения российских школьников на международной олимпиаде по математике.
4. Военно-морские учения в Баренцевом море.
5. История спасения пассажиров в воздухе известным тюменским кардиологом Дмитрием Хомутининым.
Вывод: Выпуск освещает широкий круг тем, связанных с развитием высоких технологий в военной и гражданской сферах, промышленным производством в различных регионах России, достижениями в образовании, а также содержит историю о помощи людям в экстренной ситуации. Особое внимание уделяется развитию беспилотных подводных аппаратов, таких как "Суррогат-В" и "Витязь-Д", а также ядерным беспилотникам "Посейдон", что свидетельствует о приоритетном направлении в области военной робототехники.
.,.Privet`ik.,.
_ДА,надо приЗНАТЬ,что на Руси – ЕСТЬ Достижения!
…НО…ПОЧЕМУто НИКТО не хочет – Вы`сказать МНЕНИЯ…
…Как-буд-то БОЯТСЯЯЯ(“чего-то”)- такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ…
…а ведь ТОТАЛ-молчание ЭТО – “чегото” ПОДТВЕРЖДЕНИЕ…
_так-что ИЗВИНИте НО молчание – Портит настроения! :-(
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- Эй,ПАТРИОТЫ – Вперёд…ОТКРОЙте в комментариях рот…
- хотя – ВРЯТ,ли – “ЧТО-то” ИЛИ “кто-то” – явно НЕ даёт…
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…и НЕ-столь уж и важно – “ЧТО” там В-ОКЕАНах плывёт…
…а МОЛЧАние “КРИЧИТ” о-том,что СОЦ-климат(в РФ)- НЕ тот…:-(
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_Ничего ни к кому личного. Благодарю.
_С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 10-3-24.