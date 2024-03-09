Барбаросса 2.0 в замедленной съемке



Удивительно видеть, насколько скоординированы эти выпады из Парижа, от немецких генералов, они являются зеркальным отражением того, что Ллойд Остин говорил до того, как всё это произошло. Торговец оружием Остин, как мы все знаем, говорил, что если Украина проиграет, то НАТО неизбежно вступит в войну с Россией.

Во-первых, это неверно, потому что НАТО уже находится в состоянии войны с Россией. Это война НАТО против России с использованием Украины в качестве пушечного мяса. Но, по крайней мере, Остин зажёг не самую яркую лампочку в комнате. По крайней мере, он наконец-то выпустил кота из мешка.

А кот, вообще-то, выскочил с криком. Потому что затем Макрон удвоил свои усилия и впервые заявил о том, что войска НАТО находятся на территории Украины. Все знают, что советники НАТО, наёмники и даже некоторые спецназовцы находятся на территории страны. Все это знают. Но, очевидно, европейская общественность, которой полностью промыли мозги, этого не знает.

И, конечно, стоит упомянуть четырёх немецких балбесов, ребята у которых пароль 1234, которые на удивление являются высокопоставленными офицерами. Это не кучка идиотов, понятно? Есть кучка идиотов, но они рангом повыше.

В том числе и высшее командование немецких ВВС. И они сказали: «Ладно, мы можем поехать туда. Мы можем использовать «Таурус». Мы пошлём им 50 «Таурусов» или что-то ещё». Они разбомбили Керченский мост, и посчитали, что у них есть возможность отрицать свою вину. То есть они рекламировали акт войны, предполагая, что Россия это так просто оставит. «Ладно, посмотрим на это и, ладно, ничего не будем делать».

Это еще одна красная линия, которая будет пройдена и это нормально. А потом, когда они начали операцию «Spin», они сменили тему. Никто реально ничего не обсуждал. «Злые русские нас кидают. Злые русские нас взламывают. Они хотят устроить раскол в НАТО». Было только вся эта чушь.

Сейчас существенного обсуждения того, что эта война на самом деле означает для коллективного Запада, не существует. Не существует в Британии или, не говоря уже о Британии, конечно, особенно в Британии. Потому что британцы, у них есть, какой 300-летний тяжелый период, чтобы ввязаться в драку с Россией.

Во Франции нет. В Германии — нет. В Италии — нет. А остальные не в счёт. Остальные — это чихуахуа. Так что проблема в том, что сейчас мы переступаем ещё одну красную черту, потому что это становится возможным, ясно? Ракеты, поражающие российскую инфраструктуру в России, и они думают, что последствий не будет.

Знаете, на днях я опубликовал кое-что просто для смеха. Есть только три категорических императива по жизни: смерть, налоги и идиоты, которые думают, что они могут напасть на русских и никаких последствий не будет. И они никогда не научатся. Они именно так и поступают. Это Барбаросса 2.0 в замедленной съёмке на наших глазах. Это полный абсурд.

(с) Пепе Эскобар

https://russian.rt.com/inotv/2024-03-09/Geopoliticheskij-analitik-Dejstviya-Zapada-v – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. НАТО уже фактически ведет войну с Россией, используя Украину как "пушечное мясо".

2. Западные лидеры все более открыто заявляют о причастности НАТО к конфликту на Украине (заявления Остина, Макрона, немецких генералов).

3. Запад постепенно перешагивает одну "красную линию" за другой в эскалации конфликта с Россией (предложения нанести удары по российской инфраструктуре).

4. На Западе отсутствует серьезное обсуждение последствий этой войны для коллективного Запада.

5. Автор сравнивает происходящее с "Барбароссой 2.0 в замедленной съемке" и абсурдной ситуацией, когда Запад думает, что может напасть на Россию безнаказанно.

Вывод: Автор критикует постепенное вовлечение НАТО в прямой конфликт с Россией на Украине и недооценку Западом потенциальных последствий такой эскалации против ядерной державы.