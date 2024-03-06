Джоаккино Россини. Увертюра к опере “Севильский цирюльник”. Симфонический оркестр ЦТ и ВР (1977)
Джоаккино Россини. Увертюра к опере “Севильский цирюльник”. Симфонический оркестр ЦТ и ВР п/у Вероники Дударовой.
Фрагмент концертной программы “Концерт популярной классической музыки”.
Главная редакция музыкальных программ, 1977 г.
#гостелерадиофонд #ДжоаккиноРоссини
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