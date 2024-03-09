Гастролёры из зарубежных вузов и агенты влияния
Девятая лекция из курса "СМИ в глобальном мире" доктора политических наук Рафаэля Никитовича Ордуханяна.
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Студенты, обучающиеся за границей, особенно дети высокопоставленных чиновников, подвергаются идеологической обработке и становятся агентами влияния западных стран.
2. Западное образование поверхностно и не учитывает духовные и национальные особенности, оно стремится к глобализации и единым стандартам.
3. В отличие от естественных наук, в гуманитарных науках необходимо учитывать морально-нравственные и исторические аспекты развития государства и нации.
4. Западные страны стараются забыть и стереть историческую память о важных событиях (Вторая мировая война, атомные бомбардировки и т.д.), что приводит к непониманию и искажению исторической перспективы.
5. Необходимо пересмотреть подход к преподаванию гуманитарных наук и исторического образования, чтобы воспитывать патриотов с сильной исторической памятью и связью с национальными традициями.
Вывод:
Лектор подчеркивает важность исторического и духовно-нравственного образования для формирования национальной идентичности и патриотизма. Он критикует западное образование за его поверхностность, глобализм и стремление стереть историческую память. Для противостояния западному влиянию необходимо реформировать систему гуманитарного образования, акцентируя внимание на национальных традициях, морали и исторической ретроспективе.