«…я начинаю Новый Мир, новых людей, новые царства и новые знания,

принадлежащие новому мировому порядку. Новые миры вырастут из старых, появятся новые, странные люди. Старые обычаи и традиции умрут и родятся новые».

Джон Ди «Иероглифическая монада». 1564 год

Нам по пути. Идём и просто болтаем. Но вскоре Серёга свернул в бар, а Володя – в другой переулок. Подмигнул и весело пояснил: весна... Я пошёл дальше – на встречу с соратниками, где моя очередь читать «политинформацию» о главных событиях прожитой недели.

Самым заметным и важным событием был визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ. У трапа самолёта его встречал какой-то Чернышенко… Если о протоколе, то многое видно по трапезе. Обед в грановитой палате – это высший, царский уровень. Кто у господина Си из наших справа? Силуанов! Как всегда: главное – о деньгах. И все разговоры – в долларах. На мой взгляд, китайцы выведывали секреты обхода санкций ЕС и США. Иначе зачем сволокли финансовую «элиту», включая Набиуллину?

А Медведев-то к чему? Это же символ в системе западных координат сознания. У китайцев совершенно иное мышление, не западное. У нас предприятия отдавались по указке американцев и лицам определённой национальности, а у них – партией. И только лучшим из своих. Тамошние «олигархи» несут ответственность перед партией, которая народная. Однако за столом в правительстве – «по Киссинджеру». Шахматы! Китайцы в белых намордниках, а российская сторона – в черных. Белые начинают и выигрывают.

Китайцы придумали «стратегическое партнёртство». На этот раз добавили, что Новой эпохи. А какой? Известно, что сейчас началась Эпоха Водолея с великим будущим для России. А все говорят о новом валютном мире! Китайцы знают о циклах космических перемен лучше нашего. Но как они видят наше государство, кто мы в их глазах? Читайте статью господина Си в Российской газете. Там в конце ключевое слово: попутчики. И этим всё сказано. Куда идём-то, как и зачем? Спина к спине – это китайская формулировка. Наступают плечом к плечу. В многополюсный мир? Но в оригинале на китайском многосторонний, а нам переводят многополюсный.

С американцами у китайцев - конструктивное сотрудничество, а с нами – взаимодействие. Пример рядышком. 16 ноября 2022 на саммите «большой двадцатки», Джо Байден и Си Цзиньпин об этом говорили три часа.

Цитирую Си: «Как лидеры двух крупнейших стран, мы должны наметить правильный курс для отношений между Китаем и США. Нам нужно найти правильное направление развития двусторонних отношений и поднять их на новый уровень». И наметили: «Наша планета достаточно обширна, чтобы позволить Китаю и США самостоятельно развиваться и совместно процветать». Си Цзиньпин и Байден наметили новый этап китайско-американских отношений. США – евро-атлантическая зона, Китаю – азиатско-тихоокеанская! Геополитика! О России (публично, во всяком случае) там не сказано ни слова…

Никакой многополюсности в головах китайцев, как и в природе, нет. Китайцы знают, что в Эпоху Водолея Восток одолевает Центр. Как шагнуть в Будущее, прекрасно показывает Русская Доктрина Победы, которой уже 20 лет. Из текстов Андрея Девятова, небополитика, я узнал, что у китайцев в точном переводе дораскольная Вера Руси – Правильное Восточное Учение. Не религия, не наука, а именно Учение. Неправда, что СССР был безбожной державой.

Игорь Алексеевич Гундаров, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, публично называет себя атеистом. В то же время, всегда подчёркивает, что он – советский человек. И вот вам доказательство, что советский человек к Богу ближе многих, ныне «воцерковлённых». Суть своего простейшего, как сама правда, горького как эта же правда, открытия Игорь Алексеевич изложил в целом ряде публичных выступлений. Причина вымирания населения Руси в мире невидимом! В год теряем около миллиона человек. Количество обращений к врачам по поводу бесплодия по сравнению даже с «лихолетьем» девяностых выросло в 500 раз. Рожать наши женщины хотят! Без этого нет Счастья! «Направляем к гинекологу, к урологу, но он ничего не находит. Человек — здоровый, все нормально, с гормонами все в порядке, инфекций, передающихся половым путем, нет и так далее, но беременности нет. Как это может быть? И за ответом мы пошли в Московский зоопарк…».

Ответ оказался прост: в неволе высшие животные, за редкими исключениями, не размножаются при самых комфортных условиях, высоком уровне ветеринарии, которых в естественных условиях нет. С человеком ещё хуже. Физиология определяет эмоции и волю, эмоции и воля определяют мышление, мышление регулирует физиологию. И не только. Различаемые «сердцем» смыслы и энергии мира невидимого с древних времен имеют имя «дух». Дух – это то, что не определяется ни приборами, ни органами чувств, но творит мир, различается «сердцем», живет в душе и воздействует на энергетику человека.

В Великую Отечественную наша страна потеряла около 30 миллионов человек. Но к 1955 году население было восстановлено! Без материнского капитала, без трёхлетнего декретного! Страна отстраивалась после разрухи, помогала Китаю встать на ноги и так далее… Чудо? Конечно! Любое чудесное – это вход волновых процессов мира невидимого в материальный, совместные изменения. Россия и есть чудо, если не вынуть стержень Народа, его изначальный культурный код.

