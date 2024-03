Дорогие наши женщины! Поздравляю: нас опять надули. Политики страны, в которой мы живём (РФ), борются за многополярный мир. А ничего подобного в природе нет! Откройте капот автомобиля и гляньте на аккумулятор, без которого машина не заведётся. Там всего два полюса, контакты с двигателем покрашены в синий и красный цвета. Чтобы не перепутали! Поднимите голову и гляньте на небо. Оно синее, а иногда (когда пасмурно) серое. Когда в родильный дом звонит ваш муж, какой первый вопрос он задаёт?

- Кто?

И речь не о том, человек или «неведома зверушка», а мальчик или девочка. Два полюса! Даже если тройня, всё равно это мальчики и девочки. Для девочки у вас уже приготовлены розовые одежды (яркие, насыщенные, но нежные), а для мальчиков – ближе к синему.

Теперь думаем, почему только в Русском языке, который понятен для всех народов Руси (языков) два главных понятия: Родина и Отечество?

Родина-мать – это земля, которая рожает, которую надо беречь круче зеницы ока. Отечество – это небо над роженицей, где Всевышний Творец-создатель, который задаёт законы Прави. Минус и плюс, два полюса.

Но почему Бог любит Троицу? Для мощности утюга, домашней стиральной машины достаточно двух контактов (+ -), силы тока, как написано на импортных розетках: power 220 V. А для электровоза, который тащит сотни тысяч тонн? Даже у вашего мужа в гараже, где нужен мощный станок, двигатель трёхфазный!

Женщина (Родина-мать), Мужчина (связь с силой небесной, Отечество) дают нового человечка, который и есть «третья фаза», дающая мощь Родине, осуществление Плана Творца на планете Земля. Человек – это токопроводящая

среда между Небом и Землёй.

У бедолаг-англосаксов слово power не только «сила», но и «власть». Произнесите вслух на английском «важный член правительства». Это an important member of the government. И сколько стало в РФ таких импотент-важных «членов»?

Тут, дорогие женщины, есть и ваша «доля». С некоторых пор создана такая среда, что у вас появилась тяга к тем, у кого самая большая «мощна». На счетах, тем более заморских. И много нарожали? Из истории вообще-то мы знаем случаи, когда «царедворицы» тайно рожали от гренадёров. Так они освежали прогнившую в инцесте кровь монархов, так спасали свой Род и даже Родину от вырождения.

…Сегодня в помощь мужикам, чтобы вы рожали, important-члены дают вам «материнский капитал». Но что-то не очень получается…

Настоящий Мужчина, доктор медицинских наук и кандидат наук философских Игорь Алексеевич Гундаров назвал причину вашей «лени». Она в резко упавшей фертильности мужиков. Как ни суетись, а зачатие не получается. Надо полагать, что причина в полевых структурах. Это не только электромагнитные и прочие волны, а сама Воля Всевышнего. Ему не нужны те, кто в ущерб Чести, Достоинству, Отечеству в голове держит только одно понятие – деньги.

…Заполняя анкету, в графе «пол», которую пока ещё не отменили, мы сокращаем: «муж», «жен». Сдвигаем навстречу и получаем «замок» - Ж, ЖИЗНЬ. Это соединение половинок, частей, что и даёт СЧАСТЬЕ!

Будьте счастливы, дорогие наши женщины!

Эдуард Наипов.

P.S. За «политику» извините. Но и тут без вас никуда. Недаром же в Народе говорят: «Ночная кукушка дневную перекукует».