Иван Стаднюк. Как Максим Перепелица солдатом стал. Радиопостановка
Иван Стаднюк. Как Максим Перепелица солдатом стал. Радиопостановка
Инсценированный рассказ из сборника “Максим Перепелица”.
Озорной непутевый паренек из украинского села Максим Перепелица призывается в армию. Первые месяцы службы проходят непросто. Максим постоянно получает замечания от старшины, но в дальнейшем он становится образцовым солдатом.
Режиссер Турбин Виктор.
Автор музыки Корчмарев Климентий
#Радиотеатр
Исполнители: Максим Перепелица – Покровский Алексей; Отец Максима – Ильченко Даниил; Мать Максима – Тарасова Ксения; Дед Мусий – Светловидов Николай; Командир роты Куприянов – Терешин Игорь; Старшина – Любезнов Иван; Степан Левада – Медведев Юрий; Самусь – Шишкин В.
Год производства: 1954