А как вынимали? В эпиграфе у меня Джон Ди, основатель самой коварной разведки «МИ 6» со своей «Монадой». Там странные картинки, в которых разобраться не могут и черти. Эти «ребята» тоже наши, читайте сказки. А вот «духи» от Сатаны, с которыми общался Ди, становятся понятными только сегодня. Этот «суперчеловек», советник и тайный агент королевы подписывался «агент 007». И в нули ставил по точке. Не одно всевидящее Око из мира невидимого, как на известной купюре США, а оба два! Ди начал привлекать к магии сына Артура, когда тому было всего 7 лет. И вот этого выросшего, получившего европейское образование медиума, алхимика «выписали» на Русь в качестве личного медика царя Михаила Романова! При дворе Романовых Артемий Дий (так называли в Москве англичанина) выполнял роль политического и экономического советника, укрепляя английские позиции в России. Артур Ди «шаманил» в Московии 14 лет. Он оставил тайные знаки в колыбели Романовых – Ипатьевском монастыре. Там пять печей, все в изразцах с картинками и текстами. Пару фрагментов я выделил. Читайте: «Тебе дан ключ». Кто дал? Смотрите картинку – явно не наш, а европеец. Материальное стало выше духовного! И рядышком – цель. Крестов на храме уже нет, они подразумеваются на погосте, но уже сгнили. Издыхающая змея на засохшем дереве. Символ медицины и фармакологии, появившийся во времена Ди. А людей уже нет!

Было бы смешно сваливать наши беды на каких-то заморских оккультистов, отца и сына Ди. Но тут всё видно. Гляньте на крест, которым начинается статья. Исус Христос, Сын Божий! Не истекающий кровью в муках по воле иудеев и римлян, а Царь Славы! Нет тут распятия, как символа культа страдания. Есть символ Восхождения в Вечность, Троица!

Диавол – это раскол, разделение на два. Раскол в Русской православной церкви произошел в 17 веке, начался в Москве. Крест, который я тут показываю – дораскольный. Дальше думайте сами: в разноперстии, в разнообрядности, в написании Исус или Иисус суть раскола…

Каждому из нас от рождения дан ключ Всевышнего. Он в сердце, через которое возникает резонанс с другим человеком, с Родом, с Природой, Космосом.

Человек понимает слова другого человека в меру своего душевного и духовного устройства, психологического состояния, образования. Слова могут искажать смыслы, но духовная основа смыслов, их суть, различается сердцем. У народов с высокой организацией психики их целостное мышление выражается музыкой, мелодией. Из Романовых наиболее активно уничтожал русскую народную культуру не Пётр I, а его отец, Алексей Михайлович. Пётр физически выжигал, вырезал носителей Правильного Восточного Учения, возраст которых достигал 300 и более лет. Один из первых указов его папы (1648г.) – о борьбе с «бесовскими деяниями и игрищами». Обрезалась связь с миром невидимым. К категории «бесовства» отнесли веселые песни, пляски, рассказы сказок и небылиц, загадывание загадок. Гусли, рожки, жалейки и другие музыкальные инструменты под страхом смерти вывозились возами и сжигались. Именно эти инструменты давали звуки на частотах, выводящих человека на резонанс с вибрациями Творца.

Понимание сущности человеческого духа и методов управления им во взаимодействии с духом неба и духом земли даёт счастье.

У китайцев никакого раскола не было. У них не религия, а конфуцианская этика. И много ли расхождений с Правильным Восточным Учением, которое взято за основу истинным Православием? Безукоризненная модель "5 выше", которая прописана А.П. Девятовым на основе этики Орды, родилась ещё раньше. Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть выше собственности. Кто против?

На днях со мной поделился своим открытием один состоявшийся во всех смыслах человек. Сибиряк по рождению. Конфуция он читает в старых книгах, а не в интернете. Оказывается, великий мудрец употреблял слова «репа», «гусли», описывал одежду, которая только в старой Руси. Шестой век до нашей эры! И загляните в Откровение Иоанна Богослова. Там у ангелов, которые спасут человечество, в руках гусли.

В зависимости от направления вектора воли народа и цивилизации формируется система ценностей и власти. Си Цзиньпин в мае 2013 года приглашал Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Китай, встречался с ним. И что? Пусто место свято не бывает… На этот раз от РПЦ, в отличие от финансистов, на встречах никого не было. Правильное Восточное Учение, которое чтут китайцы – иное. У них даже нет иероглифа «грех». «Православная» Украина, через которую на Русь втащен культ страдания и мук, огребает муки от греха по полной.

Это прекрасно, что никакой военный союз КНР и РФ даже не просвечивает. В мире материальном надо учиться у них. Они троичны, в отличие от наших политиков, которые ди-алектичны. Диалектика – это от диавола.

Зачем Великий Мао устроил бучу на Даманском? Никакого смысла, кроме одного. Троичность! В связке трёх сил только два варианта победы: если две пассивны, а одна активна – победа последней. Если две активны, а одна пассивна, опять же выигрывает последняя. Китай в 1969 году не просто рассердился на Хрущёва за Великого Сталина. Он продемонстрировал пассивную позицию в связке США, СССР и КНР. Кто выиграл – и говорить не надо. Прекрасно, что на Бали Байден и Си Цзиньпин, деля мир на зоны, о России даже не говорили. Китай перешёл в активную позицию. Их теперь две. Америка от активности не откажется, пока не лопнет, как в своё время Союз!

Не по воле или мудрости наших правителей Победа будет за Россией, а по обстоятельствам непреодолимой силы, которые от Воли Неба, Воли Творца. Не с тоннами нефти, кубометрами газа и леса-кругляка, а с Мандатом Неба, без которого любой император – временщик. Си Цзиньпин по факту уже император, сын Неба, но без мандата. Мандат может быть получен только от Правильного Восточного Учения. И только тогда, когда сами Русские поймут, кто они такие по Замыслу Творца.

Эдуард Наипов,

Кострома