Какова роль культуры в национальной экономике? Нет, не сколько процентов ВВП мы получаем от кинотеатров или билетов на концерты. А как сильно культура влияет на экономику, и какой именно должна быть культура, чтобы экономике было хорошо.

Такая связь очевидно существует, ведь популяризация конструктивных (и наоборот) ценностей формирует мироощущение. Либо оно становится смузи-потребительским, ЛГБТ-френдли и космополитичным в самом плохом смысле. Либо где-то внутри человека начинает стучаться потребность думать, строить и объединяться с такими же единомышленниками.

До последнего времени культура у нас сводилась к «Песне года» и инфлюенсерам разной степени деградации. Результат известен.

«Сегодня культура не нацелена на стимулирование необходимой для общества деятельности, на рост экономики и развитие промышленности, — говорит известный промышленник, председатель МЭФ Константин Бабкин. — Нет понимания, куда мы идем и зачем. А это роль культуры — показывать ориентиры, давать хорошие примеры».

Сделать, как мы привыкли за 30 лет, купить культурный западный продукт и адаптировать его под «российского потребителя» не получится. Нам нужна экономика и здоровое общество, а не угар феминизма. Для России в обозримом будущем люди труда ценнее, чем критерии гендерного разнообразия. А значит и культуру нам придется создавать самим. Сложно? Да, но в СССР, например, это получилось. Результат, опять таки, известен.

Тема запланированного на 2-3 апреля Московского экономического форума указана как «Политический ландшафт изменился. Экономика. Культура. Новые ориентиры». И ни одно слово тут не лишнее: Сергей Глазьев, Мария Шукшина, Александр Дугин и другие известные всем уважаемые люди культуры, экономисты, предприниматели и аналитики будут общаться, чтобы создать новую культуру России, которая строить и жить помогает.

Скучно точно не будет. Регистрация на МЭФ уже открыта.

Мария Шукшина

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Культура оказывает существенное влияние на национальную экономику, формируя мировоззрение и ценности общества.

2. В России в последнее время культура была сведена к развлекательным мероприятиям и деградации, что не способствовало развитию экономики и промышленности.

3. Необходимо создать новую культуру в России, ориентированную на стимулирование необходимой для общества деятельности, роста экономики и развития промышленности.

4. Не следует адаптировать западные культурные продукты, а создавать собственную культуру, соответствующую российским ценностям и ориентирам.

5. Московский экономический форум 2024 года будет посвящен созданию новой культуры России, способствующей строительству и развитию.

Вывод:

Статья подчеркивает тесную взаимосвязь между культурой и национальной экономикой. Автор считает, что для успешного развития экономики и промышленности в России необходимо создать новую культуру, основанную на конструктивных ценностях, ориентированных на труд, развитие и объединение общества. Московский экономический форум станет площадкой для обсуждения и формирования этой новой культуры, которая будет способствовать экономическому росту и процветанию России.